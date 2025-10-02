2 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Venezuela inauguró la Navidad: cómo fueron los festejos y por qué se adelantaron

Con arbolitos, luces de colores y fuegos artificiales, el gobierno de Nicolás Maduro dio por iniciada la temporada navideña este miércoles 1 de octubre. Hubo actos en Caracas y otras ciudades del país.

Por
Los festejos centrales fueron en la Plaza Bolívar de Caracas.

Los festejos centrales fueron en la Plaza Bolívar de Caracas.

Redes sociales

Venezuela inauguró la Navidad este miércoles 1 de octubre con un acto central que se realizó en la Plaza Bolívar de Caracas y se replicó en ciudades de todo el país: hubo música en vivo, fuegos artificiales, disfraces alegóricos y el tradicional encendido del arbolito.

Protestas Madrid por Palestina 
Te puede interesar:

Miles de personas protestaron en todo el mundo contra Israel por detener la flotilla con ayuda humanitaria para Gaza

La alcaldesa de Caracas, la chavista Carmen Meléndez, encendió las guirnaldas de luces que decoran la plaza y le deseó a todos los asistentes un "feliz inicio de la Navidad". El gobierno aseguró que los festejos se realizarán "en paz", a pesar de la creciente tensión militar con Estados Unidos en el Caribe.

El acto incluyó shows en vivo de grupos musicales y de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas. También se encendió, como todos los años, una gran cruz situada en el Waraira Repano, la formación montañosa que domina el norte de Caracas.

Esta no es la primera vez que Venezuela adelanta la Navidad: el presidente Nicolás Maduro lo ha hecho todos los años desde su llegada al poder en 2013. En septiembre pasado anunció que la medida se repetiría este año porque ha resultado "muy bien para la economía, la cultura y la alegría" del pueblo venezolano.

Navidad en Venezuela 2025
Los festejos se relizaron a lo largo y ancho de Venezuela.

Los festejos se relizaron a lo largo y ancho de Venezuela.

"Venezuela huele a Navidad a partir de este 1 de octubre", afirmó en redes sociales. "Es una tradición de nuestra Revolución del amor, porque Venezuela es esperanza y sonrisa. Tenemos el derecho sagrado a la felicidad", agregó. Las autoridades adelantaron que la agenda completa de actividades, elaborada por el Ministerio de Cultura, se irá conociendo "poco a poco".

La intención del gobierno de Maduro es que el pueblo pueda disfrutar de la "alegría" de los festejos en medio de la tensión con Estados Unidos por la presencia naval en el Caribe y el combate al narcotráfico, además de los conflictos internos y la crisis económica.

Noticias relacionadas

La decisión de Trump enfrenta críticas de las propias filas republicanas.

La inesperada crisis que atraviesa Trump: republicanos, demócratas y agricultores se oponen al swap con Argentina

La Policía inglesa informó que el agresor fue abatido.

Ataque en una sinagoga en Manchester: un hombre apuñaló y mató a dos personas durante el Yom Kippur

la flotilla mikeno fue interceptada por israel mientras se dirigia a la franja de gaza

La flotilla Mikeno fue interceptada por Israel mientras se dirigía a la Franja de Gaza

Dos aviones chocaron mientras rodeaban por la pista del aeropuerto.

Dos aviones chocaron mientras rodaban por la pista del aeropuerto LaGuardia en Nueva York

La Flotilla pretendía llevar ayuda humanitaria a Gaza.

Israel interceptó a la Flotilla Global Sumud con ayuda humanitaria para Gaza: hay argentinos detenidos

Tensión en EEUU entre demócratas y republicanos.

Cierre del gobierno de Estados Unidos: sin acuerdo entre demócratas y republicanos por el presupuesto

Rating Cero

Mercedes Morán disparó contra Guillermo Francella
play

Mercedes Morán disparó contra Guillermo Francella por la polémica con el cine argentino: "Muy simplista"

Esto ocurre con NOVA, considerada por muchos como la serie de Marvel más esperada.

Esta esperada serie de Marvel fue frenada y los fans deberán aguardar: ¿qué pasó?

Ángel de Brito habló sobre el faltazo de Yanina Latorre a LAM.

Ángel de Brito habló sobre el faltazo de Yanina Latorre a LAM: "Me llamó llorando"

En Netflix se agregaron nuevos títulos eróticos que son tendencia.
play

Esta serie erótica está sorprendiendo a todos en Netflix y alcanzó lo más visto: de cuál se trata

Esta película de Netflix de dos horas y 30 minutos explora la transformación de un exagente de la CIA. 
play

Netflix recuperó una película que se estrenó hace 21 años: ahora es un éxito

El look vintage de Wanda Nara fue uno de los más comentados de la gala.

El look vintage de Wanda Nara con el que sorprendió a todo el país

últimas noticias

La candidatura de Espert genera cada vez más dudas dentro de LLA.

La Libertad Avanza canceló otro acto de Espert y hay dudas por su candidatura

Hace 7 minutos
Los festejos centrales fueron en la Plaza Bolívar de Caracas.

Venezuela inauguró la Navidad: cómo fueron los festejos y por qué se adelantaron

Hace 22 minutos
Protestas Madrid por Palestina 

Miles de personas protestaron en todo el mundo contra Israel por detener la flotilla con ayuda humanitaria para Gaza

Hace 30 minutos
El futuro del dólar después de las elecciones de octubre. 

¿El Gobierno tiene reservas para frenar el dólar? Los riesgos que advierten los economistas

Hace 30 minutos
play
Mercedes Morán disparó contra Guillermo Francella

Mercedes Morán disparó contra Guillermo Francella por la polémica con el cine argentino: "Muy simplista"

Hace 43 minutos