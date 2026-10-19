20 de octubre de 2026 Inicio
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Luz Llorens cruzó a Marcos Calvente: "Guaymallén está abandonado totalmente"

La senadora provincial y candidata a intendenta del departamento cargó contra el jefe comunal por los desbordes de los colectores cloacales que afectan a los vecinos. "Solo llegaste a hacer daño", enfatizó.

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Luz Llorens cargó contra Marcos Calvente.

Luz Llorens cargó contra Marcos Calvente.

La senadora provincial de Mendoza y candidata a intendenta de Guaymallén, Luz Llorens, cargó contra el jefe comunal de ese departamento, Marcos Calvente, por los desbordes de los colectores cloacales que generaron efectos ambientales, viales y económicos.

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En la red social X, Llorens cuestionó a Calvente por sus políticas y alertó sobre el estado de ese departamento: "4 años tarde Calvente! Viniste a denunciar cuando la caca nos llegó a los tobillos. Te acordaste de las cloacas cuando explotaron tmb en Dorrego. Cuántas audiencias te han pedido los vecinos y ni una has aceptado. Guaymallén está abandonado totalmente. Solo llegaste a hacer daño".

Por su parte, el intendente responsabilizó a la empresa Aguas Mendocinas (Aysam) por los desbordes y exigió respuestas urgentes y soluciones estructurales. Además, advirtió que la situación ya se extendió a "los distritos de Dorrego, San José y Buena Nueva, en este último caso, por el colector Tirasso".

"No es razonable que Guaymallén deba afrontar de manera recurrente las consecuencias territoriales y económicas de una infraestructura que presta servicio a buena parte del Gran Mendoza, sin respuestas estructurales que permitan resolver definitivamente esta problemática", expresó en X.

La ausencia de obras en el sistema cloacal afecta el bienestar cotidiano de la ciudadanía, destruye la vía pública y representa una traba para la expansión económica del municipio.

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