Confirmaron un caso de gripe aviar en una granja bonaerense: frenaron las exportaciones temporalmente

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) detectó un caso positivo de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en aves de corral en una granja ubicada en la localidad de Ranchos, en la provincia de Buenos Aires, y suspendió, de manera temporal, las exportaciones del sector.
Además, se activó el protocolo de contingencia con vigilancia en el lugar y zonas de control para evitar nuevos brotes. Tras la notificación al organismo sanitario de la presencia de signos clínicos compatibles con la enfermedad y la elevada mortandad de aves, veterinarios oficiales recolectaron las muestras y las remitieron al Laboratorio Oficial del SENASA en Martínez, que confirmó el resultado de IAAP H5.
Posteriormente, entre las acciones sanitarias contempladas en el plan, los agentes del SENASA supervisarán el despoblamiento y la disposición final de las aves, con la posterior aplicación de medidas de higiene y desinfección en el predio.
En caso de no presentarse otro brote en establecimientos comerciales y una vez transcurridos al menos 28 días posteriores a las tareas de sacrificio, limpieza y desinfección en el brote, Argentina podrá autodeclararse libre ante la OMSA y restablecer su condición sanitaria, posibilitando la reactivación de las exportaciones aviares.