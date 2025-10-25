Continúa la alerta amarilla por fuertes tormentas y granizo para Buenos Aires: cuándo para de llover El Servicio Meteorológico Nacional informó que las malas condiciones meteorológicas se mantienen en la región norte bonaerense y, en varias provincias del Litoral. Se espera abundante caída de agua y ráfagas mayores a los 100 kilómetros por hora. Por







Continúa la alerta del SMN para Buenos Aires. Redes Sociales

Continúa el mal tiempo y las alertas meteorológicas amarillas por lluvias y tormentas para Buenos Aires y otras provincias. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de avisos para la jornada del sábado 25 de octubre, donde se espera abundante caída de agua y ráfagas mayores a los 100 kilómetros por hora.

La lluvia no da tregua, desde la madrugada del viernes, las tormentas avanzan por el sector centro hacia el norte de la Argentina. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores, se registran anegamientos generales con más de 110 mm precipitados en las últimas horas.

Las provincias bajo alerta por lluvias y tormentas son Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas mayores a los 100 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Mientras que para Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, Catamarca y La Rioja serán afectadas por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

Cuándo para de llover en CABA Según el pronóstico extendido del SMN, las lluvias se mantendrán durante las primeras horas del sábado 25 de octubre hasta la tarde, donde bajará la intensidad, para la noche ya se espera que el mal tiempo se retire de CABA. Las condiciones meteorológicas se mantendrán para la jornada del domingo, con la posibilidad de que salga el sol al mediodía. CABA pronóstico 25.10.25 Captura del SMN.