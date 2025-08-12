Sorpresivo paro de colectivos en el AMBA: qué líneas no funcionan

La línea de colectivos 148, que pertenece a la empresa Nueva Halcón S.A. levantó el paro de actividades que había comenzado a las 7 del martes 12 de agosto, aunque no habían aclarado el motivo. Sin embargo, durante julio tampoco prestaron servicio en determinadas fechas y el motivo fue por las condiciones de trabajo.
El 1 de julio se hizo un segundo cese de actividades, lo que se reclamaba era el pago del aguinaldo atrasado, pero fue abonado y volvieron a prestar servicio. Otro de los motivos era el deterioro de trabajo.
Pero, el primero había sido el 11 de junio, publicaron un comunicado en donde aclararon que “el deplorable mantenimiento de las unidades está afectando gravemente la calidad del servicio”. Por eso, volvieron a parar y, al día siguiente, retomaron el servicio.
En este caso, el 12 de agosto, la cuenta oficial confirmó que “hay paro hasta nuevo aviso” de la línea 148. Sin embargo, ya confirmaron que se levantó y ya se restableció el servicio.