De qué se trata Asesinato en Mónaco, el documental de Netflix que parece ficción pero explica una caso real

Ni una novela de Agatha Christie tiene tantos giros y sospechosos como este caso real.

Asesinato en Mónaco ha llegado hace poco a Netflix pero ya se ha posicionado como uno de los títulos más populares en nuestro país y la verdad es que no es para menos. Esta película documental nos trae un caso repleto de misterios, sospechosos e incalculables sumas de dinero que ni a Agatha Christie se le podría haber ocurrido.

Edmond Safra era en la década de los 90 uno de los hombres más ricos del mundo con una fortuna de miles de millones de dólares. Su riqueza provenía de la banca privada que había creado junto a su familia y con la que manejó el dinero del resto de multimillonarios del mundo durante varias décadas.

Sinopsis de Asesinato en Mónaco, el documental que es tendencia en Netflix

Un hombre de éxito, respetado, filántropo… En sus últimos años Safra recibía cuidados médicos ya que sufría de Parkinson, hasta que en diciembre de 1999 un incendio arrasó con su mansión de Mónaco y acabando con su vida además de la de su enfermera Vivian Torrente. ¿Un accidente? En absoluto, la policía determinó que el fuego había sido provocado pero ¿por quién?

Aquí es donde Asesinato en Mónaco realmente se pone interesante. Sospechosos y motivos había unos cuantos y a cada uno más llamativo que el anterior. Por un lado se investigó al otro enfermero del banquero, Ted Maher, a quien los que lo conocían lo describían como “Dr. Jekyll y Mr. Hide”. Dijeron que quiso hacerse el héroe pero el plan le salió mal…

Por otro lado, se habló de la posibilidad de que los rusos estuvieran implicados en el asesinato, y es que Safra había informado al FBI de posibles delitos económicos que involucraba a la mafia rusa, otros bancos y se hablaba de hasta miembros del gobierno. Una historia digna de thriller político de Netflix.

Hubo quien puso en el foco a la esposa, claro, ya que con la muerte del banquero que acababa de vender su empresa por más de 10 mil millones acabaría heredando unos 5 mil millones aproximadamente.

El documental se mete de lleno en la investigación casi 26 años después y repasa todo lo acontecido para determinar si los investigadores realmente dieron con el culpable o si durante todo este tiempo alguien se salió con la suya. La hora y media de contenido te va a dejar sin palabras, prometido.

Tráiler de Asesinato en Mónaco

Embed - ASESINATO EN MONACO | DOCUMENTAL TRAILER ESPAÑOL | 17 Diciembre/25 - NETFLIX

Reparto de Asesinato en Mónaco

La película (documental) más reciente sobre este tema es "Asesinato en Mónaco" (2025) de Netflix, que trata sobre el asesinato del banquero multimillonario Edmond Safra, y aunque no tiene un "reparto" tradicional de actores, presenta a Ted Maher, Isabel Vincent y Mike Griffith como figuras relacionadas con el caso, con Hodges Usry como director.

