El Gobierno ya trasladó casi el 80% de los presos de la cárcel de Devoto al penal de Marcos Paz

Los primeros 326 internos fueron reubicados el domingo, 283 el lunes, 292 el martes y 292 este miércoles. El total se eleva a 1.193, pero la capacidad del complejo penitenciario porteño es de aproximadamente 1.600.

Los presos trasladados de la cárcel de Devoto al penal de Marcos Paz.

Em el cuarto día del operativo de traslado de los presos de la cárcel de Devoto al penal de Marcos Paz, que tuvo lugar este miércoles, viajaron 292 internos que, sumados a los 326 trasladados el domingo, los 283 del lunes y los 292 del martes, totalizan 1.193 ya reubicados, más del 79,5% de los aproximadamente 1.600 detenidos.

"La mudanza sigue avanzando, de manera gradual y bajo el máximo control de nuestro Servicio Penitenciario Federal", celebró en X la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, junto a un video del operativo con rock como soundtrack.

En el corto se ve a los efectivos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) entrar al penal con cascos y escudos para llevar adelante el proceso de identificación y registro de los detenidos, que incluye la colocación de pulseras con código QR para la trazabilidad de cada movimiento desde la salida de Devoto hasta el ingreso a Marcos Paz.

DE DEVOTO A MARCOS PAZ | DÍA 4 En cuatro días ya trasladamos a más del 79,5% de los presos de Devoto. Hoy fueron otros 292 internos y ya llegamos a 1.193 trasladados a Marcos Paz. La mudanza sigue avanzando, de manera gradual y bajo el máximo control de nuestro Servicio… pic.twitter.com/JOadVjytKj

Luego, los internos circulan esposados hasta los vehículos que los llevarán al nuevo penal, que se encuentra a una hora de distancia en auto del barrio porteño de Villa Devoto.

Tras finalizar el tercer día de traslado, Monteoliva consideró "increíble" la velocidad de la mudanza y remarcó: "Tantos años escuchamos que no se podía, que era imposible. Mil razones".

El traslado de presos de la cárcel de Devoto al penal de Marcos Paz.

El operativo comenzó el último domingo y se enmarca en la Resolución 1042/2026, que habilitó el complejo de Marcos Paz y dispuso que Villa Devoto deje de usarse como unidad penitenciaria, tal como se acordó en 2018 entre el Ejecutivo nacional y el porteño.

Cómo es el operativo de seguridad para el traslado de Devoto a Marcos Paz

El Ministerio de Seguridad creó un Comando Unificado Federal, un dispositivo que reunió a unos 1.000 funcionarios penitenciarios y a 600 efectivos de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con comunicaciones por radio y seguimiento satelital de los vehículos.

El traslado de presos de la cárcel de Devoto al penal de Marcos Paz.

Antes de la mudanza, 1.080 efectivos, cadetes y cursantes del SPF probaron las instalaciones, los servicios esenciales y los sistemas de seguridad del nuevo complejo. Según la cartera, también hubo reuniones con la Cámara Federal de Casación Penal, otros tribunales y juzgados federales con causas en ambos establecimientos, además de articulación con la Iglesia católica.