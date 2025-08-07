Feroz incendio en un edificio de Parque Patricios: el SAME trabaja con tres ambulancias El fuego comenzó en un segundo piso ubicado en una vivienda ubicada en la esquina de Urquiza y Garro. Al menos dos personas fueron asistidas con oxígeno. Por







El paso se encuentra interrumpido.

Un feroz incendio se desató en el segundo piso de un edificio en Parque Patricio a primeras horas de la mañana del jueves. En el lugar se estableció un gran operativo con tres ambulancias del SAME, que asistieron al menos a dos personas con oxígeno.

El fuego comenzó en una vivienda ubicada en la esquina de General Urquiza y Garro, el corte de ambas calles es total, por el gran operativo de Policía, Bomberos y personal de asistencia.

Hasta el momento, se desconocen las causas que generó el fuego en la vivienda. Según los primeros informes, algunas personas fueron asistidas por SAME como consecuencia de inhalación de humo.

Cerca de las 7 de la mañana, el incendio continuaba activo, desde la calle se podía observar cómo los bordes del ventanal principal se encontraban teñidos de negro por el fuego.