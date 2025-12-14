Horror en Jujuy: asesinaron a un adolescente de 15 años a la salida de una fiesta de egresados El joven fue atacado a puñaladas mientras se dirigía a un comercio junto a un amigo, quien también sufrió heridas. Las autoridades detuvieron a un grupo de menores como acusados. Por + Seguir en







El adolescente asesinado tenía 15 años.

Un adolescente de 15 años fue asesinado a puñaladas por un grupo de jóvenes en la provincia de Jujuy cuando se retiraba de una fiesta de egresados, mientras que otro joven sufrió heridas. La Policía detuvo a varios menores de edad acusados por el hecho.

El suceso se produjo cuando los victimarios apuñalaron por un conflicto barrial a dos jóvenes que iban a comprar bebidas en un comercio, luego de que salieran de una fiesta en la calle Pozo Cavado y Avenida Intersindical. Un adolescente identificado como Juan Vanega, de 15 años, cayó en la vereda y falleció pese a que fue asistido por el personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

En tanto, otro joven también fue asistido ya que sufrió heridas, aunque permanece en un buen estado general. Por su parte, las autoridades detuvo a una adolescente de 16 años y un joven de 15 en el marco de la investigación y demoraron a otras personas que se encontraban con el grupo.

En este marco, los jóvenes demorados fueron transportados hacia la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero. Por el hecho intervinieron el Ministerio Público de la Acusación, la Dirección de Investigaciones de la Unidad Regional 7 y el personal policial.

El antecedente de otro adolescente asesinado a la salida de una fiesta de egresados en Córdoba Un joven de 26 años fue asesinado en noviembre de una puñalada en el pecho luego de una fiesta de egresados en la provincia de Córdoba, en el marco de un enfrentamiento con otras personas. Por su parte, el agresor había escapado en un vehículo pero luego fue detenido por la Policía.

El hecho se produjo en el salón de la Sociedad Italiana, donde se desarrolló una fiesta de egresados del colegio IPEA 237 San Antonio. Mientras finalizaba el evento, varias personas discutieron y comenzaron a pelearse, por lo que fueron expulsados del lugar por el personal de seguridad. La riña continuó en la calle y un hombre atacó a la víctima, identificada como Gerónimo Carabajal, quien era el hermano de uno de los egresados y falleció pese a ser asistido en el Hospital Ramón Cárcano de Laboulaye. En este marco, el agresor huyó a bordo de una camioneta que fue captada por un video viralizado en las redes sociales, mientras que luego la Policía lo arrestó. También otras personas resultaron heridas por el suceso, investigado por la Fiscalía de Instrucción de Laboulaye, que pidió una serie de medidas.