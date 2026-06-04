4 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Daniel Scioli propuso desregular los Parques Nacionales y habilitar competencias deportivas en el lago Nahuel Huapi

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes planteó la necesidad de "abrir las inversiones" y aseguró que está trabajando para que en el lago patagónico puedan realizarse disciplinas como regatas y velas.

Por
Daniel Scioli junto  al gobernador de Río Negro

Daniel Scioli junto  al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el intendente de bariloche, Walter Cortés.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, anunció un plan para flexibilizar el uso de los parques nacionales y autorizar disciplinas náuticas en el lago Nahuel Huapi con el fin de atraer inversiones privadas. Lo hizo durante un acto junto al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el intendente de Bariloche, Walter Cortés, de cara al inicio de la temporada invernal.

El consorcio belgo-argentino podría quedarse con la hidrovía por un período de 25 años.
Te puede interesar:

El Gobierno preadjudicó la concesión de la Hidrovía al consorcio de Jan De Nul y Servimagnus

Scioli planteó la necesidad de superar la estacionalidad a través de eventos deportivos y ratificó un cambio de paradigma en la administración de las reservas naturales que dependen de su área.

"El gran desafío es romper la estacionalidad y promover el turismo deportivo, donde Río Negro es protagonista. Compartimos el Mundial de Motocross. Hemos avanzado en una nueva etapa de los parques nacionales, readecuarlos a la realidad del turismo. Antes era 'no toques el arbolito'. Ya lo dijo Perito Moreno: los parques son para el goce de la familia. Hay que abrir las inversiones, desregular", afirmó.

En sintonía con esta política de apertura, el secretario confirmó la planificación de actividades náuticas en la región andina. "Estamos coordinando para que ese espejo de agua, el hermoso Nahuel Huapi sea usado para disciplinas como regatas y velas. Esto es trabajo; el turismo es trabajo", aseveró el funcionario.

Una iniciativa en sintonía con el programa económico libertario

El funcionario vinculó estas reformas con el programa económico general de la Casa Rosada y elogió la incorporación de herramientas digitales por parte de las empresas.

"Estamos hablando de un sector marcado para ser el principal empleador mundial. El presidente lo definió como un área clave para la recuperación de la Argentina. Por eso avanzamos en una serie de desregulaciones y en esto agradezco al sector privado, que entendió el momento e innovó con tecnología, como el uso de la inteligencia artificial", remarcó.

Noticias relacionadas

María Verónica Michelli.

Quién es María Verónica Michelli, la candidata a jueza que Javier Milei quiso vetar

Patricia Bullrich y Victoria Villarruel encarnan la interna libertaria en el Senado.

El Senado aprobó el acuerdo para pagarles u$s171 millones a los fondos buitre

El Senado llevó a cabo una nueva sesión. 

El oficialismo cedió con Michelli y retiró la reforma sobre propiedad privada por falta de votos

play

Apareció un video que compromete a los Kovalivker y expone la impunidad de la familia

El Senado tuvo una sesión alborotada durante esta tarde. 

Se pospuso la aprobación de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada en el Senado

Patricia Bullrich en el Senado.

Bullrich se distanció del Gobierno y se abstuvo en la votación del pliego de la jueza Michelli

Rating Cero

Tini Stoessel y María Becerra forjaron una férrea amistad, más allá de colaborar entre sí en varias canciones.

Tini Stoessel cerró su gira en Perú con un emotivo mensaje para María Becerra

Las imágenes del beso encendieron las redes sociales.

Filtraron un video de Thiago Medina a los besos con una influencer: ¿nuevo romance?

Dónde ver La historia oficial
play

Murió Chunchuna Villafañe: dónde ver La historia oficial, una de sus más recordadas interpretaciones

Ailén Cova y Alexis Mac Allister.
play

Ailén Cova habló de la interna entre las mujeres de la Selección: "Desde el día uno me..."

Juana Molina y una emotiva despedida a su mamá

Murió Chunchuna Villafañe: la desgarradora despedida de su hija, Juana Molina

Chunchuna Villafañe y una larga trayectoria en el espectaculo.

Chunchuna Villafañe, una vida dedicada al cine: una por una, todas las películas en las que actuó

últimas noticias

Tini Stoessel y María Becerra forjaron una férrea amistad, más allá de colaborar entre sí en varias canciones.

Tini Stoessel cerró su gira en Perú con un emotivo mensaje para María Becerra

Hace 16 minutos
El consorcio belgo-argentino podría quedarse con la hidrovía por un período de 25 años.

El Gobierno preadjudicó la concesión de la Hidrovía al consorcio de Jan De Nul y Servimagnus

Hace 23 minutos
play
Eduardo Javier Medina Allende, letrado de Osvaldo Fassetta, habló a los medios luego de la detención de su defendido.

El abogado del segundo detenido por el femicidio de Agostina Vega negó el encubrimiento

Hace 30 minutos
Claudio Úbeda, ex DT de Boca.

Úbeda habló por primera vez de su salida de Boca: "Fracasar es cuando uno no intenta"

Hace 45 minutos
El fenómeno climático de El Niño podría provocar un evento extremo en la segunda mitad del 2026. 

Alerta global por el Super Niño: hay 90% de probabilidades de un evento climático extremo

Hace 1 hora