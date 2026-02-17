Se inauguró Bodega Gamboa en General Madariaga y expande la producción de vino bonaerense Con un evento gastronómico, cultural y musical, este fin de semana marcó el comienzo de un nuevo espacio productor de la bebida nacional por excelencia. Estuvo presente el diputado Luis Vivona, autor de la Ley Vino Buenos Aires. Por + Seguir en







Durante este fin de semana, la compañía Bodega Gamboa inauguró un nuevo espacio para la producción de vino en la localidad bonaerense de General Madariaga. De esta manera, se expande la industria de la bebida en territorio bonaerense, impulsada por la Ley "Vino Buenos Aires".

"Se abre una etapa muy interesante con los vinos oceánicos, una expresión ligada a nuestra geografía y a la innovación, que potencia a toda la industria provincial y marca el rumbo de lo que se viene", aseguró el diputado bonaerense Luis Vivona, quien fue autor de la Ley Vino Buenos Aires y estuvo presente en el acto de inauguración de la nueva planta de Bodega Gamboa en el partido costero de General Madariaga.

"Desde que impulsamos la Ley, trabajamos para que cada bodega, grande o pequeña, tenga herramientas, visibilidad y acompañamiento. Hoy vemos los resultados: más inversión, más turismo y más empleo en distintos puntos del territorio", destacó el diputado provincial.

gamboa2 "El terruño era muy bueno acá, entonces hicimos un proyecto que tiene que ver con vino oceánico, con estar cerca de un polo turístico tan importante como la es Pinamar, Cariló y toda la costa atlántica", contó el dueño de Bodegas Gamboa, Marcelo Tuite. El dueño de la compañía Bodega Gamboa, Marcelo Tuite, destacó las características del vino que producen cerca del océano. "El terruño era muy bueno acá, entonces hicimos un proyecto que tiene que ver con vino oceánico, con estar cerca de un polo turístico tan importante como es Pinamar, Cariló y toda la Costa Atlántica", detalló el empresario vitivinícola.

Por su parte, Marcelo Chocarro, periodista especializado en vinos, sostuvo: "Lo que ha sido la verdadera revolución del vino es el enoturismo, la participación de la gente: la gente quiere venir y ver que es real. Hablar de sustentabilidad, de vinos orgánicos, de huella cero. Todo eso lo imprime el mundo del vino".