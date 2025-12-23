Noche de los Shoppings 2025: cuándo es, cuánto descuento habrá y qué centros comerciales estarán abiertos En total son 17 lugares de todo el país que estarán abiertos hasta las 4 de la madrugada y que espera fomentar el consumo a través de importantes ofertas. Por + Seguir en







Los descuentos que ofrecen será de hasta un 50%.

En la previa de la Nochebuena y Navidad llega una nueva edición de la Noche de los Shoppings que se llevará a cabo en varios centros comerciales de todo el país y donde las personas podrán aprovechar grandes beneficios y descuentos para comprar los últimos regalos.

El evento se realizará este 23 de diciembre en los 17 centros comerciales del Grupo IRSA, que estarán abiertos hasta las 4 de la mañana: se ofrecerán descuentos de hasta el 50%, junto con beneficios bancarios.

El mismo combinará oportunidades de comprar y shows musicales, DJs en vivo, espacios de juegos y actividades infantiles, los niños podrán sacarse fotos con Papá Noel y propuestas especiales como tattoo y glitter bar. Además, los visitantes podrán participar del sorteo de dos autos 0 KM y otros premios exclusivos en cada shopping.

“Diciembre es una época muy especial para las familias y buscamos combinar entretenimiento, diversión y beneficios para que los visitantes disfruten del espíritu de las fiestas”, señaló Gastón Manganiello, CMO de Grupo IRSA, sobre la iniciativa que impulsa transformar la visita al shopping en una experiencia integral.

noche de los shoppings.jpg Noche de los Shopping: cuales son los centros comerciales adheridos Abasto Shopping

Alcorta Shopping

Alto Avellaneda

Alto Comahue

Alto Palermo

Alto Rosario

Alto NOA

Córdoba Shopping

Distrito Arcos

DOT Baires Shopping

Mendoza Shopping

Patio Bullrich

Ribera Shopping

Soleil Premium Outlet

Terrazas de Mayo

Tortugas Open Mall Noche de los Shopping: cuales son las promociones Durante la Noche de los Shopping habrá descuentos circunstanciales que ofrecerá cada local de hasta un 50%, pero también bancos y billeteras virtuales, tendrá beneficios, entre ellos Galicia, ICBC, Santander, BBVA, Banco Provincia y Naranja X, con reintegros que llegan hasta el 40%, topes elevados y cuotas sin interés.