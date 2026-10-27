27 de octubre de 2026 Inicio
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"¡Bajate, loca de mierda!", una joven denunció a un conductor por obligarla a descender del auto a los golpes

La víctima filmó la agresión y la discusión previa por el cambio de ruta durante un viaje a la altura de Caseros, Tres de Febrero. El hombre denunciado por "lesiones leves" la insultó, la golpeó y la abandonó de madrugada en una zona que no conocía.

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Una joven denunció a un conductor de aplicación por lesiones leves.

Una joven denunció a un conductor de aplicación por "lesiones leves".

Una joven denunció por "lesiones leves" al conductor que debía transportarla desde la zona norte del Conurbano bonaerense hasta Palermo por autopista. Florencia filmó con su celular cómo, tras negarse a cumplir con ese recorrido por no contar con el TelePASE, el hombre la insultó, la golpeó para bajarla del auto y la abandonó a la altura de Caseros, Tres de Febrero.

El denunciante encontró al taxista y la niña en la Reserva Selva Iryapú mientras realizaba ejercicio.
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La víctima sostuvo que el cambio de ruta que pretendía hacer el chofer para evitar la autopista elevó el tiempo estimado del recorrido de 30 a 50 minutos. Ante esa situación, le reprochó al conductor que no hubiera avisado antes de comenzar el viaje y así inició una discusión dentro del auto.

"Me quedé callada y dije: 'Voy a llegar re tarde'. Él subió la música, siguió el viaje y cuando entramos en la colectora de la avenida General Paz y Díaz Vélez veo que la duración del viaje sube de 30 minutos a 50. Le digo que la próxima vez avise antes, así yo decidía si subía o no. Me podría haber enviado un mensaje", reconstruyó la joven en diálogo con C5N.

El periodista Diego Gabriele compartió en X el video donde el hombre le pidió a Florencia que bajara y le indicó que podía solicitar otro vehículo. También le señaló la cercanía de un hospital y de la garita policial, pero la joven se negó a descender en ese punto, una zona rodeada de barrios populares, y le pidió que la dejara en una estación de servicio.

El conductor la llevó hasta el Hospital Carrillo y el conflicto escaló. "¡Bajate, loca de mierda!", le gritó el hombre y le pegó una piña en el pecho desde el asiento del conductor para bajarla del vehículo por la fuerza. La víctima aseguró que también la forzó tomándola por la mano, pateándola y dándole manotazos.

"¡Ayuda, me está pegando!", exclamó Florencia para pedir ayuda a quien pudiera escucharla. La joven llegó a salvo a su casa, pero con moretones en los brazos y en un tobillo.

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Florencia realizó la denuncia en la Comisaría de la Mujer de Tres de Febrero y desde la aplicación de viajes le solicitaron la denuncia correspondiente, pero le desactivaron la cuenta.

La joven concluyó: "Igualmente sigo hablando con la empresa y se pusieron a disposición mía. Seguramente me deshabilitaron la cuenta porque él me denunció a mí. Yo lo que quiero es que no siga trabajando para que no le pase algo a otra chica. Esa noche, cerca de ahí, hubo un montón de tiroteos en Fuerte Apache".

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