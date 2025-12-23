23 de diciembre de 2025 Inicio
Noche de los Shoppings 2025: cuándo es, cuánto descuento habrá y qué centros comerciales estarán abiertos

En total son 17 lugares de todo el país que estarán abiertos hasta las 4 de la madrugada y que espera fomentar el consumo a través de importantes ofertas.

En la previa de la Nochebuena y Navidad llega una nueva edición de la Noche de los Shoppings que se llevará a cabo en varios centros comerciales de todo el país y donde las personas podrán aprovechar grandes beneficios y descuentos para comprar los últimos regalos.

El evento se realizará este 23 de diciembre en los 17 centros comerciales del Grupo IRSA, que estarán abiertos hasta las 4 de la mañana: se ofrecerán descuentos de hasta el 50%, junto con beneficios bancarios.

El mismo combinará oportunidades de comprar y shows musicales, DJs en vivo, espacios de juegos y actividades infantiles, los niños podrán sacarse fotos con Papá Noel y propuestas especiales como tattoo y glitter bar. Además, los visitantes podrán participar del sorteo de dos autos 0 KM y otros premios exclusivos en cada shopping.

“Diciembre es una época muy especial para las familias y buscamos combinar entretenimiento, diversión y beneficios para que los visitantes disfruten del espíritu de las fiestas”, señaló Gastón Manganiello, CMO de Grupo IRSA, sobre la iniciativa que impulsa transformar la visita al shopping en una experiencia integral.

Noche de los Shopping: cuales son los centros comerciales adheridos

  • Abasto Shopping
  • Alcorta Shopping
  • Alto Avellaneda
  • Alto Comahue
  • Alto Palermo
  • Alto Rosario
  • Alto NOA
  • Córdoba Shopping
  • Distrito Arcos
  • DOT Baires Shopping
  • Mendoza Shopping
  • Patio Bullrich
  • Ribera Shopping
  • Soleil Premium Outlet
  • Terrazas de Mayo
  • Tortugas Open Mall

Noche de los Shopping: cuales son las promociones

Durante la Noche de los Shopping habrá descuentos circunstanciales que ofrecerá cada local de hasta un 50%, pero también bancos y billeteras virtuales, tendrá beneficios, entre ellos Galicia, ICBC, Santander, BBVA, Banco Provincia y Naranja X, con reintegros que llegan hasta el 40%, topes elevados y cuotas sin interés.

Además, se sumará MODO, con beneficios adicionales acumulables según el medio de pago y la fecha.

Promociones más destacadas con entidades bancarias

  • Banco Galicia: habrá 20% de descuento y 30% para clientes Éminent, ambos con hasta 6 cuotas sin interés.
  • ICBC: 25% de descuento, con tope de $ 40.000 por transacción. Los clientes ICBC Exclusive contarán con un 30% de descuento, con tope de $ 50.000. Para cuenta sueldos, el beneficio será de 35% de descuento, con tope de $ 40.000. Por último, los clientes Exclusive Sueldos accederán a un 40%, con tope de $50.000.
  • Naranja X: hasta el 24 de diciembre, 30% de descuento, con tope de $ 30.000 y hasta 5 cuotas sin interés.
  • Santander: la semana del 24 de diciembre, se llevará a cabo el “Santander Súper Miércoles”, que contará con los siguientes descuentos. Cartera general: 20% de reintegro. Cartera Select: 25% de reintegro. Perfumería, Librería y Joyería: 10% de reintegro. Hasta 6 cuotas sin interés.
  • BBVA: hasta el 24 de diciembre, habrá 20% de reintegro y hasta 6 cuotas pagando desde la app BBVA con tarjetas de crédito, escaneando QR MODO (Cartera General). Tope de devolución: $ 40.000 por usuario. Además, los clientes que cobran haberes en BBVA acceden un 10% de reintegro adicional.
  • Banco Provincia (PBA): hasta el 23, 20% off y hasta 3 cuotas sin interés en todos los centros comerciales de AMBA del Grupo IRSA.

