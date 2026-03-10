10 de marzo de 2026 Inicio
Rosario: dos muertos por un choque entre una camioneta y un micro que trasladaba penitenciarios

La colisión frontal ocurrió a la altura del kilómetro 45 de la Autopista Rosario-Santa Fe, entre las localidades de Maciel y Oliveros. Fallecieron los dos conductores de los vehículos.

El choque frontal ocurrió entre un micro de la empresa Laguna Paiva y una camioneta Fiat Toro.

El choque frontal ocurrió entre un micro de la empresa Laguna Paiva y una camioneta Fiat Toro.

Dos personas murieron y otras resultaron heridas por un choque frontal entre una camioneta y un micro que trasladaba a agentes del Servicio Penitenciario en la autopista Rosario-Santa Fe. El impacto fue este martes alrededor de las 11 de la mañana, según los testigos.

La Perla: identificaron en Córdoba los restos de 12 víctimas de la última dictadura militar

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 45, entre Maciel y Oliveros, donde colisionaron un ómnibus perteneciente a la empresa Laguna Paiva y una camioneta Fiat Toro, que volcó y quedó completamente destrozada. Los fallecidos son los dos conductores de los vehículos que impactaron de frente.

Bomberos Voluntarios de Maciel, Oliveros y Barrancas concurrieron al lugar y constataron el deceso de los ocupantes de la Fiat Toro, al tiempo que otras personas sufrieron lesiones de consideración y fueron derivadas al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), según informaron fuentes locales.

En diálogo con De una, en C5N, el Secretario de Defensa Civil de Santa Fe, Marcos Escajadillo, detalló cómo es el operativo de tránsito en la zona del siniestro vial sobre la Autopista: "Se trasladaron 9 personas, a distintos lugares, y están siendo evaluados". De acuerdo con los testigos, habría habido un desperfecto mecánico de uno de los vehículos.

El funcionario agregó: "Esperamos el servicio del gabinete criminalístico para determinar cómo fue el accidente o cuáles las características del hecho. Estamos abocados a lo que quedó por la alta transitabilidad de la Autopista, con una gran cantidad de camiones por la época de cosecha y la cercanía con las terminales portuarias", aseguró.

Las autoridades realizaron un corte total sobre la traza para efectuar el operativo policial, en la mano ascendente a la altura del kilómetro 30 y en sentido descendente en el kilómetro 51. El hecho ocurrió con buena visibilidad y sin mayores contratiempos en la calzada, por lo que se estudia cuál fue el incidente que dio origen al choque frontal.

