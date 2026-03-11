Temporal en Tucumán: la gente pasó la noche al costado de una ruta ante la crecida de dos ríos

Los habitantes de La Madrid, a 100 kilómetros de San Miguel, debieron dejar sus hogares y acampar en la ruta 157 luego de que el nivel agua en las casas superara el metro de altura.

Los habitantes de La Madrid pasaron la noche junto a la ruta tras la inundación de sus casas.

El brutal temporal que azota a la provincia de Tucumán sigue causando estragos y afectando a sus habitantes . En la localidad de La Madrid , a unos 100 kilómetros de la capital, San Miguel, vecinos pasaron la noche en carpas al costado de una ruta ante la crecida de dos ríos.

Numerosas familias se vieron forzadas a autoevacuarse y permanecer sobre las rutas 308 y 157 mientras los ríos Marapa y San Francisco continúan aumentando su caudal .

Ante la urgencia de evacuar a los vecinos, distintas organizaciones lanzaron campañas de ayuda para asistir a las familias afectadas. Se pidió la colaboración de la comunidad con donaciones de alimentos no perecederos, productos de higiene, ropa de abrigo y repelentes.

Juan Leguizamón , vecino de La Madrid , contó la situación que atraviesa a La Mañana, por C5N . " Estamos mal, el agua no baja, todo el pueblo está lleno de agua. No hay mejoría de nada . Empezó anoche como a las 4 de la mañana, estamos con el agua hasta la cintura", describió.

"Yo tengo a mi señora y mi nena y un varón, las mandé a ellas a Concepción y me he quedado con mi hijo cuidando la casa, estamos sin dormir. Estamos en la estación de ferrocarril. Ya empezó a entrar el agua. Mi casa está inundada ya adentro, he levantado las pocas cosas que he podido levantar ", relató.

El hombre recordó otro incidente meteorológico similar en 2017, aunque destacó que en aquel entonces "a mi casa no ha entrado tanta agua, no más de 50 centímetros".

"La gente levantó lo que pudo y se fue a la ruta a acampar, es poca la gente que quedó dentro del pueblo. La gente tiene miedo de los robos", explicó.

Temporal en Tucumán: se suspendieron las clases y continúa la alerta meteorológica

El gobierno provincial resolvió interrumpir las clases en todos los niveles educativos y modalidades, abarcando tanto colegios estatales como privados, desde el martes hasta el viernes, según lo establece la resolución 472/5 del Ministerio de Educación. Esta disposición busca garantizar la revisión del estado de las instalaciones escolares y de las rutas de acceso, luego de las fuertes lluvias que superaron los 160 milímetros en la región.

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) trajo un leve respiro en su última actualización, en la que la alerta meteorológica descendió de nivel naranja a amarillo para la mañana de este miércoles 11 de marzo.

Si bien esta degradación de la advertencia indica que los fenómenos esperados serán de menor intensidad, las autoridades piden no relajar las precauciones, ya que la inestabilidad persistirá en una provincia que ya tiene sus suelos saturados de agua.

La advertencia oficial nivel amarillo rige exclusivamente para la franja de la mañana y abarca a los departamentos de Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas y Yerba Buena, y las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.