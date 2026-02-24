INDEC: la actividad económica subió un 3,5% en diciembre y cerró 2025 con un aumento del 4,4%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos expuso que Agricultura, ganadería, caza y silvicultura tuvo un rol clave en el incremento del último mes del año, ya que trepó un 32,2% interanual.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que el nivel de actividad económica se incrementó un 4,4% en el acumulado de 2025. Además, detalló que en diciembre subió un 1,8%, su mayor aumento mensual desde julio de 2024.

En un informe, el Indec detalló los rubros con mayor incremento interanual de actividad económica en el último mes de 2025. "Con relación a igual mes de 2024, once sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en diciembre. Se destacó Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (32,2% ia), impulsado por una histórica producción de trigo , tanto en volumen (el máximo de toda la serie) como en rinde promedio", expresó el organismo.

En tal sentido, también se registraron subas interanuales en los sectores de Pesca (18,3%) , Intermediación financiera (14,1%), Electricidad, gas y agua (10,7%), Explotación de minas y canteras (9,1%), Impuestos netos de subsidios (5,2%), Transporte y comunicaciones (1,8%), Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (1,6%), Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (1,4%), Servicios sociales y de salud (0,7%), Enseñanza (0,3%) y Construcción (0,3%).

En contrapunto, los rubros que tuvieron caídas interanuales en diciembre fueron Industria manufacturera (-3,9%) , Hoteles y restaurantes (-1,5%), Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-1,3%) y Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1,1%).

Un informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) advirtió que el consumo de los hogares bajó un 0,8% en enero en la comparación interanual , aunque subió un 0,7% con respecto a diciembre de 2025. De esta manera, el indicador alcanzó su tercer mes consecutivo con una baja sobre el año anterior.

El indicador, que mide la evolución de la demanda de bienes y servicios finales por parte de las familias, marcó que el ingreso nominal promedio por hogar se ubicó en $2.719.000 durante enero. En este marco, si se descuenta el efecto de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el poder de compra se sostiene en niveles similares a los de diciembre de 2025.

En tanto, el análisis señaló que el acceso al crédito continúa limitado por la volatilidad de las tasas de interés. Pese a que el financiamiento en términos reales creció de forma sostenida desde principios de 2024, esta tendencia se interrumpió en el último trimestre del año anterior.

Por otro lado, el informe también advirtió que el estancamiento en el uso de tarjetas de crédito y préstamos personales impactó directamente en el consumo de bienes duraderos. Además, distintos sectores como electrodomésticos y el mercado inmobiliario interrumpieron su incremento.