24 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Confirmaron un caso de gripe aviar en una granja bonaerense: frenaron las exportaciones temporalmente

Senasa detectó la presencia del patógeno IAAP en aves de corral en la localidad de Ranchos. Se activó el protocolo con vigilancia en el lugar y zonas de control para evitar nuevos brotes.

Por
Detectaron un caso de gripe aviar en la provincia de Buenos Aires. 

Detectaron un caso de gripe aviar en la provincia de Buenos Aires. 

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) detectó un caso positivo de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en aves de corral en una granja ubicada en la localidad de Ranchos, en la provincia de Buenos Aires, y suspendió, de manera temporal, las exportaciones del sector.

Te puede interesar:

Monte Chingolo: un sargento de la Policía Federal mató a un motochorro de 14 años que intentó asaltarlo

Además, se activó el protocolo de contingencia con vigilancia en el lugar y zonas de control para evitar nuevos brotes. Tras la notificación al organismo sanitario de la presencia de signos clínicos compatibles con la enfermedad y la elevada mortandad de aves, veterinarios oficiales recolectaron las muestras y las remitieron al Laboratorio Oficial del SENASA en Martínez, que confirmó el resultado de IAAP H5.

Posteriormente, entre las acciones sanitarias contempladas en el plan, los agentes del SENASA supervisarán el despoblamiento y la disposición final de las aves, con la posterior aplicación de medidas de higiene y desinfección en el predio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SenasaAR/status/2026000463976444036&partner=&hide_thread=false

En caso de no presentarse otro brote en establecimientos comerciales y una vez transcurridos al menos 28 días posteriores a las tareas de sacrificio, limpieza y desinfección en el brote, Argentina podrá autodeclararse libre ante la OMSA y restablecer su condición sanitaria, posibilitando la reactivación de las exportaciones aviares.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El empresario asegura que la incertidumbre laboral de los padres afecta al aprendizaje de los hijos.

Rottemberg cuestionó el inicio anticipado de clases: "Clausura la segunda quincena de febrero"

play

Incendio en un depósito en Benavídez: el fuego calcinó el lugar pero no se registraron heridos

La joven tenía un perfil de influencer y contenidos de turismo en Argentina y el mundo.

Quién era Sofía Devries, la joven que murió en una expedición de buceo en Puerto Madryn

En el evento estuvo presente el diputado bonaerense Luis Vivona, quien fue autor de la Ley Vino Buenos Aires.

Se inauguró Bodega Gamboa en General Madariaga y expande la producción de vino bonaerense

Miles de personas asistieron al festival solidario organizado por la Municipalidad de Lomas de Zamora.

Miles de vecinos de Lomas de Zamora participaron del festival solidario "Carnaval en Comunidad"

La Capital Nacional del Carnaval Artesanal quedó conmocionada por su fallecimiento.

Tragedia en el carnaval de Lincoln: murió una bailarina en pleno desfile

Rating Cero

play

Quién es Danelik Star: así se presentaba en el casting de Gran Hermano en C5N

Para los amantes del cine de terror y las historias de exorcismos, El exorcista: Creyentes se posiciona como una de las opciones más elegidas del momento en Netflix.
play

Esta película sobre exorcismos está asustando a todos en Netflix y es de lo más visto: de cuál se trata

Una película basada en un caso real sobre racismo emociona y es tendencia en Netflix
play

Una película a pura emoción sobre el racismo basado en un caso real está siendo tendencia en Netflix: como se llama

Silvia Süller se alejó del ojo mediático televisivo pero continúa con su influencia a través de las redes.

Qué fue de la vida de Silvia Süller: está lejos de las cámaras

Por ahora, el supuesto romance entre Juliana Awada y el monarca europeo permanece en el plano de las versiones periodísticas, pero ya se convirtió en uno de los temas más comentados del día.

Quién es la famosa argentina que estaría en pareja con alguien muy importante de la realeza española

Gran Hermano tendrá el ingreso de otros participantes y el miércoles será la primera gala de nominación.

Gran Hermano, Generación Dorada: se filtró la lista de los participantes que faltan ingresar

últimas noticias

Nicolás Maduro fue detenido por Estados Unidos.

Venezuela exigió ante la ONU la liberación de Nicolás Maduro: "Los derechos de nuestro pueblo fueron vulnerados"

Hace 8 minutos
play

El cuñado de "El Mencho" habría lavado dinero en Argentina y Uruguay con un minimarket e inversiones inmobiliarias

Hace 10 minutos
Imágenes de la movilización de judiciales frente a Tribunales publicadas por la CGT.

Judiciales marcharon a Tribunales contra el traspaso del fuero laboral a Capital Federal

Hace 13 minutos
Detectaron un caso de gripe aviar en la provincia de Buenos Aires. 

Confirmaron un caso de gripe aviar en una granja bonaerense: frenaron las exportaciones temporalmente

Hace 22 minutos
Bastones crocantes listos en menos de 20 minutos.

Te van a quedar riquísimas: así podés hacer papas "fritas" crocantes con pimentón ahumado en la airfryer

Hace 27 minutos