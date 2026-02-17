17 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Se inauguró Bodega Gamboa en General Madariaga y expande la producción de vino bonaerense

Con un evento gastronómico, cultural y musical, este fin de semana marcó el comienzo de un nuevo espacio productor de la bebida nacional por excelencia. Estuvo presente el diputado Luis Vivona, autor de la Ley Vino Buenos Aires.

Por
En el evento estuvo presente el diputado bonaerense Luis Vivona

En el evento estuvo presente el diputado bonaerense Luis Vivona, quien fue autor de la Ley Vino Buenos Aires.

Durante este fin de semana, la compañía Bodega Gamboa inauguró un nuevo espacio para la producción de vino en la localidad bonaerense de General Madariaga. De esta manera, se expande la industria de la bebida en territorio bonaerense, impulsada por la Ley "Vino Buenos Aires".

Miles de personas asistieron al festival solidario organizado por la Municipalidad de Lomas de Zamora.
Te puede interesar:

Miles de vecinos de Lomas de Zamora participaron del festival solidario "Carnaval en Comunidad"

"Se abre una etapa muy interesante con los vinos oceánicos, una expresión ligada a nuestra geografía y a la innovación, que potencia a toda la industria provincial y marca el rumbo de lo que se viene", aseguró el diputado bonaerense Luis Vivona, quien fue autor de la Ley Vino Buenos Aires y estuvo presente en el acto de inauguración de la nueva planta de Bodega Gamboa en el partido costero de General Madariaga.

"Desde que impulsamos la Ley, trabajamos para que cada bodega, grande o pequeña, tenga herramientas, visibilidad y acompañamiento. Hoy vemos los resultados: más inversión, más turismo y más empleo en distintos puntos del territorio", destacó el diputado provincial.

gamboa2

"El terruño era muy bueno acá, entonces hicimos un proyecto que tiene que ver con vino oceánico, con estar cerca de un polo turístico tan importante como la es Pinamar, Cariló y toda la costa atlántica", contó el dueño de Bodegas Gamboa, Marcelo Tuite.

El dueño de la compañía Bodega Gamboa, Marcelo Tuite, destacó las características del vino que producen cerca del océano. "El terruño era muy bueno acá, entonces hicimos un proyecto que tiene que ver con vino oceánico, con estar cerca de un polo turístico tan importante como es Pinamar, Cariló y toda la Costa Atlántica", detalló el empresario vitivinícola.

Por su parte, Marcelo Chocarro, periodista especializado en vinos, sostuvo: "Lo que ha sido la verdadera revolución del vino es el enoturismo, la participación de la gente: la gente quiere venir y ver que es real. Hablar de sustentabilidad, de vinos orgánicos, de huella cero. Todo eso lo imprime el mundo del vino".

gamboa
La inauguración del nuevo espacio productivo de Bodegas Gamboa contó con la presencia de varios referentes de la industria nacional del vino.

La inauguración del nuevo espacio productivo de Bodegas Gamboa contó con la presencia de varios referentes de la industria nacional del vino.

"Seguimos impulsando la producción, el trabajo y el desarrollo de la provincia", cerró Vivona, quien agradeció a Marcelo Tuite por el trabajo desarrollado en la industria nacional del vino. En el evento inaugural de la nueva sede también estuvieron presentes Esteban Santoro y Juan Ibarguren, intendentes de General Madariaga y Pinamar, respectivamente, junto a otros referentes empresariales.

Entre algunas de las bodegas que participaron de la inauguración del nuevo espacio productivo se encontraron Trapiche Costa & Pampa; Saldungaray; Castel Conegliano; Wapisa; Videla Dorna; y Sante Vins, junto a productores como Fincas Nobles Caciques, que amplían la propuesta productiva con aceite de oliva.

Además, estuvo presente Manuela Parra, presidenta de la Cámara de Productores Vitivinícolas de la Provincia de Buenos Aires. También fueron parte Bodega Garzón, Cerro del Toro, Familia Deicas, Bodega Oceánica José Ignacio y la Compañía Uruguaya de Vinos de Mar, todas de Uruguay; Vasse Felix (Australia); Saint Clair (Nueva Zelanda); David Finlayson Wines (Sudáfrica); Etude Wines (Estados Unidos), Cono Sur y Viña Montes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Capital Nacional del Carnaval Artesanal quedó conmocionada por su fallecimiento.

Tragedia en el carnaval de Lincoln: murió una bailarina en pleno desfile

play

Así fue el momento del asesinato del joven de 18 años en el carnaval de Mercedes

Se entregó el conductor acusado de atropellar y matar a una estudiante en La Plata

Se entregó el conductor acusado de atropellar y matar a una estudiante en La Plata

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó fuertes tormentas.

Se adelantan las lluvias en el AMBA: cómo sigue el clima el fin de semana largo

El aumento se encuentra por debajo de la inflación registrada en enero: 2,9%. 

Las expensas en el AMBA aumentaron 2,5% en enero: ya superan los $300 mil

play

Insólito: estaba prófugo y la Policía lo encontró escondido adentro de un freezer

Rating Cero

Juana y Nico Repetto, felices con la llegada de Timoteo. 

Nico Repetto mostró a su nieto Timoteo en redes, pero borró la foto: ¿por pedido de Juana?

La colombiana demostró que es una de las artistas más polifacéticas del mundo.

Video viral: Shakira saludó por el Año Nuevo Chino con una pronunciación impecable

Yanina Latorre habló públicamente sobre sus infidelidades.
play

Yanina Latorre admitió que engañó a Diego: "Alguna vez no me debo haber portado bien"

El concierto busca ser recordado por ser todo un desafío visual.

Reunión de calvos: cómo es el insólito desafío de Pitbull para entrar al Récord Guinness

El Mardi Gras es la celebración del carnaval en Estados Unidos, típico de la ciudad de Nueva Orleans.

Shia LaBeouf fue detenido en el carnaval de Estados Unidos

Las calles de Barcelona fueron testigos del paseo más especial de la actriz española.

"Hola, soy mami": Úrsula Corberó presentó a Dante, el hijo del Chino Darín, y estallaron las redes

últimas noticias

play

Desesperada búsqueda de Sofía en Puerto Madryn: "La posibilidad de encontrarla con vida es nula"

Hace 10 minutos
Subtes y premetro pararán el jueves 19 por 24 horas.

Metrodelegados se suman al paro general de la CGT: cómo funcionarán subtes, colectivos y trenes

Hace 18 minutos
En el evento estuvo presente el diputado bonaerense Luis Vivona, quien fue autor de la Ley Vino Buenos Aires.

Se inauguró Bodega Gamboa en General Madariaga y expande la producción de vino bonaerense

Hace 43 minutos
Juanfer Quintero, el capitán de River, escapa ante la marca de Sánchez.

River empata con Ciudad de Bolivar en San Luis en su debut en la Copa Argentina

Hace 52 minutos
Juana y Nico Repetto, felices con la llegada de Timoteo. 

Nico Repetto mostró a su nieto Timoteo en redes, pero borró la foto: ¿por pedido de Juana?

Hace 55 minutos