Terminó en el hospital una noche y el diagnóstico reveló algo escondido por años: de qué se trataba El caso volvió a poner sobre la mesa la importancia de prestar atención a las señales del cuerpo y repensar la forma en que se interpretan ciertos malestares cotidianos.







Conocé el caso de la persona que, tras sufrir convulsiones, recibió un diagnóstico sorprendente Freepik

Un hombre de 38 años, sin antecedentes, sufrió convulsiones repentinas mientras dormía.

En el hospital no respondía a estímulos y debió ser medicado e intubado por precaución.

Los primeros estudios descartaron causas comunes, pero mostraron signos de inflamación. Las imágenes cerebrales detectaron neurocisticercosis, provocada por un parásito (Taenia solium).

Recibió tratamiento, evolucionó bien, fue dado de alta a los cinco días y no volvió a convulsionar. Una noche que parecía como cualquier otra terminó convirtiéndose en el inicio de una historia médica tan inesperada como impactante. Lo que comenzó con una descompensación y una visita de urgencia al hospital derivó en una serie de estudios que dejaron a los médicos y al propio paciente completamente sorprendidos. El diagnóstico final reveló un problema que llevaba años oculto en su cuerpo, avanzando en silencio y sin dar señales claras.

Durante mucho tiempo, los síntomas habían sido confusos y fáciles de atribuir al estrés, al cansancio o a molestias pasajeras. Sin embargo, esa madrugada marcó un quiebre: los análisis profundos permitieron detectar una causa que no solo explicaba su malestar actual, sino también una larga lista de episodios de salud que nunca habían tenido una respuesta concreta. La situación abrió un interrogante inquietante sobre cuánto tiempo puede algo así pasar desapercibido.

Qué descubrió el hombre que tuvo una convulsión en la noche y tenía algo escondido por años Médicos Un equipo de médicos del Hospital General de Massachusetts y de la Facultad de Medicina de Harvard asistió a un hombre de 38 años que, sin antecedentes de salud, sufrió convulsiones de manera inesperada en plena noche. Minutos antes dormía junto a su esposa, pero de pronto cayó al suelo, desorientado, diciendo cosas incoherentes y oponiéndose al traslado en ambulancia. Ya en el hospital, los profesionales notaron que mantenía los ojos abiertos y la mirada fija hacia arriba, aunque no podía contestar preguntas ni seguir órdenes simples.

Como no tenía historial médico relevante ni consumía alcohol o drogas, los especialistas avanzaron con una batería de estudios. Le administraron lorazepam, lo intubaron por precaución y descartaron primero las causas más habituales, como problemas en los riñones, el hígado o desequilibrios en los electrolitos. Sin embargo, los análisis mostraron signos de infección e inflamación, lo que llevó a profundizar las evaluaciones neurológicas.

Las imágenes del cerebro terminaron de revelar el origen del cuadro: tres lesiones calcificadas compatibles con neurocisticercosis, una enfermedad provocada por los quistes de la tenia del cerdo (Taenia solium), un parásito que puede vivir durante años en el organismo sin dar síntomas evidentes.