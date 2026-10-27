27 de octubre de 2026 Inicio
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Tensión en una cárcel de Mendoza: dos presos retuvieron a un penitenciario y lo liberaron tras seis horas

Los internos exigían que se habilitaran las visitas y que sean trasladados desde el penal de Boulogne Sur Mer al de Almafuerte. Mientras se llevaba a cabo el operativo, la madre y la madrina del agente retenido murieron en un accidente de tránsito cuando se dirigían al lugar.

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El conflicto comenzó a las sobre la madrugada de este martes y finalizó cerca de las 8.

El conflicto comenzó a las sobre la madrugada de este martes y finalizó cerca de las 8.

Un momento de mucha tensión se vivió en una cárcel de Mendoza cuando dos presos retuvieron durante seis horas a un penitenciario. El rehén terminó siendo liberado después de seis horas.

El Hospital Privado está ubicado en la calle Mitre al 600, entre las avenidas Colón y Pedro Molina, en la ciudad de Mendoza.
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El hecho comenzó cerca de las 2.30 dentro del Pabellón 16 en la cárcel de Boulogne Sur Mer y, según la información preliminar, los presos exigen que se habiliten las visitas, además de ser trasladados al complejo penitenciario de Almafuerte.

Los presos accedieron a un celular con el cual filmaron al agente que tenían de rehén y uno de ellos, identificado como Claudio Alexander González, se dejó ver durante la filmación. Luego, subieron las imágenes a las redes donde rápidamente se viralizaron.

De igual modo, las autoridades informaron que el agente se encontraba en buen estado general y que no se habían registrado hechos de violencia. Sin embargo, luego de horas de negociación, cerca de las 8:30, el rehén terminó siendo liberado sano y salvo. “Ha finalizado el proceso. Todo el equipo del Servicio Penitenciario ha trabajado y han liberado al efectivo”, informó el juez Sebastián Sarmiento.

Quiénes son los presos que tomaron de rehén a un penitenciario en Mendoza

De acuerdo a lo que informaron las autoridades, uno de los presos fue identificado por Claudio Alexander González que cumple condena de 23 años de cárcel y lleva 17 años tras las rejas.

Junto a otros 7 hombres había participado de un caso criminal resonante ocurrido el 28 de enero de 2009 en Coquimbito, Maipú. El asalto a la casona para turistas y bodega boutique Domaine du Mont tuvo como víctimas a tres mujeres de nacionalidad canadiense. Una de ellas sufrió abuso sexual.

En 2011, la banda fue condenada a distintas penas de prisión. Por su parte, del otro recluso no trascendió su identidad.

Tragedia en medio de la toma de rehenes en una cárcel de Mendoza

Según informó La Voz, mientras se desarrollaba la negociación dentro de la cárcel de Boulogne Sur Mer en Mendoza, ocurrió una tragedia que golpeó a la familia del agente retenido.

Es que la madre y madrina del penitenciario murieron a causa de un accidente ocurrido en la Ruta Nacional 7, a la altura de San Martín. Las víctimas, identificadas como Ana Estrada, de 55 años, y Alejandra Flores, de 52, viajaban junto a otros familiares hacia la penitenciaría cuando la camioneta en la que se desplazaban perdió el control y se estrelló contra un árbol.

El siniestro ocurrió en medio de una intensa tormenta de lluvia y granizo que afectaba a gran parte del este provincial durante la madrugada.

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