Rating: cuánto midió el primer programa de Bendita sin Beto Casella en la conducción

El ciclo quedó en manos de Edith Hermida tras la salida del reconocido conductor del canal y su pase a América.

Edith Hermida es la conductora fija de Bendita.

El primer programa de Bendita TV sin Beto Casella ya fue emitido al aire y fue Edith Hermida quien se quedó con el ciclo de El Nueve. En su emisión del martes, se posicionó como lo más visto del canal y estuvo cerca de LAM, ciclo que también se emite en ese horario.

El rating fue de 3.1 puntos y se mantuvo primero del canal. De este modo, mantuvo su promedio de todo el año, pero quedó cuarto en su franja, por detrás de Telefe, El Trece y América.

La nueva conductora oficial habló sobre el ciclo y explicó por qué no quiso estar el último programa de Beto Casella: “Lo único que quiero decir es que yo adoro a Beto. Lo adoro, lo quiero y lo voy a querer siempre. Y está todo bien entre nosotros dos”.

“Hablé con él hasta recién, estábamos hablando, y tengo la mejor. Lo quiero mucho. Hubiese trabajado hasta el resto de mi vida con él. Fue una semanita con todo. No lo disfruté para nada. A mí no me gusta todo esto”, contó Edith.

Y concluyó: “Ni leía los portales, porque decían de todo. Ni me meto ahí. Esto es así, lo digo yo acá y punto. Yo siempre me quise quedar en Bendita, porque me encanta este programa. Me encanta trabajar en Canal 9. Yo intenté convencerlo a Beto de que se quede, que este era su canal. Yo le dije: ‘Vos acá sos Messi’”.

