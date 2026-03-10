10 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Se suspendieron los recitales de La Renga en Huracán

La medida se conoció mediante un comunicado oficial del Ministerio de Seguridad de la Ciudad, a raíz de los derrumbes que se produjeron en cercanías al estadio.

Por
Se suspendieron los recitales de La Renga en la ciudad de Buenos Aires. 

Se suspendieron los recitales de La Renga en la ciudad de Buenos Aires. 

Ciudad de Buenos Aires

Los recitales de La Renga programados para el 2 y el 4 de abril de este año en la cancha de Huracán fueron suspendidos, de acuerdo a un comunicado emitido por el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. La decisión se tomó como medida precautoria, tras el derrumbe que se produjo a pocas cuadras del estadio Tomás Adolfo Ducó en un complejo habitacional de Parque Patricios.

La Renga deberá reprogramar su shows o mudarlos a otro estadio.
Te puede interesar:

Qué pasará con los recitales de La Renga en Huracán tras la suspensión: posibles opciones

La banda planeaba regresar a la Capital Federal con sus clásicos "banquetes" cuyas entradas estaban disponibles desde principios de enero pasado. Sin embargo, las autoridades determinaron que el predio del "Globo", por su cercanía a la zona del colapso, no presenta las condiciones necesarias para albergar a la multitudinaria audiencia que convoca la agrupación musical.

El incidente que motivó esta medida fue el derrumbamiento de una losa en el estacionamiento del complejo Estación Buenos Aires, ubicado sobre la calle Mafalda 907, entre Ástor Piazzolla y la avenida Suárez. Este complejo está vinculado al plan Procrear, cuyas viviendas comenzaron a adjudicarse en 2021. Existe una investigación para determinar qué ocurrió en la estructura del edificio y cuáles pudieron ser las causas del episodio.

El hundimiento de parte de la estructura, que sepultó más de 60 vehículos, obligó a las autoridades a evacuar de manera preventiva a los residentes de los edificios cercanos mientras avanzan las pericias. El sector afectado corresponde específicamente al techo de las cocheras del complejo, una zona sensible dentro de la arquitectura del lugar debido a que debe soportar cargas provenientes de los niveles superiores y de los espacios abiertos situados sobre dicha cubierta.

Ante la imposibilidad de utilizar el Palacio Ducó, la producción de la banda ya evalúa alternativas para mudar la convocatoria. Entre los estadios que aparecen como posibles nuevas sedes se encuentran Vélez Sarsfield, River Plate, Ferro Carril Oeste y Argentinos Juniors. El objetivo es garantizar la seguridad de los asistentes sin tener que cancelar los shows, con escenarios que soporten la particular logística de los eventos de La Renga.

El partido entre Huracán y River Plate

A pesar de la suspensión de los shows de La Renga por motivos de seguridad pública, el Club Atlético Huracán y los organismos de control acordaron que el encuentro deportivo frente a River Plate pueda llevarse a cabo. No obstante, el evento estará sujeto a una serie de restricciones preventivas debido a la proximidad con la zona afectada por el derrumbe.

El partido se desarrollará con un aforo limitado a 15.000 espectadores, con foco en la seguridad estructural del estadio y sus alrededores. Asimismo, se ha diseñado un operativo de ingreso específico: los hinchas deberán utilizar exclusivamente los accesos por las avenidas Amancio Alcorta y Vélez Sarsfield, mientras que se anulará el tránsito por las calles linderas al complejo habitacional de Parque Patricios que aún se encuentra bajo peritaje y supervisión técnica.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El choque frontal ocurrió entre un micro de la empresa Laguna Paiva y una camioneta Fiat Toro.

Rosario: dos muertos por un choque entre una camioneta y un micro que trasladaba penitenciarios

Silvina Turner, recorriendo las excavaciones en el terreno del excentro de detención La Perla,

Silvana Turner, coordinadora del hallazgo de restos de desaparecidos en La Perla: "Intentaron ocultarlos"

Un operativo policial terminó en un enfrentamiento a los tiros con 15 delincuentes. Hay un muerto. 

La policía se enfrentó a los tiros con una "banda roba coches" en una pool party

los creadores del perfume peronista lealtad: les molesta que los trabajadores huelan rico

Los creadores del perfume peronista Lealtad: "Les molesta que los trabajadores huelan rico"

La crisis económica impacta de lleno en la salud mental. 

Carmen Di Nella: "La crisis económica se ha convertido en un obstáculo real para la constancia terapéutica"

Trabajos de integrantes del EAAF en la zona de La Perla, Córdoba.

Qué es el Equipo Argentino de Antropología Forense, clave en la identificación de los 12 asesinados en la dictadura

Rating Cero

La conductora habló de su amistad con los protagonistas de la escandalosa separación.

Moria Casán confirmó lo que todos pensaban: "La pareja se tomó una pausa"

La Renga deberá reprogramar su shows o mudarlos a otro estadio.

Qué pasará con los recitales de La Renga en Huracán tras la suspensión: posibles opciones

Ya hay un segundo eliminado en GH Generación Dorada.

Gran Hermano 2026: quién fue el segundo eliminado de la edición Generación Dorada

Gran Hermano alertó por el comportamiento de una jugadora.

Sorpresa: Gran Hermano anunció que expulsará a una jugadora

El evento del influencer español ya tiene armada la grilla de influencer digitales de Argentina.

La Velada del Año 6: quiénes son los cuatro argentinos que pelearán en el evento de Ibai Llanos

El romance del momento: la posible relación entre la actriz española Ester Expósito y el futbolista Kylian Mbappé 

El romance del momento: cuáles son las citas escondidas que habrían tenido Ester Expósito y Kylian Mbappé

últimas noticias

La conductora habló de su amistad con los protagonistas de la escandalosa separación.

Moria Casán confirmó lo que todos pensaban: "La pareja se tomó una pausa"

Hace 14 minutos
El choque frontal ocurrió entre un micro de la empresa Laguna Paiva y una camioneta Fiat Toro.

Rosario: dos muertos por un choque entre una camioneta y un micro que trasladaba penitenciarios

Hace 32 minutos
Silvina Turner, recorriendo las excavaciones en el terreno del excentro de detención La Perla,

Silvana Turner, coordinadora del hallazgo de restos de desaparecidos en La Perla: "Intentaron ocultarlos"

Hace 43 minutos
Un operativo policial terminó en un enfrentamiento a los tiros con 15 delincuentes. Hay un muerto. 

La policía se enfrentó a los tiros con una "banda roba coches" en una pool party

Hace 51 minutos
La Renga deberá reprogramar su shows o mudarlos a otro estadio.

Qué pasará con los recitales de La Renga en Huracán tras la suspensión: posibles opciones

Hace 52 minutos