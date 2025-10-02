Mercedes Morán disparó contra Guillermo Francella por la polémica con el cine argentino: "Muy simplista" La actriz se refirió a los dichos de su colega, quien criticó al cine de autor, y le respondió que la obra “es mucho más que una sala llena de espectadores".







Mercedes Morán disparó contra Guillermo Francella Redes sociales

La actriz Mercedes Morán opinó respecto a las declaraciones de Guillermo Francella sobre el cine argentino y criticó al protagonista de Homo Argentum por tener “una mirada simplista de la industria cinematográfica”.

Sucede que el actor había asegurado en el streaming de Olga que "hay un cine muy premiado, pero que le da la espalda al público. Van cuatro personas nada más, ni la familia del director va. Son obras de arte, pero no tienen identificación, no representan a nadie".

Ante esas declaraciones, Morán respondió que el cine es una expresión necesaria y que “afortunadamente he tenido la suerte de poder acompañar muchas películas en el exterior y sé que el prestigio del cine argentino es enorme".

Embed - Mercedes Morán habló sobre Guillermo Francella y su película "Homo Argentum"

"Reducir esta industria solo a las películas que tienen muchos espectadores me parece una cosa muy simplista. El cine es mucho más que una sala llena de espectadores", sumó y consideró que siempre tuvo el mismo pensamiento.

Y concluyó: “Hay gente del cine que piensa que solo valen la pena las películas que van a ser vistas por mucha gente. Si bien ese es uno de los deseos que tenemos los actores cada vez que hacemos películas, a mí, como a mucha otra gente, nos parece que la calidad de una película no tiene que ver necesariamente con la cantidad de espectadores que la vean".

TEMAS RELACIONADOS Guillermo Francella