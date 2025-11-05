5 de noviembre de 2025 Inicio
Internaron a un bebé de seis meses en Rosario con signos de abuso sexual: hay un detenido

La madre, una joven de 16 años, llevó al niño a la guardia a causa de un constante llanto. Los médicos lo revisaron y presentaron la denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El bebé de seis meses evoluciona favorablemente.

Un bebé de seis meses tuvo que ser internado de urgencia luego de que los médicos detectaran lesiones graves compatibles con un abuso sexual. La madre del menor, una joven de 16 años, fue quien lo llevó a la guardia en la ciudad de Rosario por el constante llanto del menor.

Los estremecedores audios con los que Ricardo Zerda instigaba a la influencer Karen Robles al suicidio

Todo comenzó el lunes a la madrugada cuando la madre del bebé lo llevó a la guardia del Hospital de Niños Víctor J. Vilela y afirmó que el niño presentaba dificultades a la hora de defecar y sufría estreñimiento, además de llorar de manera sostenida.

Por ese motivo, los médicos comenzaron a revisarlo y constataron posibles signos de abuso sexual y el director del centro, Eduardo Casim, aseguró que no es una lesión que se vea con normalidad. Por ese motivo, actuaron.

Ya con los resultados, se realizó una denuncia en la unidad de Delitos contra la Integridad Sexual del Ministerio Público de la Acusación y se inició una investigación junto con la intervención de la Secretaría de la Niñez.

El mayor sospechoso es un hombre de 47 años, el cual sería un allegado a la familia. La Policía lo detuvo luego de un llamado al 911 por un supuesto robo, pero al llegar al lugar, una mujer lo señaló como posible responsable identificado como Guillermo V.

El niño tuvo una evolución favorable en las primeras 24 horas y se encuentra internado en una habitación en sala general. Casim contó en La Capital que “se hizo una exploración bajo anestesia para ver la magnitud de las lesiones. Tenemos fe de que se va a recuperar”.

La Dirección Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de Rodrigo Lioy, ordenó que la víctima quede bajo resguardo estatal. “Se definió adoptar y efectivizar una medida de protección excepcional, que implica suspender la responsabilidad parental de los progenitores y disponer el resguardo inmediato del niño”, indicó el funcionario.

