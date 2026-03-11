11 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Temporal en Tucumán: la gente pasó la noche al costado de una ruta ante la crecida de dos ríos

Los habitantes de La Madrid, a 100 kilómetros de San Miguel, debieron dejar sus hogares y acampar en la ruta 157 luego de que el nivel agua en las casas superara el metro de altura.

Por
Los habitantes de La Madrid pasaron la noche junto a la ruta tras la inundación de sus casas.

Los habitantes de La Madrid pasaron la noche junto a la ruta tras la inundación de sus casas.

Contextotucuman

El brutal temporal que azota a la provincia de Tucumán sigue causando estragos y afectando a sus habitantes. En la localidad de La Madrid, a unos 100 kilómetros de la capital, San Miguel, vecinos pasaron la noche en carpas al costado de una ruta ante la crecida de dos ríos.

El Metrobús de Roca se verá perjudicado.
Te puede interesar:

Sorpresa: cierra un Metrobús de la Ciudad de Buenos Aires y habrá modificaciones en el tránsito

Numerosas familias se vieron forzadas a autoevacuarse y permanecer sobre las rutas 308 y 157 mientras los ríos Marapa y San Francisco continúan aumentando su caudal.

Ante la urgencia de evacuar a los vecinos, distintas organizaciones lanzaron campañas de ayuda para asistir a las familias afectadas. Se pidió la colaboración de la comunidad con donaciones de alimentos no perecederos, productos de higiene, ropa de abrigo y repelentes.

Embed

Temporal e Tucumán: el drama de los pobladores de La Madrid

Juan Leguizamón, vecino de La Madrid, contó la situación que atraviesa a La Mañana, por C5N. "Estamos mal, el agua no baja, todo el pueblo está lleno de agua. No hay mejoría de nada. Empezó anoche como a las 4 de la mañana, estamos con el agua hasta la cintura", describió.

"Yo tengo a mi señora y mi nena y un varón, las mandé a ellas a Concepción y me he quedado con mi hijo cuidando la casa, estamos sin dormir. Estamos en la estación de ferrocarril. Ya empezó a entrar el agua. Mi casa está inundada ya adentro, he levantado las pocas cosas que he podido levantar", relató.

El hombre recordó otro incidente meteorológico similar en 2017, aunque destacó que en aquel entonces "a mi casa no ha entrado tanta agua, no más de 50 centímetros".

"La gente levantó lo que pudo y se fue a la ruta a acampar, es poca la gente que quedó dentro del pueblo. La gente tiene miedo de los robos", explicó.

Temporal en Tucumán: se suspendieron las clases y continúa la alerta meteorológica

El gobierno provincial resolvió interrumpir las clases en todos los niveles educativos y modalidades, abarcando tanto colegios estatales como privados, desde el martes hasta el viernes, según lo establece la resolución 472/5 del Ministerio de Educación. Esta disposición busca garantizar la revisión del estado de las instalaciones escolares y de las rutas de acceso, luego de las fuertes lluvias que superaron los 160 milímetros en la región.

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) trajo un leve respiro en su última actualización, en la que la alerta meteorológica descendió de nivel naranja a amarillo para la mañana de este miércoles 11 de marzo.

Si bien esta degradación de la advertencia indica que los fenómenos esperados serán de menor intensidad, las autoridades piden no relajar las precauciones, ya que la inestabilidad persistirá en una provincia que ya tiene sus suelos saturados de agua.

La advertencia oficial nivel amarillo rige exclusivamente para la franja de la mañana y abarca a los departamentos de Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas y Yerba Buena, y las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.

Noticias relacionadas

confirmado: cerro la linea 148 que conectaba provincia con ciudad de buenos aires

Confirmado: cerró la línea 148 que conectaba provincia con Ciudad de Buenos Aires

Este feriado sorpresa se pega al fin de semana largo de marzo 2026 y extiende los días

Este feriado sorpresa se pega al fin de semana largo de marzo 2026 y extiende los días: cuál es

play

Una postal de la era Milei: largas filas para poder conseguir un puesto de trabajo

Valentina es el nombre de la chica española que se volvió viral por hablar sobre el acento cordobés

Vive en Argentina, es española y se volvió viral por sus dichos por el acento cordobés: ¿qué dijo?

Gitanas estafadoras de Lomas de Zamora: se conoció el relato de una nueva víctima

Una víctima de las gitanas estafadoras de Lomas de Zamora contó cómo fue engañada

Todo quedó captado por las cámaras de seguridad.
play

Castelar: contrataron a un albañil para hacer una obra en su casa y les robó los ahorros de su vida

Rating Cero

Los shows de la Renga serán en el Parque de la Ciudad. 

La Renga confirmó dónde realizará sus dos recitales tras la suspensión en Huracán por el derrumbe en Parque Patricios

Natalia Oreiro sorprende con un cambio de look con reflejos cobrizos.

La impresionante transformación de Natalia Oreiro: un cambio de look para esperar el otoño

La película cuenta con la destacada actuación de Jacob Elordi. 
play

Aprovechá para verla: tiene múltiples nomiaciones al Oscar y es una de las pocas que está en Netflix

La edición 98 de los Premios de la Academia se realizará el 15 de marzo.

Dónde ver en streaming las películas nominadas al Oscar 2026

Los protagonistas de la exitosa serie Heated Rivalry hicieron un descargo contra los comentarios de odio. 

Los protagonistas de Heated Rivalry denunciaron ataques de odio en redes sociales

Geraldine Neumann se metió en la pelea entre su hermana y Fabián Cubero.

Geraldine Neumann respaldó a Nicole y arremetió contra Fabián Cubero: "Lo ridículo que es..."

últimas noticias

Luis Ventura opinó sobre cuáles entrenadores son mejores que él

¿Y si lo llama Riquelme? Luis Ventura afirmó que es mejor entrenador que Úbeda

Hace 7 minutos
Franco Colapinto finalizó 14° en el debut en el Gran Premio de Australia,

La calentura del papá de Colapinto por los errores de Alpine: "Siempre pasa algo"

Hace 12 minutos
Los cortes comenzaron e 8 de marzo y se extenderá hasta el lunes 16.

Vuelve el Callejero de Buenos Aires en el TC2000: qué calles estarán cortadas en la Ciudad

Hace 17 minutos
El Metrobús de Roca se verá perjudicado.

Sorpresa: cierra un Metrobús de la Ciudad de Buenos Aires y habrá modificaciones en el tránsito

Hace 20 minutos
Manuel Adorni, en el foco de las críticas por haber viajado con su esposa a Estados Unidos.

Qué dice la norma sobre viajes oficiales al exterior que fue firmada por Manuel Adorni

Hace 23 minutos