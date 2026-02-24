24 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Oriana Sabatini realizó una romántica sesión de fotos con Paulo Dybala en su octavo mes de embarazo

La actriz tiene fecha de parto para marzo y está registrando en imágenes su último mes embarazada. La primera sesión fue con estilo gótico y esta, junto a su marido, fue con estilo vintage y en exterior.

Por
Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

Instagram

Paulo Dybala y Oriana Sabatini se casaron en 2024 y esperan a su primera hija para marzo de este año. En el último mes de embarazo, la actriz realizó dos sesiones de fotos para registrar el octavo mes de su primogénita. En esta segunda oportunidad, sumó a su marido, el futbolista de la Selección argentina y la joya de la Roma.

El futbolista habría elegido el aislamiento total en medio de las peleas entre sus padres.
Te puede interesar:

"Te mata con el silencio": el hermano de Mauro Icardi destrozó al exmarido de Wanda Nara

Con una romántica puesta en escena, la pareja se fotografió durante un día lluvioso bajo un paraguas vestidos con ropa vintage, en la primera y en la última foto. En la segunda se los ve a ambos en el interior de un edificio a tono con el estilo de ambos.

Embed - ORIANA on Instagram: ""
View this post on Instagram

La pareja subió tres fotos de esa sesión a Instagram y los comentarios de la publicación se llenaron de cariño: “La mamá más hermosa”; “¡Muy tiernos! ¡Los amo a los tres!”; “Qué ternura. Falta poco”; “Ya viene la bebita”; “Fotones”.

Como en la sesión de comienzo de mes, el estilo fue definido hasta el más mínimo detalle. La cantante vistió un traje amplio en tonos neutros, sastrería relajada y amigable con su cuerpo de embarazada, pantalón apenas bajo y un top negro minimalista que dejó al descubierto su panza. Similar al usado en la primera sesión.

En esta ocasión, Sabatini no indicó qué fotógrafo fue el autor de las capturas junto a Dybala.

La producción de fotos con estética gótica de Oriana Sabatini

Se trató de una producción de fotos con estética gótica realizada por Andrés Gar Luján. La actriz de 29 años compartió con sus casi 7 millones de seguidores dos imágenes en blanco y negro y un video con el detrás de escena de lo que fue la sesión de fotos. El estilo con el que fue retratada juega con la elegancia y el dramatismo en su último mes de embarazo.

Oriana Sabatini 2
La sesión de fotos de Oriana Sabatini a un mes del parto.

La sesión de fotos de Oriana Sabatini a un mes del parto.

La joven despide su cuerpo de embarazada con un estilo que se puede asociar a la fantasía oscura, un género que ya contó varias veces en redes sociales que disfruta mucho leer.

Además, Oriana había contado que se certificó en un curso profesional de tanatopraxia y tanatoestética, una disciplina enfocada en el cuidado, embalsamamiento y preparación estética de cadáveres para velorios.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Joaqui y Luck Ra, Antonela Roccuzzo y Lionel Messi y Wanda Nara.

Lionel Messi, Wanda Nara, La Joaqui y Oriana Sabatini: cómo pasaron San Valentín los famosos

Rating Cero

A menos de 24 horas del comienzo del reality ya hay odiados y preferidos por el público de redes.

Gran Hermano: quiénes son los odiados y los intocables de la casa según las redes

Ana Rosenfeld y Wanda Nara.

Bombazo: revelan que la casa del padre de Mauro Icardi "está a nombre de Wanda Nar"

La actriz es una de las famosas que entró a la casa de GH.

Gran Hermano: cuáles fueron los pedidos exclusivos de Andrea del Boca para entrar a la casa

Jero y Tom parecen la pareja perfecta, hasta que algo sucede entre ellos. 300cartas, película de apertura de FIDiG Cine.
play

Se viene una nueva edición del festival FIDiG: cine sobre diversidad y género

Aseguran que se los vio juntos en una fiesta carita con carita. 

¿Nació el amor?: aseguran que Guillermo Francella está muy cerca de la viuda de Jorge Lanata

play

Quién es Danelik Star: así se presentaba en el casting de Gran Hermano en C5N

últimas noticias

Max Verstappen, triple campeón de la Fórmula 1.

Max Verstappen admitió que está cerca del retiro: "Quiero vivir mi vida, no quiero pasar 25 años conduciendo un coche"

Hace 3 minutos
Así robaba el reconocido mecánico en los negocios de su barrio.

Ola de robos: buscan al hermano del piloto de carreas Oscar Gini por las entraderas en Villa Urquiza

Hace 22 minutos
A menos de 24 horas del comienzo del reality ya hay odiados y preferidos por el público de redes.

Gran Hermano: quiénes son los odiados y los intocables de la casa según las redes

Hace 22 minutos
Está previsto que el ciclo lectivo bonaerense comience este lunes 2 de marzo.

Los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires anunciaron paro para el día del comienzo de clases

Hace 24 minutos
El 66% de los participantes del estudio utilizaba su dispositivo móvil en el baño.

Advierten que usar el celular en el baño puede tener consecuencias inesperadas para la salud

Hace 24 minutos