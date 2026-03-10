Con Javier Milei de viaje, el Gobierno le pidió al campo acelerar la inversión: "Es ahora"

El secretario de Hacienda, Federico Furiase, visitó Expoagro con su equipo y aseguró que 2026 "es un año especial para invertir". "No den por sentado el Presidente que tenemos", advirtieron ante representantes del sector.

El secretario de Hacienda, Federico Furiase, se presentó en la Expoagro 2026 junto a los asesores Felipe Núñez y Martín Vauthier, y el equipo le aseguró a los representantes del campo allí reunidos que "el momento de invertir es ahora". "No den por sentado el Presidente que tenemos", les advirtieron.

"Hoy tenemos condiciones objetivas para que esta estabilización macroeconómica, que tiene apoyo social, apoyo político, apoyo geopolítico, pueda ser duradera", alentó Furiase en referencia al respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que este año enfrenta elecciones legislativas.

El funcionario argumentó que "esta vez es diferente porque hay una estabilización que se dio por decisión del presidente Javier Milei y el equipo económico, no fue impuesta por el mercado". "Este es un año especial para invertir, sin brecha cambiaria, con bajas en las retenciones, precios de los commodities en buen nivel y estabilidad macro", insistió.

Sobre un escenario en San Nicolás de los Arroyos, el trío brindó una charla titulada Las tres anclas sobre estabilidad fiscal, apertura de importaciones y eliminación de regulaciones. La presentación comparte nombre con el programa que conducían los tres en el canal de streaming Carajo hasta diciembre del año pasado.

El secretario reconoció que la inflación podría bajar más lentamente por la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán, debido a la recomposición de precios. Vauthier apuntó que desde 2011 las importaciones cayeron un 35% y, en la actualidad, el 70% de lo importado son maquinarias y equipos.

El presidente Javier Milei cuestionó a empresarios industriales y defendió la apertura económica durante su discurso en el evento Argentina Week, donde justificó el cierre de fábricas y sostuvo que la destrucción de empleos en sectores protegidos será compensada por nuevas oportunidades en otras áreas de la economía.

"Las personas van a poder ahorrar y gastar en el resto de los bienes de la economía. Los empleos que se destruyen se van a crear en otro sector", afirmó el mandatario al explicar su visión sobre el impacto de la liberalización del comercio y la eliminación de barreras a las importaciones.

En un discurso de fuerte contenido ideológico, Milei sostuvo que el desarrollo económico está ligado a principios morales. "Hay restricciones morales. Cuando uno hace lo que es justo, la economía prospera. Cuando uno aplica medidas injustas, termina mal", planteó. En esa línea, reivindicó lo que definió como los valores fundacionales de Occidente: "Ponemos los valores éticos y morales que hacen a Occidente responsable de la mayor hazaña civilizatoria de la historia de la humanidad".

Durante su exposición, Milei también respondió a cuestionamientos de sectores empresariales que criticaron la apertura económica impulsada por su gobierno. "Dicen que somos antiempresa. Nunca se me hubiera ocurrido que fuera el ataque a un liberal", sostuvo.

El mandatario aseguró que en las últimas semanas mantuvo "confrontaciones abiertas" con empresarios como Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla, además de cuestionar al sector textil. "Son empresarios prebendarios", afirmó.

En ese marco, planteó el debate en términos éticos. "La pregunta es moral. Yo quisiera saber cuántos están dispuestos a aceptar que se le cercene la libertad a los individuos. ¿Quiénes están a favor del robo?", dijo.

Según Milei, durante años existió una alianza entre empresarios y dirigentes políticos que perjudicó a la sociedad. "Empresarios y políticos descubrieron que pueden ir asociados en saquear a una sociedad. Desde que se aplicó este modelo en Argentina, pasamos de ser uno de los países más ricos del mundo a ser Cuba o Venezuela", sostuvo.