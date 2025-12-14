14 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Horror en Jujuy: asesinaron a un adolescente de 15 años a la salida de una fiesta de egresados

El joven fue atacado a puñaladas mientras se dirigía a un comercio junto a un amigo, quien también sufrió heridas. Las autoridades detuvieron a un grupo de menores como acusados.

Por
El adolescente asesinado tenía 15 años.

El adolescente asesinado tenía 15 años.

Un adolescente de 15 años fue asesinado a puñaladas por un grupo de jóvenes en la provincia de Jujuy cuando se retiraba de una fiesta de egresados, mientras que otro joven sufrió heridas. La Policía detuvo a varios menores de edad acusados por el hecho.

El hecho se produjo en Australia.
Te puede interesar:

Masacre en Australia: la Policía confirmó que los tiradores en Bondi Beach eran padre e hijo

El suceso se produjo cuando los victimarios apuñalaron por un conflicto barrial a dos jóvenes que iban a comprar bebidas en un comercio, luego de que salieran de una fiesta en la calle Pozo Cavado y Avenida Intersindical. Un adolescente identificado como Juan Vanega, de 15 años, cayó en la vereda y falleció pese a que fue asistido por el personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

En tanto, otro joven también fue asistido ya que sufrió heridas, aunque permanece en un buen estado general. Por su parte, las autoridades detuvo a una adolescente de 16 años y un joven de 15 en el marco de la investigación y demoraron a otras personas que se encontraban con el grupo.

En este marco, los jóvenes demorados fueron transportados hacia la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero. Por el hecho intervinieron el Ministerio Público de la Acusación, la Dirección de Investigaciones de la Unidad Regional 7 y el personal policial.

El antecedente de otro adolescente asesinado a la salida de una fiesta de egresados en Córdoba

Un joven de 26 años fue asesinado en noviembre de una puñalada en el pecho luego de una fiesta de egresados en la provincia de Córdoba, en el marco de un enfrentamiento con otras personas. Por su parte, el agresor había escapado en un vehículo pero luego fue detenido por la Policía.

El hecho se produjo en el salón de la Sociedad Italiana, donde se desarrolló una fiesta de egresados del colegio IPEA 237 San Antonio. Mientras finalizaba el evento, varias personas discutieron y comenzaron a pelearse, por lo que fueron expulsados del lugar por el personal de seguridad.

La riña continuó en la calle y un hombre atacó a la víctima, identificada como Gerónimo Carabajal, quien era el hermano de uno de los egresados y falleció pese a ser asistido en el Hospital Ramón Cárcano de Laboulaye. En este marco, el agresor huyó a bordo de una camioneta que fue captada por un video viralizado en las redes sociales, mientras que luego la Policía lo arrestó.

También otras personas resultaron heridas por el suceso, investigado por la Fiscalía de Instrucción de Laboulaye, que pidió una serie de medidas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El hecho se produjo en Australia.

Video: así abatieron a uno de los tiradores que atacaron una fiesta judía en Australia

Naveed Akram.

Masacre en Australia: quién es Naveed Akram, uno de los tiradores que atacaron una fiesta judía

El hombre sufrió una crisis nerviosa cuando lo descubrieron y se tiró por la ventana

Lo descubrieron espiando a menores en el Palacio Libertad, se tiró por la ventana y murió

Algunos de los detenidos que formaban parte de una banda de pungas. 

Desbaratan en CABA una banda de pungas que facturaba 25 millones al mes

Amnistía Internacional denunció más de 2.500 heridos por el Protocolo Antipiquetes.

A dos años del Protocolo Antipiquetes, denuncian más de 2.500 heridos y advierten por la escalada represiva

Ramona ya había estado detenida.

Corrientes: detuvieron a una viuda negra que convidaba "mates de los sueños"

Rating Cero

Un elenco joven y diverso sostiene la historia con personajes atravesados por vínculos, decisiones y conflictos personales.
play

De qué trata Amor y vino, la comedia romántica que la rompe en Netflix

Al poco tempo de casarse, decidieron anular su matrimonio 

Casos famosos: estas figuras de Hollywood dieron el sí para casarse pero se separaron en tiempo récord

La serie construye su ficción a partir del entramado narco que marcó a los pueblos costeros de Galicia.
play

La miniserie de Netflix de solo 7 capítulos que te atrapa con su universo criminal

Lali revela los secretos de su carrera en este íntimo documental, que repasa su evolución artística y personal durante su primera gira por estadios.
play

En detalle: como es Lali, La que le gana al tiempo, el documental que es furor en Netflix

El desconsolado llanto de Araceli González cuando fue consultada por Adrián Suar: Lo amé y tuve que...
play

El desconsolado llanto de Araceli González cuando fue consultada por Adrián Suar: "Lo amé y tuve que..."

Lo curioso es que la revelación no viene ni de Marvel ni de Disney, sino del siempre práctico sistema coreano de calificaciones, que nos ha regalado una cifra exacta para el metraje del clip. 

Nueva fórmula: cuáles son los planes que tiene Marvel para el primer tráiler Avengers Doomsday

últimas noticias

Kshamenk en Mundo Marino.

Con más de 33 años, murió la única orca que vivía en cautiverio en San Clemente

Hace 39 minutos
El hecho se produjo en Australia.

Masacre en Australia: la Policía confirmó que los tiradores en Bondi Beach eran padre e hijo

Hace 43 minutos
Jair Bolsonaro convaleciente.

El hijo de Bolsonaro expuso el estado de salud de su padre en prisión y advirtió: "Podría morir"

Hace 52 minutos
Sébastien Lecornu junto a Emmanuel Macron.

Francia pidió postergar la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea: "No se dan las condiciones"

Hace 57 minutos
La falta de empleo se empieza a sentir en todo el país.

Empleo privado en picada: se perdieron 49.000 puestos de trabajo entre junio y septiembre

Hace 1 hora