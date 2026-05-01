1 de mayo de 2026 Inicio
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Caso Ángel: intentaron incendiar el pabellón donde está presa la madre en Comodoro Rivadavia

La mujer cumple la prisión preventiva en el Instituto Penitenciario Provincial ubicado sobre la Ruta Nacional N°3 en Trelew.

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La pelea fue por un pedazo de colchón de goma espuma.

La pelea fue por un pedazo de colchón de goma espuma.

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La madre de Ángel, el niño de cuatro años que murió en Comodoro Rivadavia, vivió la primera interna en el penal donde está presa preventivamente desde el 15 de abril. Se trató de dos disputas que provocaron casi un incendio de su pabellón y generó un escándalo dentro del lugar.

Rugbiers condenados por “homicidio doblementeagravado por el concurso premeditado de dos o más personas ypor alevosía.
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Marcela Altamirano se encuentra en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) ubicado sobre la Ruta Nacional N°3 en Trelew, dentro del módulo 1, en donde el personal policial detectó un principio de incendio por un pedazo de colchón de goma espuma.

Si bien, no hubo heridos y rápidamente controlado, los disturbios se generaron. El jefe penitenciario, según ADNSUR descartó que todo tuviera que ver con la madre del chico, sino un conflicto entre dos internas.

Sucede que hay 15 mujeres en el pabellón, por lo que el fuego se generó más de una vez, pero pocas veces intencional.

En la audiencia, Mariela y su pareja Maicol González fueron imputados por “homicidio agravado por el vínculo” y seguirán en prisión preventiva por seis meses.

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