Alerta máxima en el sur de España y Portugal por la llegada de la borrasca Leonardo Se registraron miles de evacuados, escuelas cerradas y servicios de transporte suspendidos tras el paso de un fuerte temporal de lluvias. Las autoridades mantienen la vigilancia ante el riesgo de desbordes en ríos y arroyos.







Fuerte temporal en el sur de España y parte de Portugal. Redes Sociales

La borrasca Leonardo azotó con extrema dureza el sur de España y Portugal este miércoles, lo cual provocó la evacuación de más de 3.500 personas y el cierre total de rutas. Las fuertes lluvias generaron inundaciones en gran parte de Andalucía y la Agencia Estatal de Meteorología española activó el aviso rojo por peligro extraordinario en Cádiz y Málaga.

Golpea fuerte la borrasca Leonardo en Cádiz, Andalucía, España

Caída de enorme roca sobre una casa en Ubrique, reportan una persona lesionada.

Febrero 4 de 2026

Via @Top_Disaster pic.twitter.com/Sqx9WGZ0JL — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) February 4, 2026 "La noche ha sido muy intensa (...) y está siendo un día muy, muy intenso", declaró en rueda de prensa Antonio Sanz, el consejero de Emergencias del Gobierno andaluz. El funcionario advirtió sobre la gravedad del fenómeno debido a que los cauces ya presentaban niveles elevados por tormentas previas y a la existencia de desmoronamientos de tierra. En Grazalema se registraron más de 400 litros por metro cuadrado, cifra que iguala el promedio anual regional.

El servicio ferroviario de la compañía pública Renfe quedó prácticamente paralizado en toda Andalucía, y afecta tanto a trenes de cercanías como a líneas de alta velocidad. En la provincia de Sevilla, la empresa Adif prohibió la circulación hasta realizar una revisión de las vías. Además, los vientos de 90 kilómetros por hora dejaron a miles de familias sin luz ni conexión de fibra en varias comunas.

(Motril, Granada, Salobreña, Torrenueva, La Herradura, Carchuna, Calahonda)https://t.co/dUaioZgyBP pic.twitter.com/dtfxeWFmbO — Motril Digital (@Motril__Digital) February 4, 2026 Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, solicitó a la población que tenga "máxima prudencia" y evite cualquier desplazamiento innecesario cerca de zonas inundables. De igual manera, el presidente Pedro Sánchez pidió sentido común a los ciudadanos frente a la peligrosidad de las crecidas. Actualmente existen 14 ríos en situación de nivel rojo y 10 embalses con riesgo de desbordamiento inminente.

El despliegue de la Unidad Militar de Emergencias se concentró en las áreas rurales para facilitar las tareas de rescate. En Grazalema, el afloramiento de un acuífero subterráneo provocó el levantamiento de suelos en varias casas. Por su parte, en Jaén, 600 personas abandonaron sus hogares ante el avance de los ríos. Las autoridades confirmaron que las clases continuarán suspendidas en las comarcas más afectadas por el temporal.

@guardiacivil https://t.co/mP0W23kRJC pic.twitter.com/Q4G7BNb3fq — RTVE Noticias (@rtvenoticias) February 4, 2026 Alarma por ríos y embalses al límite La principal preocupación de los equipos de rescate se centra en la red fluvial de Andalucía, donde varios espejos de agua operan al 100% de su capacidad. El consejero Sanz explicó que la situación obliga a realizar desembalses preventivos para evitar daños estructurales. Esto incrementa el caudal de los ríos aguas abajo y pone en riesgo a las poblaciones cercanas a las riberas. En Córdoba, el Guadalquivir alcanzó el umbral de riesgo de desbordamiento tras las intensas lluvias de las últimas horas. En Granada, los accesos a municipios como Huétor Tájar quedaron bloqueados por el avance del río Genil. Las fuerzas de seguridad mantienen un monitoreo constante sobre los arroyos que atraviesan cascos urbanos ante la previsión de que el mal tiempo persista durante la noche. El río Guadalquivir en Córdoba España El río Guadalquivir está en alerta roja por superar los límites de desborde. Cordópolis