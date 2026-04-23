Video: un avión de Latam que estaba por despegar chocó a uno de Aerolíneas Argentinas en plena pista Momentos de nerviosismo se vivieron en el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, después de que un avión chileno y otro argentino colisionaran en plena pista. Según las autoridades no se registraron heridos y ambos vuelos fueron cancelados. Por + Seguir en







Ningún pasajero resultó herido.

Un avión de Latam chocó con otro de Aerolíneas Argentinas en Chile, momentos antes del despegue. En redes sociales se viralizó rápidamente la noticia y se compartieron imágenes donde se observa cómo el ala de una de las aeronaves se incrustó en la otra. No se reportaron heridos y ambos vuelos fueron cancelados.

Según informaron medios locales, el accidente involucró a un avión A321 de la empresa LATAM y otra B737 de Aerolíneas Argentinas, cerca de las 20 de la noche del miércoles.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) compartió un comunicado en redes sociales donde explicó "informamos incidente ocurrido en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, entre un avión B737 de Aerolíneas Argentinas y un avión A321 LATAM, sin lesionados. La DGAC Chile realizará la investigación respectiva. Los pasajeros fueron desembarcados y serán reagendados".

Embed

Aparentemente, el avión B737 de Aerolíneas Argentinas se encontraba detenido en la pista, cuando recibió un golpe por atrás desde la aeronave de LATAM que se estaba moviendo hacia otra ubicación, para su despegue.