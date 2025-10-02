Tras la movilización de sus hinchas, Independiente renovó contrato con la misma marca de indumentaria

A través de un comunicado, la dirigencia de Rojo anunció que extenderá el acuerdo con la marca alemana hasta diciembre de 2031. Los socios se habían autoconvocado para rechazar el cambio.

En las últimas horas Independiente vivió momentos de mucha polémica, luego que trascendiera que iba a cambiar la marca de indumentaria , pero tras la manifestación de sus socios durante la tarde del miércoles, el club decidió revertir la decisión y extendió su contrato.

“El Club Atlético Independiente informa a sus socios, socias e hinchas que en el día de la fecha el presidente de la institución, Néstor Grindetti, mantuvo una reunión con el Managing Director de PUMA Argentina, Gustavo Marques, en la cual se acordó la continuidad del vínculo contractual hasta diciembre de 2031 ”, explicaron a través de un comunicado.

En esa línea, señalaron que la decisión se enmarca “en una mejora sustancial en los aspectos financieros” de la propuesta de la marca alemana, “lo cual sumado a la proyección de regalías coloca a la oferta de PUMA por sobre la de ATOMIK”.

“ Este nuevo acuerdo pasará a ser el más importante en la historia de nuestro club , asegurando previsibilidad económica y permitiendo proyectar un plan conjunto de crecimiento y fortalecimiento de la identidad de nuestra camiseta”, detallaron y al mismo tiempo agradecieron a la compañía argentina “por acompañar este proceso y reafirma que la elección se tomó priorizando, por sobre todas las cosas, el interés institucional y el futuro” del club.

A modo de repudio, los hinchas se habían concentrado en la Sede en Avellaneda por lo que consideraron “un nuevo atropello de la Comisión Directiva al deseo de los socios e hinchas”. “No toleraremos que sigan utilizando al club para intereses personales, actuando como si fueran sus dueños”, señalaron algunas cuentas partidarias.

La postura de Atomik tras la cancelación del contrato con Independiente

Luego de la protesta de los hinchas de Independiente en contra del cambio de marca de indumentaria y el anuncio del club de Avellaneda, Atomik, publicó su comunicado y apuntó contra el accionar de los simpatizantes del Rojo.

La marca argentina aseguró que decidieron dar atrás en el contrato con el club comandado por Néstor Grinetti debido a las amenazas que directivos de la empresa y familiares de la misma recibieron por parte de los hinchas.

En un principio, señalaron que la marca “se presentó en dos oportunidades formales como oferente” para convertirse en sponsor oficial “cumpliendo estrictamente con los plazos y requisitos establecidos en el contrato vigente de la institución”.

“La propuesta de ATOMIK fue concebida con el objetivo de acompañar la envergadura y la grandeza del CAI, ofreciendo una colección de indumentaria única por su calidad y diseño exclusivo para el club junto a una oferta económica sin precedentes en los últimos años, con la intención de prestigiar la imagen del club y potenciar su desarrollo deportivo e institucional”, indicaron.

Atomik comunicado

En ese sentido, indicaron que la compañía fue objeto de situaciones “que resultaron agraviantes y absolutamente ajenas a la realidad”, pero también aseguraron que “se difundieron videos falsos y manifestaciones injuriosas que buscaron desprestigiar a ATOMIK, hechos que se vieron agravados por amenazas personales a familiares y directivos de la empresa, ante lo cual se realizaron las denuncias correspondientes ante las autoridades pertinentes”.

“Frente a este escenario, ATOMIK comunica públicamente que desiste de la oferta presentada en todos sus aspectos y condiciones. Nuestra empresa, guiada por valores de respeto, transparencia y profesionalismo, no participará de circunstancias que nada tienen que ver con un vínculo institucional ni con el verdadero sentido de un patrocinio técnico”, subrayaron.