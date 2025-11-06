Atacaron al equipo de C5N: dispararon cerca del lugar donde trabajaba el móvil Ocurrió en Escobar, en la misma zona del arroyo Correntino, donde balearon a una mujer que paseaba en lancha. Fue a pocos metros de distancia de una vivienda que la Policía allanó durante la investigación. Por







Los disparos se produjeron cerca de una vivienda allanada.

Una persona no identificada efectuó varios disparos cerca del lugar donde trabajaba el móvil de C5N en Escobar, en la misma zona del arroyo Correntino donde una mujer fue baleada el domingo mientras paseaba en lancha, lo que motivó la intervención de efectivos de Prefectura.

El hecho ocurrió este jueves, minutos antes de las 13, mientras Bernardo Maniago y un camarógrafo del canal se preparaban para salir al aire en De Una. "Chicos, nos acaban de tirar. Acaban de rebotar dos o tres disparos sobre el agua", alertó el cronista.

La zona se encuentra a unos 2.000 metros del club de Kayak Escobar, y corresponde al tramo del arroyo que une el río Paraná de las Palmas con el río Luján. Amigos y familiares de la mujer baleada, Ana Marquis, señalaron que ese fue el lugar donde la alcanzó un tiro proveniente de la costa.

A pocos metros se encuentra una vivienda que fue allanada por la Policía en el marco de la investigación. "Desde el otro lado de la isla, donde hay muchos matorrales, acaban de efectuar disparos. Escuchamos un sonido seco que se repitió en dos o tres oportunidades y vimos los círculos sobre el agua", detalló Maniago.

"Las sospechas apuntaban al señor que vive en esa casa. Él lo niega y dice que no tiene armas, pero este tramo del arroyo Correntino es el lugar donde se produjeron los disparos. Obviamente, no nos tiraron a pegar, tiraron a unos 10 metros de donde estamos nosotros", explicó.