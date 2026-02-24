Oriana Sabatini realizó una romántica sesión de fotos con Paulo Dybala en su octavo mes de embarazo

La actriz tiene fecha de parto para marzo y está registrando en imágenes su último mes embarazada. La primera sesión fue con estilo gótico y esta, junto a su marido, fue con estilo vintage y en exterior.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini se casaron en 2024 y esperan a su primera hija para marzo de este año. En el último mes de embarazo, la actriz realizó dos sesiones de fotos para registrar el octavo mes de su primogénita . En esta segunda oportunidad, sumó a su marido, el futbolista de la Selección argentina y la joya de la Roma.

Con una romántica puesta en escena, la pareja se fotografió durante un día lluvioso bajo un paraguas vestidos con ropa vintage , en la primera y en la última foto. En la segunda se los ve a ambos en el interior de un edificio a tono con el estilo de ambos.

En todas las fotos, la panza de la hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini es la protagonista de la composición. Dybala, en las dos fotos en exteriores, coloca su mano sobre el vientre de su esposa . El nombre de la niña que dará a luz la modelo todavía es un secreto .

La pareja subió tres fotos de esa sesión a Instagram y los comentarios de la publicación se llenaron de cariño: “La mamá más hermosa”; “¡Muy tiernos! ¡Los amo a los tres!” ; “Qué ternura. Falta poco”; “Ya viene la bebita”; “Fotones”.

Como en la sesión de comienzo de mes, el estilo fue definido hasta el más mínimo detalle. La cantante vistió un traje amplio en tonos neutros, sastrería relajada y amigable con su cuerpo de embarazada, pantalón apenas bajo y un top negro minimalista que dejó al descubierto su panza. Similar al usado en la primera sesión.

En esta ocasión, Sabatini no indicó qué fotógrafo fue el autor de las capturas junto a Dybala.

La producción de fotos con estética gótica de Oriana Sabatini

Se trató de una producción de fotos con estética gótica realizada por Andrés Gar Luján. La actriz de 29 años compartió con sus casi 7 millones de seguidores dos imágenes en blanco y negro y un video con el detrás de escena de lo que fue la sesión de fotos. El estilo con el que fue retratada juega con la elegancia y el dramatismo en su último mes de embarazo.

Oriana Sabatini 2 La sesión de fotos de Oriana Sabatini a un mes del parto. Instagram @orianasabatini

La joven despide su cuerpo de embarazada con un estilo que se puede asociar a la fantasía oscura, un género que ya contó varias veces en redes sociales que disfruta mucho leer.

Además, Oriana había contado que se certificó en un curso profesional de tanatopraxia y tanatoestética, una disciplina enfocada en el cuidado, embalsamamiento y preparación estética de cadáveres para velorios.