La vez que Manuel Adorni se indignó porque un gobernador viajó en un avión privado: "Privilegios de la casta"

Mucho antes de "deslomarse" en la función pública, el jefe de Gabinete se dedicaba a exponer con entusiasmo "los privilegios de la casta" en redes sociales.

Manuel Adorni

Manuel Adorni, jefe de Gabinete.

Mucho antes de "deslomarse" en la función pública, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se dedicaba a exponer con entusiasmo "los privilegios de la casta" en Twitter, actualmente X, su red social favorita. En marzo de 2021, el entonces analista económico y conductor radial fustigó al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, por haberse trasladado a Buenos Aires en una avión privado.

Manuel Adorni en el centro de la polémica.
En medio del escándalo por los viajes, cuándo vuelve Manuel Adorni de Nueva York

"Gildo Insfrán llegó a Buenos Aires en un avión privado. El nivel de desconexión que existe entre la política y la gente es astronómico", había escrito Adorni en aquella oportunidad.

El actual funcionario también había dirigido reproches hacia la gestión de Alberto Fernández en septiembre de 2022 por la dimensión de su comitiva en Estados Unidos.

“Mientras la mitad del país es pobre, la inflación está descontrolada y hay 4M de indigentes, el Presidente viajó a los EEUU con una comitiva de 48 personas que incluye hasta un asesor para Fabiola Yáñez. Se alojarán en el Park Hyatt NY (900 USD x noche). Todo tercermundista. Fin", publicó entonces.

En este momento Adorni integra una delegación de más de 20 funcionarios y once gobernadores en el marco de la Argentina Week en Nueva York. En esta actividad oficial, el círculo íntimo del presidente Javier Milei se hospeda en el hotel The Langham, un lujoso palacio ubicado en la Quinta Avenida con una privilegiada vista al Empire State, en el que las habitaciones más baratas tienen un costo de u$s3.500 por noche.

La prensa reveló que Bettina Angeletti, esposa de Adorni, viajó en el avión presidencial sin una comunicación oficial previa por parte del Gobierno. El jefe de Gabinete aseguró que esta situación "no le costó ni un peso al Estado" debido a que la habitación ya contaba con el pago por su plaza personal.

Ante las consultas sobre la estadía, el vocero confirmó que su esposa compartió el alojamiento con él en la ciudad estadounidense. El funcionario justificó esta decisión bajo el argumento de que estos traslados representan "trabajos muy sacrificados" y manifestó su deseo de compañía familiar en sus tareas.

"Son trabajos muy sacrificados y era mi deseo que mi mujer me acompañe. Vengo una semana a deslomarme a Nueva York; quería que me acompañe", explicó.

Otro foco de conflicto surgió tras la versión sobre un vuelo privado del funcionario junto con su familia a Punta del Este en el último feriado de carnaval. Si bien Adorni ratificó su estancia en la ciudad uruguaya, evitó precisiones sobre el transporte utilizado con el argumento de que se trata de "cosas de mi vida privada".

