27 de octubre de 2026 Inicio
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Un histórico colegio porteño prohibió el uso de dispositivos electrónicos en las aulas

La Institución educativa busca recuperar la concentración de los estudiantes, Desde ahora, celulares y dispositivos deberán quedar guardados, salvo en casos de salud, accesibilidad o actividades pedagógicas. Una apuesta fuerte por la atención plena y el aprendizaje sin pantallas.

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El Colegio Nacional de Buenos Aires prohibió el uso de celulares

El Colegio Nacional de Buenos Aires prohibió el uso de celulares, tablets y otros dispositivos electrónicos personales durante las clases. 

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El Colegio Nacional de Buenos Aires implementó una nueva normativa que prohíbe el uso de celulares, tablets y dispositivos electrónicos personales durante las clases. La medida, que ya está en vigencia, busca reducir las distracciones y favorecer la concentración de los estudiantes. Los teléfonos deberán permanecer guardados en las mochilas y en silencio, con excepciones únicamente en casos de salud, accesibilidad o actividades pedagógicas que requieran su utilización.

Profesores virtuales de Harvard. Imagen ilustrativa. 
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No queremos que decaiga la atención ni la participación de los estudiantes en las clases, ni que se erosione el aula y el Colegio como espacio de socialización”, señalaron autoridades del Colegio Nacional Buenos Aires en un comunicado oficial emitido el 23 de octubre. La medida fue oficializada por el Consejo Escolar Resolutivo mediante la Resolución 12/2026 y por la rectora Valeria Bergman a través de la Resolución 712/2026.

La normativa incorpora un inciso al reglamento interno que impide su utilización durante las clases, con el objetivo de preservar el aula como espacio de aprendizaje y socialización frente a las distracciones y problemas asociados al uso de pantallas.

Sin celular en clases: distracciones bajo la lupa

El debate sobre el uso de celulares en las aulas no es exclusivo del Nacional Buenos Aires y ya se discute en la Ciudad, varias provincias y países como Francia, Brasil, Chile, Australia y Nueva Zelanda.

En la Ciudad de Buenos Aires, una evaluación de 2025 mostró mejoras tras regular los dispositivos: más atención, menos interrupciones y mayor interacción entre alumnos. Con esos antecedentes, el Nacional Buenos Aires decidió restringir el uso de celulares y lanzar una campaña para promover hábitos digitales saludables.

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