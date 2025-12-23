Rating: cuánto midió el primer programa de Bendita sin Beto Casella en la conducción El ciclo quedó en manos de Edith Hermida tras la salida del reconocido conductor del canal y su pase a América. + Seguir en







Edith Hermida es la conductora fija de Bendita. Redes sociales

El primer programa de Bendita TV sin Beto Casella ya fue emitido al aire y fue Edith Hermida quien se quedó con el ciclo de El Nueve. En su emisión del martes, se posicionó como lo más visto del canal y estuvo cerca de LAM, ciclo que también se emite en ese horario.

El rating fue de 3.1 puntos y se mantuvo primero del canal. De este modo, mantuvo su promedio de todo el año, pero quedó cuarto en su franja, por detrás de Telefe, El Trece y América.

La nueva conductora oficial habló sobre el ciclo y explicó por qué no quiso estar el último programa de Beto Casella: “Lo único que quiero decir es que yo adoro a Beto. Lo adoro, lo quiero y lo voy a querer siempre. Y está todo bien entre nosotros dos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ratingtvargg/status/2003290361771491367&partner=&hide_thread=false Edith Hermida en #Bendita sobre la salida de Beto Casella de #ElNueve (1): pic.twitter.com/z8C0T3nydG — RATING TV ARG (@ratingtvargg) December 23, 2025 “Hablé con él hasta recién, estábamos hablando, y tengo la mejor. Lo quiero mucho. Hubiese trabajado hasta el resto de mi vida con él. Fue una semanita con todo. No lo disfruté para nada. A mí no me gusta todo esto”, contó Edith.