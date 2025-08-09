Susto en Tigre: se incendiaron dos locales del Puerto de Frutos Se trata de un local que vendía artículos de mimbre y fibrofácil y un comercio vecino. No se reportaron víctimas fatales ni heridos graves. Un bombero inhaló humo y debió ser atendido por personal médico. Por







El fuego fue controlado antes de que se propagara por el resto del mercado.

Un incendio se desató este sábado en el tradicional Puerto de Frutos de Tigre. Afectó a un local que vendía artículos de mimbre y fibrofácil y a un comercio vecino. No se reportaron víctimas fatales ni heridos graves.

El hecho ocurrió alrededor de las 10 de la mañana y sorprendió a los numerosos turistas y curiosos que recorrían el paseo comercial. Gracias a la rápida acción de los equipos de emergencia, el fuego fue controlado antes de que se propagara por el resto del mercado.

La situación fue controlada en poco más de media hora gracias a la intervención coordinada de múltiples fuerzas. En el lugar trabajaron los bomberos de la Prefectura Naval Argentina, junto con el cuartel de bomberos de Tigre, personal del Centro de Operaciones Tigre (COT) y Defensa Civil. La pronta llegada y el trabajo conjunto de estos equipos fueron cruciales para aislar el fuego y proteger los locales adyacentes, que son un punto turístico clave para la zona norte de Buenos Aires.

El foco principal del incendio se concentró en el interior de un local especializado en artículos inflamables, como mimbre y fibrofácil, lo que aceleró la propagación de las llamas. Aunque el fuego alcanzó una tienda vecina, la intervención de los bomberos logró reducir la intensidad y evitar daños significativos en otros comercios.

Durante las labores de extinción, se informó que un bombero necesitó asistencia médica tras inhalar humo. El oficial fue rápidamente atendido por los servicios de salud y, según los informes, se encuentra fuera de peligro.