24 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Loto Plus: resultado del sorteo 3.885 del sábado 23 de mayo de 2026

Todo lo que tenés que saber sobre el sorteo que se realiza todos los miércoles y sábados.

Por
Resultados del Loto Plus del sábado 23 de mayo de 2026.

Resultados del Loto Plus del sábado 23 de mayo de 2026.

Redes Sociales

Este sábado 23 de mayo de 2026 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos los miércoles y sábados. En esta nota, todos los resultados y los detalles.

Resultados del Loto Plus del sábado 23 de mayo de 2026.
Te puede interesar:

Loto Plus: resultado del sorteo 3.883 del sábado 16 de mayo de 2026

Loto Plus: resultados del sábado 23 de mayo de 2026

NÚMERO PLUS: 2

Loto Tradicional del sábado 23 de mayo de 2026

Los números ganadores fueron: 04-13-26-27-31-44

6 aciertos: Vacante. Premio: $1.836.701.021,19.-

5 aciertos: 9 Ganadores. Premio: $17.851.140,45.-

4 aciertos: 427 Ganadores. Premio: $3.570.228,09.-

Loto Match del sábado 23 de mayo de 2026

Los números ganadores fueron: 13-15-18-19-29-32

6 aciertos: 1 Ganador. Premio: $8.764.520.426,26.

5 aciertos: 13 Ganadores. Premio: $17.851.140,45.-

4 aciertos: 769 Ganadores. Premio: $3.570.228,09.-

Loto Desquite del sábado 23 de mayo de 2026

Los números seleccionados fueron: 13-16-18-28-32-45

6 aciertos: 1 Ganador. Premio: $1.042.808.341,60.

Loto Sale o Sale del sábado 23 de mayo de 2026

Los números ganadores fueron: 01-05-11-32-34-43

5 aciertos: 6 Ganadores. Premio: $45.980.210,25.-

NÚMERO PLUS VACANTE

Próximo sorteo del Loto Plus

Miércoles 27 de mayo a las 22. POZO ESTIMADO: $5.881.000.000.-

¿Qué es el Loto Plus?

Es un juego de azar en el cual el monto a distribuir en cada premio es proporcional a lo recaudado por la venta del juego para ese día del sorteo, por lo que puede variar.

¿Cómo jugar al Loto Plus?

Hay que seleccionar 6 números del 0 al 45. Con un único valor de apuesta, participas de todas las modalidades.

Las modalidades:

  • Loto tradicional: se eligen seis números entre el 0 al 41 y otros dos números adicionales llamados “Jack” del 0 al 9. También existe la posibilidad de realizar apuestas múltiples en las que se podrán elegir números adicionales a los 6 números principales tradicionales. Allí, el jugador del Loto puede sumar desde 7 hasta 20 números, aumentando así sus oportunidades de ganar, pero pagando también más por apuesta. Los premios se obtienen al acertar con tres, cuatro, cinco o seis aciertos entre los números principales. También hay premios por acertar además alguno o ambos números “Jack”.
  • Desquite: se eligen 6 números principales más 2 números extra llamados Jack. El jugador participa de este sorteo con los mismos números con los que jugó en el sorteo Tradicional, pero a diferencia de ese juego sólo posee tres categorías de premios. Las categorías de los premios se dividen según las combinaciones ganadoras: 6 aciertos más 2 Jacks, 6 aciertos más 1 Jack y 6 aciertos sin ningún Jack. Los premios para estas categorías son los mismos que para el sorteo Tradicional.
  • Sale o sale: el apostador compite con los mismos números con los que jugó en los sorteos anteriores. En este sorteo, también se extraen 6 números principales, pero a diferencia de las otras variantes, no se extrae ningún número Jack. En su lugar, se toman como números Jacks los cuatro números de esta categoría que salieron sorteados en el Tradicional y el Desquite. Tal cual lo indica el nombre del juego, siempre habrá al menos un ganador, ya que el premio corresponde a los apostadores que hayan obtenido la mayor cantidad de aciertos entre los números principales. El valor de este premio es independiente del pozo de los otros sorteos y también depende de las ventas.

Además, se debe elegir 1 número del 0 al 9, que, si acertas, multiplicas el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.

Valor de la apuesta: $3.000. Tiene pozo acumulado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Resultados del Loto Plus del miércoles 20 de mayo de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3884 del miércoles 20 de mayo de 2026

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 20 de mayo de 2026.

Golpe de suerte en Córdoba: un apostador ganó casi $2.500 millones en el Quini 6

Estos son los resultados del sorteo del domingo 17 de mayo de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.374 del domingo 17 de mayo de 2026

Avanza la causa por la muerte de Kevin Martínez. 

Muerte de Kevin Martínez: detuvieron al hombre que lo golpeó tras el accidente

El hombre había salido desde la estación Constitución.

Tragedia en Barracas: un hombre murió tras ser atropellado por el tren Roca

Un elefante marino gigante apareció en Ensenada. 

Un elefante marino apareció en plena ciudad y sorprendió a todos: en qué lugar fue

Rating Cero

Yanina Zilli y Gladys La Bomba Tucumana se enfrentaron fuertemente en Gran Hermano.

Gran Hermano: feroz cruce entre Yanina Zilli y la Bomba Tucumana por el repechaje

Fernán Mirás sorprendió a Mirtha Legrand con el humor negro sobre su salud.
play

Fernán Mirás conmovió a Mirtha Legrand al recordar el ACV que sufrió: "Nací de nuevo"

Yanina defendió a su hija de los ataques en redes.

Yanina Latorre se hartó de las burlas contra su hija Lola: "¿Hay algo más triste y fondo de olla?"

play

Rodrigo Lussich visitó TVR y arremetió contra el gobierno de Milei: "No son gente seria"

Evangelina Anderson no ocultó su desilusión.

El momento de angustia que vivió Evangelina Anderson junto a uno de sus hijos

Mirtha Legrand tenía apenas 9 años cuando sus padres la llevaron a presenciar el nacimiento del gigante de piedra.
play

"Soy prehistoria viviente": el Obelisco cumple 90 años y Mirtha Legrand recordó la inauguración

últimas noticias

Yanina Zilli y Gladys La Bomba Tucumana se enfrentaron fuertemente en Gran Hermano.

Gran Hermano: feroz cruce entre Yanina Zilli y la Bomba Tucumana por el repechaje

Hace 1 hora
play
Fernán Mirás sorprendió a Mirtha Legrand con el humor negro sobre su salud.

Fernán Mirás conmovió a Mirtha Legrand al recordar el ACV que sufrió: "Nací de nuevo"

Hace 1 hora
Milei vende la pérdida de soberanía como apertura al mundo y eficiencia económica.

Las dos caras de la era libertaria: persecución y entrega

Hace 1 hora
El Kempes espera por las parcialidades de River y Belgrano este domingo.

Belgrano y River juegan la final en Córdoba: accesos y transporte para el Mario Alberto Kempes

Hace 1 hora
Yanina defendió a su hija de los ataques en redes.

Yanina Latorre se hartó de las burlas contra su hija Lola: "¿Hay algo más triste y fondo de olla?"

Hace 2 horas