Atención: Fluminense vino a la carga por un goleador del fútbol argentino

El interés desde el exterior reaviva las negociaciones. En Boedo sostienen su postura mientras se define el próximo paso.

El mercado de pases volvió a poner a un jugador del fútbol argentino en el centro de la escena luego del avance de Fluminense , que realizó una oferta concreta para sumarlo a su plantel. La dirigencia de San Lorenzo analizó la propuesta, pero decidió rechazarla al entender que no cumplía con las expectativas económicas ni con las condiciones pretendidas.

Desde Brasil interpretaron el acercamiento como un primer paso en la negociación y dejaron abierta la posibilidad de mejorar los números en el corto plazo. En el club de Boedo, sin embargo, mantienen una postura firme y remarcan que cualquier conversación futura deberá partir de una base superior.

El cuerpo técnico del club brasilero encabezado por Luis Zubeldía había evaluado distintas variantes ofensivas y este nombre aparecía entre las alternativas analizadas, aunque finalmente fueron los dirigentes quienes impulsaron directamente la gestión.

Mientras tanto, el presente deportivo respalda la importancia del delantero dentro del equipo . En las primeras cuatro fechas del Torneo Apertura 2026 acumula dos goles y dos asistencias, lo que lo ubica como el futbolista con mayor incidencia directa en la producción ofensiva azulgrana y remarca la decisión del entrenador Damián Ayude de considerarlo una pieza central.

El atacante ya había sido protagonista de otra negociación durante el mismo mercado, cuando Boca intentó incorporarlo sin llegar a un acuerdo con San Lorenzo, propietario del 60% de su ficha , mientras que el porcentaje restante pertenece a Almagro.

El club de la Ribera presentó inicialmente una oferta de 2,5 millones de dólares brutos por esa parte del pase, cifra que fue desestimada por la dirigencia azulgrana. Más tarde elevó la propuesta a tres millones, pero nuevamente recibió una respuesta negativa, al considerarse insuficiente.

Alexis Cuello San Lorenzo Cucuta

Ante esa postura, Boca decidió retirarse de las conversaciones, dando por terminada una de las gestiones más extensas del receso. Desde San Lorenzo sostuvieron que el jugador solo podría salir mediante la cláusula de rescisión de 6 millones de dólares.

El presidente del club, Sergio Costantino, fue categórico al referirse a la situación y aseguró que la institución debe resguardar su patrimonio, remarcando que los futbolistas tienen una valoración acorde a su rendimiento y proyección.