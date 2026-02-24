El presidente de Banfield defendió el paro de la AFA: "Fue una decisión consensuada y unánime" Matías Mariotto respaldó a Claudio Tapia y defendió la medida tomada en conjunto con los presidentes de todos los clubes de la Argentina, menos Estudiantes de la Plata, que no participó de la reunión. "El poder económico quiere las SAD", aseguró. Por + Seguir en







Matías Mariotto, presidente de Banfield salió a bancar a Tapia y a la medida tomada por todos los clubes de la Argentina.

La novena fecha del Torneo Apertura fue suspendida debido un paro de todas las divisiones de fútbol argentino que se iniciará el jueves 5 y se extenderá hasta el domingo 8 de marzo, en protesta por la indagatoria judicial contra Claudio Fabián Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El titular de Banfield, Matías Mariotto, se expresó en diálogo con Argenzuela y señaló que el trasfondo de la disputa en el fútbol argentino radica en "la obsesión por las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y en las negociaciones entre el Poder Judicial, el Gobierno y los grupos monopólicos".

Mariotto conversó con Jorge Rial y respaldó la medida de fuerza argumentando que, de esa manera, se defienden los intereses de las instituciones. Aseguró que es necesario frenar "la ola de desprestigio que se está generado sobre AFA" y expresó su entera solidaridad con "Chiqui" Tapia y el tesorero Pablo Toviggino, luego de un pedido de la ARCA en la causa que investiga la retención indebida de aportes.

El presidente de Banfield aseguró que la decisión de convocar a un paro general de las actividades futbolísticas fue consensuada y tomada de forma unánime. "El Presidente de la AFA preguntó en reiteradas ocasiones si estábamos todos de acuerdo, Incluso si alguien tenía algo para decir. No hubo planteos ni pedidos de palabra. Nadie se opuso", explicó. No obstante, destacó que el Club Estudiantes de la Plata no participó de las reuniones.

El dirigente del Taladro fue categórico al asegurar que la AFA no tiene deuda con ARCA y que basta con entrar al sitio para constatar la información, y sostuvo que la orden judicial fue motivada por los intereses económicos de los derechos televisivos por parte de los grupos monopólicos de medios. Señaló que la AFA cuenta con plataforma propia para la transmisión de los partidos con equipos de última generación, lo que representa competencia para los entidades privadas.

Por otra parte, se refirió a la "persecución política" por parte del Gobierno y señaló que los dirigentes de las asociaciones se enteraron por los medios antes de que los implicados sean notificados por la Justicia. "Es una cuestión de dinero, siempre están las mismas personas", sostuvo.

Mariotto consideró que la medida judicial es "autoritaria y desprolija" y que los ataques con el objetivo de desprestigiar a las instituciones son sistemáticos. El dirigente señaló además que el rol de los clubes trasciende la transmisión de los partidos de fútbol, ya que "están donde el Estado no llega", destacando la función social que se contrapone con los intereses privados de las SAD. "No es un paro en contra de nadie, sino a favor de abroquelarnos y defender los intereses de los clubes por los que fuimos elegidos como representantes", argumentó Mariotto. Sus declaraciones se suman al apoyo unánime que recibió la medida por parte de toda la dirigencia, como ya lo dejó claro el presidente de Argentinos Juniors y Secretario General de AFA, Cristian Malaspina, que también habló con C5N en compañía de otros directivos: Mario Leito (presidente de Atlético Tucumán), Fabián Berlanga (presidente de Vélez y vocal del Comité Ejecutivo de AFA), Hernán Arboleya (vocal suplente de Lanús), y Sergio Costantino (presidente transitorio de San Lorenzo). La AFA enfrenta un proceso penal iniciado en diciembre de 2025 por la denuncia de ARCA, que la acusa de omitir aportes fiscales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, con un perjuicio superior a $19.350 millones. La fiscalía sostiene que hubo una maniobra deliberada, mientras que la defensa de Claudio Tapia intentó sin éxito anular la citación. Testimonios señalaron al tesorero Pablo Toviggino como responsable de los pagos y a Tapia como administrador de la clave fiscal. Las indagatorias comenzarán el 5 de marzo de 2026.