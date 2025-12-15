15 de diciembre de 2025 Inicio
"Tenazas": el payaso ladrón de tres dedos buscado por robo e intento de secuestro

El delincuente usa una máscara de Pennywise para robar junto a un cómplice en José C. Paz. La policía también lo investiga por un intento de secuestro.

Por
El ladrón con máscara de Pennywise y su cómplice en José C. Paz.

Un ladrón utilizó la máscara del payaso Pennywise de la película IT para robarle a un vecino del Barrio Sarmiento en José C. Paz este domingo. La policía lo investiga por este hecho y por un intento de secuestro ocurrido horas más tarde ese mismo día.

Pablo Laurta.
Las cámaras de seguridad captaron cómo el delincuente con máscara y su cómplice bajaron de un auto para robar a un hombre que estaba buscando algo en el baúl de su auto en la calle Padre Ustarroz, entre Juan B. justo y Tomas Guido.

El dúo se quedó con una notebook, el celular y otros elementos personales. El ladrón con cara descubierta le dio un culatazo en la cabeza con un arma al vecino que evitó reaccionar ante la violencia. Al terminar, el delincuente sin máscara se subió al auto en el que llegaron y disparó al aire. "Tenazas" subió atrás, lo que da cuenta de un tercer cómplice al volante.

Según Diario Efecto, el apodo de "Tenazas" surge debido a que el ladrón enmascarado tiene tres dedos en cada mano.

El intento de secuestro en José C Paz

Horas más tarde, los vecinos del mismo barrio denunciaron en redes sociales el intento de secuestro de una chica en en las calles Monteagudo y Pueyrredón. La víctima pudo identificar que el agresor que intentó subirla a un auto tenía una máscara de payaso y el color del vehículo era negro, igual que el del video del robo.

El tío de la joven escribió en Facebook: "Bajó el de la máscara y le dijo 'callate y subí al auto', ella empezó a correr y gracias a Dios, una pareja la acompañó hasta la casa".

