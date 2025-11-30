Pensaban que se le enrojecían los ojos por el cambio de estación pero el diagnóstico cambió su vida: qué dijeron los médicos En este caso, los síntomas persistieron más de lo esperado y comenzaron a llamar la atención de ella y su entorno cercano. Por + Seguir en







A sus 26 años, esta chica está perdiendo la vista de forma progresiva y rápida

McEwen Baker padece problemas de visión desde la infancia, inicialmente confundidos con alergias.

Fue diagnosticada con uveítis y desarrolló glaucoma, lo que derivó en múltiples cirugías.

En 2022 perdió legalmente la visión de su ojo derecho y en 2023 comenzó a fallar el izquierdo.

Compartir su experiencia en TikTok le permitió encontrar apoyo y una comunidad que la acompaña. Los cambios de estación suelen traer consigo molestias comunes que muchas personas asocian automáticamente con alergias o cansancio. Ojos enrojecidos, picazón o lagrimeo suelen minimizarse, especialmente cuando aparecen de forma intermitente y no parecen interferir demasiado con la rutina diaria.

Lo que parecía una reacción típica al clima o al ambiente empezó a generar dudas, sobre todo al repetirse con mayor intensidad y sin una causa clara a simple vista. La decisión de consultar a un médico marcó un punto de quiebre. Tras una serie de evaluaciones, los profesionales llegaron a un diagnóstico que cambió por completo el rumbo de su vida.

Cuál fue el diagnóstico de la joven influencer que cuenta como continúa perdiendo la vista en la actualidad Ojos El superalimento que ayuda a reducir la irritacion d elos ojos McEwen Baker, actriz y estilista de novias que vive en Chicago, decidió compartir en TikTok cómo avanza su pérdida de visión, una situación que comenzó a manifestarse desde muy temprana edad.

Cuando tenía 2 años, sufrió dolor y enrojecimiento persistente en los ojos, que al principio fueron atribuidos a alergias. Gracias a la insistencia de su madre, logró acceder a un diagnóstico más preciso en el Instituto de Oftalmología Wilmer de Johns Hopkins: uveítis, una inflamación ocular que puede acarrear consecuencias severas.

A los 6 años desarrolló glaucoma y pasó gran parte de su infancia entre tratamientos y cirugías. Un accidente en su ojo derecho, cuando tenía 15 años, agravó su estado y derivó en trasplantes parciales de córnea en 2017 y 2020, aunque con resultados temporales. En 2022, los médicos determinaron que no era viable seguir operándola y fue declarada legalmente ciega de ese ojo, conservando apenas la percepción de luces y sombras.

En 2023, la situación se volvió aún más crítica cuando comenzó a fallar también su ojo izquierdo, afectado por edema corneal. La pérdida de visión, que al inicio duraba minutos al despertar, fue prolongándose hasta dejarla días enteros sin poder ver. A pesar del impacto emocional y del temor, Baker encontró contención en las redes sociales, donde asegura haber descubierto una comunidad que le devolvió acompañamiento y esperanza en un momento clave de su vida.