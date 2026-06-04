Daniel Scioli propuso desregular los Parques Nacionales y habilitar competencias deportivas en el lago Nahuel Huapi El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes planteó la necesidad de "abrir las inversiones" y aseguró que está trabajando para que en el lago patagónico puedan realizarse disciplinas como regatas y velas. Por Agregar C5N en









Daniel Scioli junto al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el intendente de bariloche, Walter Cortés.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, anunció un plan para flexibilizar el uso de los parques nacionales y autorizar disciplinas náuticas en el lago Nahuel Huapi con el fin de atraer inversiones privadas. Lo hizo durante un acto junto al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el intendente de Bariloche, Walter Cortés, de cara al inicio de la temporada invernal.

Scioli planteó la necesidad de superar la estacionalidad a través de eventos deportivos y ratificó un cambio de paradigma en la administración de las reservas naturales que dependen de su área.

"El gran desafío es romper la estacionalidad y promover el turismo deportivo, donde Río Negro es protagonista. Compartimos el Mundial de Motocross. Hemos avanzado en una nueva etapa de los parques nacionales, readecuarlos a la realidad del turismo. Antes era 'no toques el arbolito'. Ya lo dijo Perito Moreno: los parques son para el goce de la familia. Hay que abrir las inversiones, desregular", afirmó.

En sintonía con esta política de apertura, el secretario confirmó la planificación de actividades náuticas en la región andina. "Estamos coordinando para que ese espejo de agua, el hermoso Nahuel Huapi sea usado para disciplinas como regatas y velas. Esto es trabajo; el turismo es trabajo", aseveró el funcionario.

Una iniciativa en sintonía con el programa económico libertario El funcionario vinculó estas reformas con el programa económico general de la Casa Rosada y elogió la incorporación de herramientas digitales por parte de las empresas.