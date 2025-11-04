Neuquén: un padre golpeó al compañero de su hijo tras un conflicto por un video de TikTok El hecho ocurrió dentro de la escuela Santa Teresa de Jesús durante el horario escolar y la Policía detuvo al agresor luego de la denuncia del padre del menor agredido. Por







El agresor quedó detenido. Redes sociales

Un hombre denunció que el padre de uno de los compañeros de colegio de su hijo agredió al suyo en el establecimiento producto de un conflicto por un video de TikTok que grabaron en el marco de su último año de escuela en el Secundario Santa Teresa de Jesús en Neuquén. Por ese motivo, el agresor quedó detenido.

El padre del chico agredido dijo que su hijo fue golpeado delante de otros papás y por el personal del colegio: “Hoy (lunes) a las ocho de la mañana dejo a mi hijo más chico en la primaria y voy a buscar al de la secundaria. En ese momento se me acerca una pareja, me preguntan si soy el papá de mi hijo mayor y me dicen que quieren hablar conmigo por un inconveniente que su hijo tuvo con el mío”.

Y agregó: “Me explicaron que había existido un problema por un video entre los chicos, algo que yo desconocía completamente. Me puse a disposición para aclararlo con la dirección y entre los padres, con diálogo. Pero dos horas después, esa misma persona atacó a mi hijo dentro del colegio”.

Todo empezó por un video al estilo Ping pong: “Son esos videos que hacen las promociones, donde entrevistan a distintos compañeros y les hacen preguntas rápidas. Al parecer, al hijo de esta pareja no le gustó cómo salió o lo sintió como una burla”.

Fue entonces que contó que, después de que el joven se expresara, borraron el video: “Ya estaba solucionado”, aseguró. Además, remarcó que su hijo es consciente del daño que genera el acoso escolar: “Hace dos años se suicidó un amigo de él por bullying. En casa es un tema que se habla mucho. Jamás haría algo con la intención de burlarse de otro chico”.

Ariel, el padre del joven, acordó una reunión en el colegio para tratar el tema: “Lo agreden dentro de su escuela, por algo que ya estaba hablado y resuelto. Nosotros pedíamos explicaciones, y este hombre agarró un palo y empezó a amenazarnos a todos. Finalmente, se subió a su auto y se fue. Fue una situación de total descontrol”. Fue entonces que lo denunció.