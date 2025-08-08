8 de agosto de 2025 Inicio
Tragedia en un incendio en Berisso: murieron dos jubilados calcinados

Un hombre de 76 años y una mujer de 85 años fallecieron tras un feroz incendio en su vivienda en la localidad bonaerense de Berisso. Bomberos y Policía investigan el origen del fuego.

Un trágico incendio en la ciudad bonaerense de Berisso dejó como saldo la muerte de dos jubilados de 85 y 76 años. El fuego se desató en una propiedad, ubicada en calle 12 entre 149 y 150 y, pese al rápido accionar de Bomberos y la Policía, las víctimas fueron halladas calcinadas en el interior.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Berisso informó que, por causas que aún se investigan, un voraz incendio provocó la muerte de Gerónima Alegre, de 85 años, y Florentino Fernández, de 76, un matrimonio de jubilados y residentes en el lugar.

Según informaron, efectivos del Comando de Patrulla acudieron al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre una gran cantidad de humo saliendo de una finca. Al llegar, constataron la situación y, tras forzar un portón, ingresaron al fondo del terreno, donde una casa se encontraba envuelta en llamas. Los bomberos voluntarios de Berisso lograron sofocar el fuego, pero hallaron en el interior dos cuerpos totalmente calcinados.

En el hecho intervino la UFI N° 17, que inició las actuaciones correspondientes. Desde la fiscalía se dispuso preservar la escena y convocar a peritos de la Policía Científica y de Bomberos de Policía para establecer las causas del siniestro. En caso de que se determine que el fuego no fue intencional, la investigación pasará a la UFI N° 10 de Delitos Culposos.

