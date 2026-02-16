16 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

El look de Leandro Paredes que muchos querrán copiar para los últimos días del verano 2026

El referente de la Selección argentina impuso su estilo urbano con un outfit relajado, compuesto por prendas básicas, perfecto para una noche veraniega.

Por
Leandro Paredes y sus looks que marcan tendencia en 2026. 

Leandro Paredes y sus looks que marcan tendencia en 2026. 

Instagram
  • Paredes eligió una remera oversize gris grafito que resaltó los tatuajes de sus brazos.
  • Combinó su look con un pantalón de denim negro de corte holgado.
  • El futbolista suele priorizar prendas básicas, cómodas y de estética monocromática.
  • Camila Galante también marcó tendencia desde México, con una camisa de lino blanca y una falda con transparencias.

Leandro Paredes volvió a dejar en claro que es uno de los máximos referentes de estilo de la Selección Argentina. En una llegada nocturna que capturó todas las miradas, el look sencillo del futbolista no pasó desapercibido.

Te puede interesar:

Atención: Fluminense vino a la carga por un goleador del fútbol argentino

El mediocampista de Boca vistió una remera oversize en gris grafito manga corta que dejaba lucir los tatuajes de sus brazos. En la parte inferior, la combinó con un pantalón de denim negro de corte holgado. Esta elección resalta la tendencia de prendas amplias que domina la moda masculina este 2026.

leandro paredes

Paredes optó por prendas básicas y cómodas, perfectas para un viaje en avión o una salida en pleno verano. El jugador tiene un estilo fresco y juvenil muy marcado. Suele preferir prendas oversize, sin mucho diseño o estampado, y looks monocromáticos.

El look de Camila Galante que enamoró a Leandro Paredes

Camila Galante capturó todas las miradas al compartir una serie de postales desde un exclusivo destino en México, donde disfruta de unos días de descanso. La influencer, owner de Cosmética Galante, se distanció unos días de su esposo, Leandro Paredes, por un viaje a las playas del caribe.

Sin embargo, esos días se mantuvo muy activa en las redes sociales donde acumula más de un millón de seguidores compartiendo imágenes que encantaron a los usuarios que la siguen, entre ellos, el propio Paredes.

camila galante

Fiel a su estilo impecable, Camila se mostró con un look que marcó tendencia. La pieza central es una camisa oversize de lino blanco, una prenda básica, muy combinable. El toque audaz estuvo en la parte inferior: una maxi falda de red con brillos y transparencias en tono chocolate, que permitía entrever su silueta de manera elegante y sutil.

El look, complementado con accesorios minimalistas, unos lentes de sol color marrón y el pelo al natural, resaltó su estilo personal y la frescura ideal para unos días de arena y mar en las playas de México.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Marcel Gallardo fue expulsado por haber aplaudido irónicamente al árbitro Andrés Merlos

¿Gallardo podrá dirigir ante Velez? Se conoció el informe de Merlos tras la expulsión en La Paternal

Ramón Díaz ganó 14 títulos en River a lo largo de su historia. 

El mensaje de Ramón Díaz, en el peor momento de Gallardo: "Ganar es la única opción"

Boca ya se prepara para su próximo partido.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el empate contra Platense

El Azteca busca convertirse en el primer estadio en ser sede de tres aperturas de mundiales.

Alerta Mundial 2026: el estadio Azteca podría no estar listo para el partido inaugural

Boca jugó mal contra Platense y empató en la Bombonera.
play

Boca volvió a jugar mal y se fue silbado de la Bombonera: empató 0-0 con Platense

Gimnasia y Estudiantes empataron 0-0.
play

Clásico de La Plata: Gimnasia y Estudiantes tuvieron chances pero empataron 0-0 en el Bosque

Rating Cero

Taylor Swift impactó con su nuevo look en “Opalite”.

La impresionante transformación de Taylor Swift: un nuevo look que sorprendió a todos

Carmen Barbieri contó que Zulma Faiad está en terapia intensiva a modo de precaución 

Preocupación por la salud de Zulma Faiad: Carmen Barbieri dio más detalles de cómo se encuentra

Luis Tosar tiene una destaca actuación en esta nueva producción española de Netflix. 
play

Descubre que su hija es nazi: la historia de una serie de 8 capítulos que es furor en Netflix

Es una serie alemana, está buenísima y ya superó a Bridgerton en Netflix

Duró poco porque Wonder Man murió en ese mismo número de début (Vengadores 9), salvando a los Vengadores de la trampa mortal de Zemo.

Cuál es el villano secreto que Marvel presentó en Wonder Man y pocos notaron

Bad Bunny hizo tres presentacion durante el fin de semana a estadio lleno

Bad Bunny se despidió de Argentina: uno por uno, todos los famosos que estuvieron en La Casita

últimas noticias

Marcel Gallardo fue expulsado por haber aplaudido irónicamente al árbitro Andrés Merlos

¿Gallardo podrá dirigir ante Velez? Se conoció el informe de Merlos tras la expulsión en La Paternal

Hace 9 minutos
Una propuesta gastronómica que combina sabor, cantidad y precio justo en cada plato.

El bodegón barato de Buenos Aires con una milanesa con cheddar y chorizo colorado encantadora

Hace 17 minutos
Su popularidad se sostiene por la variedad de propuestas, desde deportes acuáticos hasta espacios gastronómicos frente al mar.

Donde queda Playa Brava, el destino costero uruguayo que todos eligen para visitar

Hace 24 minutos
La ciudad Argentina más linda y económica para vacacionar según la inteligencia artificial.

Vacaciones 2026: 3 paseos obligados para hacer en Salta

Hace 35 minutos
La causa fue caratulada como doble homicidio culposo en accidente de tránsito.

Tragedia en Tucumán: dos personas murieron en un choque entre una camioneta y una moto

Hace 38 minutos