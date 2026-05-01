La Plata: asesinaron a un hombre de una puñalada tras una discusión

Un episodio de violencia terminó en tragedia durante la madrugada de este viernes en La Plata: un hombre de 31 años murió tras recibir una puñalada en medio de una pelea ocurrida en el barrio Los Hornos.
El hecho ocurrió en la zona de Los Hornos durante la madrugada de este viernes. La víctima tenía 31 años y murió debido a la gravedad de las heridas cortopunzantes.
Un episodio de violencia terminó en tragedia durante la madrugada de este viernes en La Plata: un hombre de 31 años murió tras recibir una puñalada en medio de una pelea ocurrida en el barrio Los Hornos.
El hecho se registró cerca de las 4 de la mañana en la zona de 72 bis entre 142 bis y 143. Y según reconstruyeron fuentes policiales, el grupo estaba reunido bebiendo cuando comenzó una discusión que rápidamente se tornó violenta y culminó con la agresión con arma blanca.
La víctima, Luis Alberto Cardozo Cubilla, fue trasladada de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Los Hornos, pero no logró sobrevivir a la gravedad de la herida cortopunzante.
El presunto agresor un joven de 22 años, fue identificado por testigos y se dio a la fuga tras el ataque. Sin embargo, la Policía logró ubicarlo y detenerlo poco después, en el marco de un amplio operativo desplegado en la zona. La causa fue caratulada como “homicidio” y quedó en manos de la UFI N° 8 de La Plata, a cargo del fiscal Martín Almirón.