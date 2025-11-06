6 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Atacaron al equipo de C5N: dispararon cerca del lugar donde trabajaba el móvil

Ocurrió en Escobar, en la misma zona del arroyo Correntino, donde balearon a una mujer que paseaba en lancha. Fue a pocos metros de distancia de una vivienda que la Policía allanó durante la investigación.

Por

Los disparos se produjeron cerca de una vivienda allanada.

Una persona no identificada efectuó varios disparos cerca del lugar donde trabajaba el móvil de C5N en Escobar, en la misma zona del arroyo Correntino donde una mujer fue baleada el domingo mientras paseaba en lancha, lo que motivó la intervención de efectivos de Prefectura.

Susana Trimarco madre de Marita Verón: Supuestamente es mi hija
Te puede interesar:

Caso Marita Verón: Susana Trimarco reveló que recibió un llamado con presunta información sobre su hija

El hecho ocurrió este jueves, minutos antes de las 13, mientras Bernardo Maniago y un camarógrafo del canal se preparaban para salir al aire en De Una. "Chicos, nos acaban de tirar. Acaban de rebotar dos o tres disparos sobre el agua", alertó el cronista.

La zona se encuentra a unos 2.000 metros del club de Kayak Escobar, y corresponde al tramo del arroyo que une el río Paraná de las Palmas con el río Luján. Amigos y familiares de la mujer baleada, Ana Marquis, señalaron que ese fue el lugar donde la alcanzó un tiro proveniente de la costa.

A pocos metros se encuentra una vivienda que fue allanada por la Policía en el marco de la investigación. "Desde el otro lado de la isla, donde hay muchos matorrales, acaban de efectuar disparos. Escuchamos un sonido seco que se repitió en dos o tres oportunidades y vimos los círculos sobre el agua", detalló Maniago.

"Las sospechas apuntaban al señor que vive en esa casa. Él lo niega y dice que no tiene armas, pero este tramo del arroyo Correntino es el lugar donde se produjeron los disparos. Obviamente, no nos tiraron a pegar, tiraron a unos 10 metros de donde estamos nosotros", explicó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Así fue el brutal ataque a machetazos a una veterinaria en Córdoba

play

Una mujer fue baleada cuando navegaba en Escobar: los isleños, en la mira

Una mujer murió en un incendio en Palermo.

Incendio en un edificio en Palermo: una mujer murió y al menos cinco personas fueron asistidas

La veterinaria Rosa Saturno fue herida en su cabeza.

Brutal ataque en Córdoba: una veterinaria fue agredida con una tenaza en la cabeza

El jefe de la barrabrava de Gimnasia La Plata sufrió un accidente.

La Plata: el jefe de la barra de Gimnasia chocó con su moto y debió ser asistido

play

Los estremecedores audios con los que Ricardo Zerda instigaba a la influencer Karen Robles al suicidio

Rating Cero

Una propuesta imperdible entre todas las series y películas del catálogo.
play

Esta película combina comedia con un profundo drama y ya es de lo más visto de Netflix: de qué se trata

Pedro Rosemblat estará en C5N para hablar de todo.

Pedro Rosemblat, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

Salió el primer trailer del documental Lali: la que le gana al tiempo de Netflix

Salió el primer trailer del documental "Lali: la que le gana al tiempo" de Netflix

¿Bizarrap le pone fin a la sessions?

El enigmático número de la exitosa canción de Bizarrap y Daddy Yankee: ¿se terminan las "sessions"?

A los 42 años, el actor mostró su físico actual en redes, junto a un mensaje sobre disciplina y perseverancia.

La impresionante transformación de Alan Richson: así se veía de más joven

Daddy Yankee estuvo en 2009 en La Bombonera para grabar el video de su canción Grito Mundial 

Daddy Yankee recordó su paso por Boca junto a Davoo y Bizarrap: su confesión sobre La 12

últimas noticias

Este auto se fabricó a partir del Lamborghini Diablo.

¿Sabías que existe un Lamborghini con un llamativo nombre que alcanza los más de 300 km/h?

Hace 7 minutos
Polémica en Tucumán por una fallo contra la libertad de prensa. 

Escandaloso fallo en Tucumán: prohíben a un canal cuestionar a jueces y fiscales provinciales

Hace 19 minutos
Susana Trimarco madre de Marita Verón: Supuestamente es mi hija

Caso Marita Verón: Susana Trimarco reveló que recibió un llamado con presunta información sobre su hija

Hace 28 minutos
El dólar oficial recupera valores de la semana pasada tras el alza del lunes.

El dólar se estabiliza y por segunda jornada jornada consecutiva cotiza por debajo de los $1.500

Hace 32 minutos
play

Atacaron al equipo de C5N: dispararon cerca del lugar donde trabajaba el móvil

Hace 47 minutos