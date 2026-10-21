Mendoza: rescataron a ocho mujeres con discapacidad que eran víctimas de explotación sexual Cinco personas fueron detenidas acusadas de captar a las víctimas, entre ellas tres menores, mediante falsas ofertas laborales en redes sociales. El grupo las mantenía cautivas y las explotaba en un lugar que funcionaba bajo la fachada de un kiosco. Por Agregar C5N en









El lugar donde se realizó el allanamiento por trata de personas en el barrio Tunuyán. Sitio Andino / Dani Caro

Lo que parecía ser una vivienda común con un pequeño kiosco en la localidad de Rivadavia, en Mendoza, resultó ser la casa del horror: adentro había ocho mujeres con discapacidad retenidas y sometidas a explotación sexual.

Tras la denuncia de una de las víctimas que pudo escapar del lugar, y que llamó al 911, la Policía allanó la casa, ubicada en la esquina de Liniers y 28 de Mayo, en el barrio Río Tunuyán, donde rescataron a las jóvenes que fueron engañadas con falsas ofertas laborales.

La denunciante era oriunda de Rosario y había viajado a la localidad mendocina en 2024 para buscar trabajo, luego de recibir una oferta por internet. Al llegar le sacaron el documento, las tarjetas y el teléfono celular por lo que perdió el contacto con todo su entorno.

De la investigación trascendió que, gracias al auxilio económico de la familia, la víctima pudo escapar meses después y revelar el modus operandi de los delincuentes para captar mujeres de distintas provincias. Con esos datos y una alerta al 911 originada desde Buenos Aires, la Justicia dispuso el procedimiento en la vivienda mendocina.

Un llamado al 911 descubrió una red de explotación que operaba en una vivienda de Rivadavia. Redes sociales El operativo policial: cinco detenidos y una causa en la Justicia Federal Una denuncia al 911 terminó con el allanamiento de una casa en Mendoza, donde tenían a ocho mujeres con discapacidad incomunicadas y sometidas a la trata, por lo que hay cinco sospechosos detenidos. Las tres mujeres y dos hombres quedaron a disposición de la Justicia Federal, entre quienes se encontraría la presunta líder de la organización. Además, hay tres menores de edad bajo el resguardo de equipos de protección oficial.

Ente los vecinos, los testimonios coinciden en el constante movimiento a altas horas de la noche y la rotación frecuente de personas que convivían en un espacio reducido de apenas dos habitaciones. La causa quedó radicada en el fuero federal para determinar el alcance de la red, la posible existencia de otros inmuebles vinculados y el número total de personas afectadas.