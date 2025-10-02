2 de octubre de 2025 Inicio
Miles de personas protestaron en todo el mundo contra Israel por detener la flotilla con ayuda humanitaria para Gaza

Hubo manifestaciones en Berlín, Roma, Madrid, Barcelona y París. En Latinoamérica, las principales movilizaciones sucedieron en Ciudad de México y Buenos Aires.

Por
Protestas Madrid por Palestina 

Protestas Madrid por Palestina 

Desde que la Armada israelí empezó a interceptar las embarcaciones de la Flotilla Global Sumud, miles de personas de todo el mundo tomaron las calles de distintas ciudades para protestar contra el impedimento de que ingrese ayuda humanitaria para los palestinos de Gaza. Madrid, Berlín, Roma, Ciudad de México y Buenos Aires son algunas de las capitales en donde se rechazó la detención de más de 500 activistas.

la flotilla mikeno fue interceptada por israel mientras se dirigia a la franja de gaza
Europa fue la región que reaccionó primero por la intercepción israelí a la Flotilla. La Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), la mayor central sindical del país convocó a una huelga general, mientras se multiplicaban las protestas en Nápoles y Turín.

En Alemania sucedió una de las movilizaciones más numerosas, en donde cientos de personas se concentraron en el centro de Berlín. La Policía local reprimió a varios de los manifestantes y también hubo tres personas detenidas.

En España, Madrid y Barcelona fueron los principales lugares en los que sucedieron las protestas contra el gobierno israelí de Benjamin Netanyahu. Sin embargo, se espera que desde la tarde de este jueves sucedan movilizaciones multitudinarias. En este país, hay convocatorias en más de veinte ciudades.

Bruselas, París, Atenas, Estocolmo, Lausana y Estambul fueron otras de las ciudades europeas en las que cientos de personas protestaron por el genocidio contra la población gazatí.

En Latinoamérica también sucedieron diferentes protestas durante la jornada de ayer. En Buenos Aires, diferentes organizaciones de izquierda marcharon hacia Plaza de Mayo. Una de sus referentes, la ex legisladora porteña Celeste Fierro por el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), se encontraba presente en una de las embarcaciones de la Flotilla Gobal Sumud y se espera que sea deportada al país en los próximos días.

En México, hubo varias protestas en las ciudades de Guadalajara, Monterrey y la capital. En el Distrito Federal, la manifestación se concentró en la puerta de la Embajada de EE.UU., en donde los presentes han coreado "Netanyahu asesina y Trump patrocina".

