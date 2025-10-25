Por el temporal, hay más de 21.000 usuarios sin luz en el AMBA

Usuarios de Edesur y Edenor reportaron cortes de suministro debido a las fuertes tormentas, que tuvieron inicio esta madrugada. El tren Roca circula limitado.

El fuerte temporal que azotó este sábado a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense dejó serias complicaciones en el transporte y el suministro eléctrico, afectando a decenas de miles de personas y provocando importantes anegamientos en distintas zonas.

En materia energética, miles de usuarios se quedaron sin luz a media mañana. Durante el mayor pico de cortes, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) precisó que alrededor de las 11.10 de la mañana había más de 47.000 personas sin suministro eléctrico, cifra que comenzó a descender conforme las compañías comenzaron a ocuparse del problema.

A la vez, en el sistema ferroviario, el ramal Ezeiza del tren Roca operó de forma limitada durante varias horas entre Plaza Constitución y Temperley, y entre Llavallol y Ezeiza, debido al anegamiento de vías en Turdera . El servicio se normalizó en horas del mediodía.

Las fuertes tormentas se hicieron sentir en la circulación en la Avenida General Paz, que quedó completamente inundada tras la caída de unos 100 milímetros de lluvia en apenas dos horas y provocó la muerte de un taxista.

Desde el gobierno porteño, el secretario de Mantenimiento Urbano, Juan Salari, señaló que el nivel del agua comenzó a descender y que “el caudal del arroyo Medrano ya lo tenemos al 98%”, lo que trajo cierto alivio.

Sin embargo, el ministro de Infraestructura y Movilidad, Pablo Bereciartua, advirtió más temprano que “la situación en la General Paz es muy grave” y que los barrios más afectados dentro de la ciudad eran Villa Devoto, Villa Pueyrredón y Liniers. Debido a la alerta amarilla, las autoridades recomendaron mantener ciertas precauciones.

A las 15, el último reporte del ENRE detallaba que más de 21 personas no contaban con red eléctrica en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En el detalle, 18.420 pertenecían a la empresa Edesur y 3.420 a Edenor.

La Ciudad desplegó un operativo con equipos de emergencia desde la madrugada ante las lluvias que son récord

El Gobierno de la Ciudad continúa trabajando frente a las lluvias intensas con equipos de emergencia en las zonas más afectadas. Cayó una enorme cantidad de agua en muy poco tiempo: para todo octubre el promedio de lluvias en la Ciudad es de 122 mm. y durante la madrugada esa cifra fue superada en algunos barrios en menos de 4 horas.

Hay acumulados más de 100 mm en el oeste de la Ciudad (Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Liniers, Villa Santa Rita, Villa Urquiza y Saavedra). Hasta las 7 de la mañana los barrios más afectados fueron Villa Devoto, donde se acumularon 155 mm, y Villa Santa Rita, con 114 mm.

Desde anoche y ante el alerta meteorológico, estaban preparados equipos de Defensa Civil, Tránsito, Policía, Bomberos, operarios de Espacio Público, y la Guardia de Auxilio. Son coordinados desde el Centro Único de Único de Coordinación y Control, que ya atendió más de 200 requerimientos vinculados al temporal en la línea 103.

El arroyo Medrano, que desemboca en el Río de la Plata, creció un 142% desde su marca mínima y superó los 5 metros de altura. Fue la cuenca que más se cargó y está escurriendo en estos momentos.También se mantienen operativos en las autopistas mientras se despejan anegamientos, sobre todo en zonas de la Avenida General Paz. Los pasos bajo nivel Mosconi, Cerati y Spinetta fueron cerrados momentáneamente al paso vehicular hasta que baje el agua.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta naranja por lluvias hasta el mediodía, que sostiene que la Ciudad será afectada por lluvias localmente fuertes y persistentes. Además hay un alerta amarillo por vientos.