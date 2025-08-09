9 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Susto en Tigre: se incendiaron dos locales del Puerto de Frutos

Se trata de un local que vendía artículos de mimbre y fibrofácil y un comercio vecino. No se reportaron víctimas fatales ni heridos graves. Un bombero inhaló humo y debió ser atendido por personal médico.

Por
El fuego fue controlado antes de que se propagara por el resto del mercado.

El fuego fue controlado antes de que se propagara por el resto del mercado.

Un incendio se desató este sábado en el tradicional Puerto de Frutos de Tigre. Afectó a un local que vendía artículos de mimbre y fibrofácil y a un comercio vecino. No se reportaron víctimas fatales ni heridos graves.

Un cajón viejo puede adaptarse fácilmente para albergar distintas especies vegetales.
Te puede interesar:

Si tenés un cajón sin usar, no lo tires: así le podés dar una segunda vida útil

El hecho ocurrió alrededor de las 10 de la mañana y sorprendió a los numerosos turistas y curiosos que recorrían el paseo comercial. Gracias a la rápida acción de los equipos de emergencia, el fuego fue controlado antes de que se propagara por el resto del mercado.

La situación fue controlada en poco más de media hora gracias a la intervención coordinada de múltiples fuerzas. En el lugar trabajaron los bomberos de la Prefectura Naval Argentina, junto con el cuartel de bomberos de Tigre, personal del Centro de Operaciones Tigre (COT) y Defensa Civil. La pronta llegada y el trabajo conjunto de estos equipos fueron cruciales para aislar el fuego y proteger los locales adyacentes, que son un punto turístico clave para la zona norte de Buenos Aires.

El foco principal del incendio se concentró en el interior de un local especializado en artículos inflamables, como mimbre y fibrofácil, lo que aceleró la propagación de las llamas. Aunque el fuego alcanzó una tienda vecina, la intervención de los bomberos logró reducir la intensidad y evitar daños significativos en otros comercios.

Durante las labores de extinción, se informó que un bombero necesitó asistencia médica tras inhalar humo. El oficial fue rápidamente atendido por los servicios de salud y, según los informes, se encuentra fuera de peligro.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del incendio. Por el momento, se desconoce el origen de las llamas.

Noticias relacionadas

Las investigaciones de la NASA que podrían cambiar nuestra comprensión del espacio exterior

La NASA descubrió un recurso que puede cambiar el entendimiento del universo y tiene un gran valor para las estrellas

A menudo se confunden con los vinos orgánicos, aunque tienen diferencias importantes en su elaboración y filosofía.

Una nueva alternativa de vinos está cada vez más de moda y quiere romper la tendencia: de qué se trata

el creador de bitcoin tendra un monumento en la ciudad de buenos aires

El creador de Bitcoin tendrá un monumento en la Ciudad de Buenos Aires

Impresionante inflable de la Luna sorprendió a los vecinos de La Plata. 

Sorpresa y misterio en La Plata: vecinos descubren una Luna gigante en plena calle

El cadáver fue hallado en una zona descampada que suele ser utilizada como basurero.

Horror en Mar del Plata: encuentran un cuerpo calcinado y con una soga atada al cuello en un descampado

El sospechoso ingresó al hospital con un balazo en el pulmón.

Lo balearon, se hizo pasar por una víctima de inseguridad y en realidad era un sicario con pedido de captura internacional

Rating Cero

Minogue y Espósito tuvieron un encuentro despúés del show de la australiana.

Lali Espósito quedó fascinada con Kylie Minogue: "Casi..."

Las Series en Netflix que están llenas de personajes extraños... pero graciosos
play

Lo mejor de Netflix: esta es la famosa serie que llega con una nueva temporada de una familia muy atípica

Se esparcieron rumores sobre la posible separación de estas dos personas reconocidas

Una famosa cantante y un creador de contenido afrontan rumores de separación: quiénes son

Stranger Things 5 se suma a la lista de grandes series originales de Netflix que llegan a su fin, con una producción ambiciosa y múltiples guiños a temporadas anteriores.
play

Netflix: qué se sabe sobre la temporada 5 de Stranger Things

De qué se trata esta película de Netflix del aclamado director Noah Baumbach.
play

Está en Netflix, es una joya oculta y es una de las mejores películas

A tres años del estreno de la primera temporada de la serie Merlina, el personaje oscuro de la familia Addams regresa a pantalla de Netflix.
play

Merlina llegó a Netflix con más capítulos: de qué se trata la nueva temporada

últimas noticias

Minogue y Espósito tuvieron un encuentro despúés del show de la australiana.

Lali Espósito quedó fascinada con Kylie Minogue: "Casi..."

Hace 43 minutos
Un cajón viejo puede adaptarse fácilmente para albergar distintas especies vegetales.

Si tenés un cajón sin usar, no lo tires: así le podés dar una segunda vida útil

Hace 50 minutos
La decisión de provocar el siniestro estuvo vinculada a la frustración que le generaba una grave lesión de rodilla.

Fue compañero de Martín Demichelis y terminó preso por incendiar su propia casa

Hace 50 minutos
play
Las Series en Netflix que están llenas de personajes extraños... pero graciosos

Lo mejor de Netflix: esta es la famosa serie que llega con una nueva temporada de una familia muy atípica

Hace 51 minutos
Se esparcieron rumores sobre la posible separación de estas dos personas reconocidas

Una famosa cantante y un creador de contenido afrontan rumores de separación: quiénes son

Hace 52 minutos