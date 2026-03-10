10 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Con Javier Milei de viaje, el Gobierno le pidió al campo acelerar la inversión: "Es ahora"

El secretario de Hacienda, Federico Furiase, visitó Expoagro con su equipo y aseguró que 2026 "es un año especial para invertir". "No den por sentado el Presidente que tenemos", advirtieron ante representantes del sector.

Por
Federico Furiase en Expoagro 2026.

Federico Furiase en Expoagro 2026.

El secretario de Hacienda, Federico Furiase, se presentó en la Expoagro 2026 junto a los asesores Felipe Núñez y Martín Vauthier, y el equipo le aseguró a los representantes del campo allí reunidos que "el momento de invertir es ahora". "No den por sentado el Presidente que tenemos", les advirtieron.

Será la primera licitación de Federico Furiase (derecha), tras la salida de Lew (izquierda), en Finanzas.
Te puede interesar:

Deuda en pesos: en una semana clave, el Gobierno enfrenta vencimientos por $9,6 billones y reabre un bono en dólares

"Hoy tenemos condiciones objetivas para que esta estabilización macroeconómica, que tiene apoyo social, apoyo político, apoyo geopolítico, pueda ser duradera", alentó Furiase en referencia al respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que este año enfrenta elecciones legislativas.

El funcionario argumentó que "esta vez es diferente porque hay una estabilización que se dio por decisión del presidente Javier Milei y el equipo económico, no fue impuesta por el mercado". "Este es un año especial para invertir, sin brecha cambiaria, con bajas en las retenciones, precios de los commodities en buen nivel y estabilidad macro", insistió.

Sobre un escenario en San Nicolás de los Arroyos, el trío brindó una charla titulada Las tres anclas sobre estabilidad fiscal, apertura de importaciones y eliminación de regulaciones. La presentación comparte nombre con el programa que conducían los tres en el canal de streaming Carajo hasta diciembre del año pasado.

El secretario reconoció que la inflación podría bajar más lentamente por la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán, debido a la recomposición de precios. Vauthier apuntó que desde 2011 las importaciones cayeron un 35% y, en la actualidad, el 70% de lo importado son maquinarias y equipos.

Javier Milei en Estados Unidos cruzó a empresarios y justificó el cierre de fábricas

El presidente Javier Milei cuestionó a empresarios industriales y defendió la apertura económica durante su discurso en el evento Argentina Week, donde justificó el cierre de fábricas y sostuvo que la destrucción de empleos en sectores protegidos será compensada por nuevas oportunidades en otras áreas de la economía.

"Las personas van a poder ahorrar y gastar en el resto de los bienes de la economía. Los empleos que se destruyen se van a crear en otro sector", afirmó el mandatario al explicar su visión sobre el impacto de la liberalización del comercio y la eliminación de barreras a las importaciones.

En un discurso de fuerte contenido ideológico, Milei sostuvo que el desarrollo económico está ligado a principios morales. "Hay restricciones morales. Cuando uno hace lo que es justo, la economía prospera. Cuando uno aplica medidas injustas, termina mal", planteó. En esa línea, reivindicó lo que definió como los valores fundacionales de Occidente: "Ponemos los valores éticos y morales que hacen a Occidente responsable de la mayor hazaña civilizatoria de la historia de la humanidad".

Durante su exposición, Milei también respondió a cuestionamientos de sectores empresariales que criticaron la apertura económica impulsada por su gobierno. "Dicen que somos antiempresa. Nunca se me hubiera ocurrido que fuera el ataque a un liberal", sostuvo.

El mandatario aseguró que en las últimas semanas mantuvo "confrontaciones abiertas" con empresarios como Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla, además de cuestionar al sector textil. "Son empresarios prebendarios", afirmó.

En ese marco, planteó el debate en términos éticos. "La pregunta es moral. Yo quisiera saber cuántos están dispuestos a aceptar que se le cercene la libertad a los individuos. ¿Quiénes están a favor del robo?", dijo.

Según Milei, durante años existió una alianza entre empresarios y dirigentes políticos que perjudicó a la sociedad. "Empresarios y políticos descubrieron que pueden ir asociados en saquear a una sociedad. Desde que se aplicó este modelo en Argentina, pasamos de ser uno de los países más ricos del mundo a ser Cuba o Venezuela", sostuvo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Desde el 5 de enero que el BCRA no para de acumular reservas.

Nueva compra del Banco Central: ya acumula más de u$s400 millones en lo que va de marzo

Javier Milei junto a Jamie Dimon. 

El elogio del CEO de JP Morgan a Milei: "Tiene convicciones muy sólidas sobre cómo arreglar un país"

Javier Milei habló sobre el dólar en la inauguración de Argentina Week. 

El mensaje de Milei al titular del Banco Central: "Te van a salir los dólares por las orejas"

play

Milei cruzó a empresarios y justificó el cierre de fábricas: "Los empleos que se destruyen se van a crear en otro sector"

Javier Milei vuelve a la carga con la reforma electoral: eliminación de las PASO, cambios en la boleta y todos los cambios de la medida

Cómo es la reforma electoral que prepara Milei: eliminación de las PASO, boleta única y todos los cambios

play

Caso $LIBRA: apareció el borrador del documento confidencial que compromete a Milei con Hayden Davis

Rating Cero

Guillermo Coppola.

Guillermo Coppola reveló su estado de salud luego de estar internado: "La vamos a superar"

Benjamín Amadeo y Martina celebraron la llegada de su segundo hijo. 

Nació el segundo hijo de Benjamín Amadeo y su esposa Martina: el curioso nombre que eligieron

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi con Ciro.

Antonela Rocuzzo saludó a Ciro Messi por su cumpleaños: la tierna foto que compartió

Según el infuencer la relación con la modelo fue genuina y privada.

La drástica decisión de Ian Lucas tras el desplante de Evangelina Anderson que sorprendió a sus seguidores

Maxi López tiene cuentas pendientes con Mauro Icardi.
play

Maxi López desafió a Mauro Icardi: "Tenemos que charlar y puede ser en Párense de Manos"

Biasotti declaró públicamente que las denunciasen su contra por parte de Andrea del Boca fueron todas falsas. 

Ricardo Biasotti rompió el silencio y fulminó a Andrea del Boca: "Ya me demostró que es capaz de todo"

últimas noticias

Federico Furiase en Expoagro 2026.

Con Milei de viaje, el Gobierno le pidió al campo acelerar la inversión: "Es ahora"

Hace 11 minutos
Guillermo Coppola.

Guillermo Coppola reveló su estado de salud luego de estar internado: "La vamos a superar"

Hace 15 minutos
Será la primera licitación de Federico Furiase (derecha), tras la salida de Lew (izquierda), en Finanzas.

Deuda en pesos: en una semana clave, el Gobierno enfrenta vencimientos por $9,6 billones y reabre un bono en dólares

Hace 31 minutos
Sin aportar pruebas, Estados Unidos acusó a Irán de depositar minas explosivas en el estrecho de Ormuz.

Guerra en Medio Oriente: Estados Unidos hundió 16 barcos de Irán en el estrecho de Ormuz

Hace 34 minutos
El incidente sucedió en la localidad suiza de Kerzers.

Aseguran que un hombre se prendió fuego adentro de un colectivo en Suiza: hay seis muertos

Hace 39 minutos