25 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Continúa la alerta amarilla por fuertes tormentas y granizo para Buenos Aires: cuándo para de llover

El Servicio Meteorológico Nacional informó que las malas condiciones meteorológicas se mantienen en la región norte bonaerense y, en varias provincias del Litoral. Se espera abundante caída de agua y ráfagas mayores a los 100 kilómetros por hora.

Por
Continúa la alerta del SMN para Buenos Aires.

Continúa la alerta del SMN para Buenos Aires.

Redes Sociales

Continúa el mal tiempo y las alertas meteorológicas amarillas por lluvias y tormentas para Buenos Aires y otras provincias. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de avisos para la jornada del sábado 25 de octubre, donde se espera abundante caída de agua y ráfagas mayores a los 100 kilómetros por hora.

Las fuertes lluvias ocasionaron inundaciones sobre la Avenida General Paz 
Te puede interesar:

Quién era la persona que murió en medio del temporal en el AMBA

Las provincias bajo alerta por lluvias y tormentas son Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas mayores a los 100 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Mientras que para Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, Catamarca y La Rioja serán afectadas por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

Cuándo para de llover en CABA

Según el pronóstico extendido del SMN, las lluvias se mantendrán durante las primeras horas del sábado 25 de octubre hasta la tarde, donde bajará la intensidad, para la noche ya se espera que el mal tiempo se retire de CABA. Las condiciones meteorológicas se mantendrán para la jornada del domingo, con la posibilidad de que salga el sol al mediodía.

CABA pronóstico 25.10.25
Captura del SMN.

Captura del SMN.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Fuerte temporal en el AMBA: murió un taxista que se descompensó en la Avenida General Paz

play

Diluvio en el AMBA: cayeron más de 100 milímetros, falleció un hombre, hay anegamientos y zonas sin luz

play

Rige una alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas en Buenos Aires

El mundo debe tomar decisiones urgentes contra el cambio climático.

COP30: Argentina llega con una agenda ambiental debilitada

Se esperan lluvias y tormentas durante la jornada del jueves para Buenos Aires. 

Inminente arribo de fuertes tormentas para Buenos Aires: rige una alerta amarilla por lluvia y granizo

El SMN explicó que las provincias bajo alerta por tormenta son: Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza y Salta.

Calor, humedad y lluvias: rige una alerta amarilla por tormentas para varias localidades de Argentina

Rating Cero

Thiago Medina deberá operarse.

La delicada operación que deberá realizarse Thiago Medina para respirar por sus propios medios

Marlon Wayans consolidó su fama con películas como Scary Movie y ¿Y dónde están las rubias?

La impresionante transformación del actor de ¿Y dónde están las rubias? para el regreso de Scary Movie

play

Marcela Feudale: "Nunca hubo un nivel de cipayismo en sangre como el de hoy"

La Legislatura porteña declaró Huésped de Honor al reconocido músico y compositor británico.

Rod Stewart, sobre la Argentina: "Acá está el mejor público de todo el mundo, la tierra de Messi y Maradona"

La actriz  se tomará unas vacaciones para encontrarse con su novio en Nueva York.

"El sexo a la tercera edad se lo pasa genial": Georgina Barbarossa confesó cómo es la intimidad con un hombre 25 años menor

Cuando el exfutbolista y la cantante se casaron ya eran famosos.

Victoria Beckham rompió el silencio sobre las infidelidades de David Beckham: "Muchas cosas encima"

últimas noticias

Las fuertes lluvias ocasionaron inundaciones sobre la Avenida General Paz 

Quién era la persona que murió en medio del temporal en el AMBA

Hace 15 minutos
Cuál es el ejercicio que recomiendan siempre los entrenadores.

Ni planchas ni abdominales: el ejercicio sencillo que es el favorito de los personal trainer

Hace 16 minutos
El look de Thiago Almada para una sesión de fotos.

No deja de lado la moda: Thiago Almada lución un look casual con aires vintage

Hace 19 minutos
Estos bodegones porteños tienen increíbles variedades de milanesa.

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires que se destacan por tener mucha variedad de milanesas

Hace 21 minutos
Mercurio se prepara para retrogradar en noviembre y ya comenzó a mostrar su influencia.

Mercurio retrógrado en noviembre 2025: los signos más afectados por su energía

Hace 22 minutos