La Procuraduría de Investigaciones actuará de oficio sobre los viajes de Manuel Adorni y su pareja

El organismo, que depende del Ministerio Público Fiscal, inspeccionará los vuelos realizados por el jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti, a Estados Unidos y Punta del Este.

Manuel Adorni y Bettina Angelotti serán investigados de oficio por la PIA. 

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) abrió una investigación de oficio en la que inspeccionará el viaje de Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni, a Estados Unidos en el avión presidencial y, por otro lado, el vuelo de toda la familia Adorni a Punta del Este en avión privado.

Durante su estadía en el país de Norteamérica, por la Argentina Week, Adorni intentó minimizar lo sucedido y se defendió de las acusaciones. “Intentaron con mentiras, con fake news y con imágenes trucadas por inteligencia artificial empañar este evento, pero no nos van a correr de algo: estamos absolutamente enfocados en consolidar el proyecto de país que queremos”, mencionó en una entrevista.

En otra conversación con medios argentinos, el vocero de Javier Milei defendió la presencia de su compañera en el viaje de la comitiva. Explicó que Angeletti ya tenía un viaje programado a Miami a fines de febrero, aunque, por los cambios en la agenda de la delegación oficial, debieron modificar las fechas. “Mi mujer estaba en el avión presidencial. Yo venía a trabajar intensamente varios días a Estados Unidos y quería que me acompañe”, señaló.

Tal lo expresó el referente de La Libertad Avanza, desde Presidencia autorizaron que Angelotti volara en el mismo avión que los representantes argentinos. “Vengo a deslomarme una semana o cinco días y quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida. No le sacamos un peso al Estado”, afirmó.

La denuncia de Pagano contra Adorni y su mujer por lo viajes a EEUU y Punta del Este

La legisladora Marcela Pagano presentó una de las denuncias contra Adorni para que la Justicia investigue el viaje realizado junto a la delegación oficial, en el que también participó su esposa. La causa fue sorteada y quedó radicada en el Juzgado Federal n.º 11.

La exintegrante de La Libertad Avanza solicitó que se determine si existieron irregularidades en el uso del avión presidencial luego de que el propio funcionario reconociera públicamente que Angeletti abordó la aeronave ARG-01 desde Buenos Aires para acompañarlo durante la semana de actividades en el exterior.

Según el planteo judicial, la esposa del jefe de Gabinete habría integrado la comitiva sin desempeñar una función pública ni contar con una misión oficial, lo que podría implicar un uso indebido de recursos del Estado.

En la presentación se solicitó que la Justicia analice si los hechos podrían encuadrarse en delitos como peculado, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, además de determinar si otros funcionarios intervinieron en la autorización o facilitaron su embarque en el vuelo oficial.

Pagano pidió, entre otras medidas, que la Casa Rosada remita el manifiesto de pasajeros del avión presidencial, la nómina completa de la comitiva, la normativa que regula el uso de la aeronave y el costo operativo del viaje, así como eventuales autorizaciones formales que hayan permitido la inclusión de Angeletti.

La diputada presentó una segunda denuncia por otro vuelo de Adorni. Se trata de un viaje que el vocero presidencial realizó junto a Marcelo Grandio, periodista de la TV Pública, en un jet privado a Punta del Este. Pagano pide que se investigue la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, ya que el costo del viaje no se correspondería con los ingresos del funcionario.

