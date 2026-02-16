El look de Leandro Paredes que muchos querrán copiar para los últimos días del verano 2026 El referente de la Selección argentina impuso su estilo urbano con un outfit relajado, compuesto por prendas básicas, perfecto para una noche veraniega. Por + Seguir en







Leandro Paredes y sus looks que marcan tendencia en 2026. Instagram

Paredes eligió una remera oversize gris grafito que resaltó los tatuajes de sus brazos. Combinó su look con un pantalón de denim negro de corte holgado. El futbolista suele priorizar prendas básicas, cómodas y de estética monocromática. Camila Galante también marcó tendencia desde México, con una camisa de lino blanca y una falda con transparencias. Leandro Paredes volvió a dejar en claro que es uno de los máximos referentes de estilo de la Selección Argentina. En una llegada nocturna que capturó todas las miradas, el look sencillo del futbolista no pasó desapercibido.

El mediocampista de Boca vistió una remera oversize en gris grafito manga corta que dejaba lucir los tatuajes de sus brazos. En la parte inferior, la combinó con un pantalón de denim negro de corte holgado. Esta elección resalta la tendencia de prendas amplias que domina la moda masculina este 2026.

leandro paredes Paredes optó por prendas básicas y cómodas, perfectas para un viaje en avión o una salida en pleno verano. El jugador tiene un estilo fresco y juvenil muy marcado. Suele preferir prendas oversize, sin mucho diseño o estampado, y looks monocromáticos.

El look de Camila Galante que enamoró a Leandro Paredes Camila Galante capturó todas las miradas al compartir una serie de postales desde un exclusivo destino en México, donde disfruta de unos días de descanso. La influencer, owner de Cosmética Galante, se distanció unos días de su esposo, Leandro Paredes, por un viaje a las playas del caribe.

Sin embargo, esos días se mantuvo muy activa en las redes sociales donde acumula más de un millón de seguidores compartiendo imágenes que encantaron a los usuarios que la siguen, entre ellos, el propio Paredes.

camila galante Fiel a su estilo impecable, Camila se mostró con un look que marcó tendencia. La pieza central es una camisa oversize de lino blanco, una prenda básica, muy combinable. El toque audaz estuvo en la parte inferior: una maxi falda de red con brillos y transparencias en tono chocolate, que permitía entrever su silueta de manera elegante y sutil. El look, complementado con accesorios minimalistas, unos lentes de sol color marrón y el pelo al natural, resaltó su estilo personal y la frescura ideal para unos días de arena y mar en las playas de México.