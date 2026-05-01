1 de mayo de 2026 Inicio
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La Plata: asesinaron a un hombre de una puñalada tras una discusión

El hecho ocurrió en la zona de Los Hornos durante la madrugada de este viernes. La víctima tenía 31 años y murió debido a la gravedad de las heridas cortopunzantes.

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El agresor intentó escapar

El agresor intentó escapar, pero fue capturado y detenido.

Un episodio de violencia terminó en tragedia durante la madrugada de este viernes en La Plata: un hombre de 31 años murió tras recibir una puñalada en medio de una pelea ocurrida en el barrio Los Hornos.

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El hecho se registró cerca de las 4 de la mañana en la zona de 72 bis entre 142 bis y 143. Y según reconstruyeron fuentes policiales, el grupo estaba reunido bebiendo cuando comenzó una discusión que rápidamente se tornó violenta y culminó con la agresión con arma blanca.

La víctima, Luis Alberto Cardozo Cubilla, fue trasladada de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Los Hornos, pero no logró sobrevivir a la gravedad de la herida cortopunzante.

El presunto agresor un joven de 22 años, fue identificado por testigos y se dio a la fuga tras el ataque. Sin embargo, la Policía logró ubicarlo y detenerlo poco después, en el marco de un amplio operativo desplegado en la zona. La causa fue caratulada como “homicidio” y quedó en manos de la UFI N° 8 de La Plata, a cargo del fiscal Martín Almirón.

detenido crimen la plata
El hombre fue detenido a pocas cuadras del lugar del hecho.

El hombre fue detenido a pocas cuadras del lugar del hecho.

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