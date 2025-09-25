Cuál es la nueva manera de hacer la VTV de forma rápida y segura

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un requisito obligatorio para circular en la Provincia de Buenos Aires , y en los últimos meses se implementaron cambios importantes para simplificar el trámite. El Ministerio de Transporte presentó una nueva plataforma digital con la que se busca agilizar el proceso, brindar mayor seguridad y evitar engaños a los conductores.

La modernización responde a una necesidad concreta, relacionada al aumento de páginas falsas que ofrecían turnos o verificaciones fraudulentas, generando pérdidas económicas y problemas legales a los usuarios. Con el nuevo sistema, el objetivo es garantizar un servicio confiable, accesible desde cualquier dispositivo y con todas las gestiones en un solo lugar.

El rediseño del portal oficial también busca mejorar la experiencia del usuario, ofreciendo herramientas de consulta, atención personalizada y un mapa con todas las plantas habilitadas. Con estas novedades, el trámite se vuelve más transparente, seguro y sencillo para quienes deben cumplir con la verificación de su vehículo.

El Ministerio de Transporte bonaerense, bajo la gestión de Martín Marinucci, presentó la renovación completa del sitio oficial vtv.gba.gob.ar . Entre sus principales funciones se encuentran la posibilidad de pedir turnos en línea, revisar el historial de verificaciones y consultar fechas de vencimiento, todo dentro de un perfil único y personalizado.

La web también incorpora un sistema de atención digital en tiempo real, pensado para responder consultas y facilitar la gestión de turnos sin necesidad de trámites presenciales. Además, incluye un mapa interactivo con todas las plantas oficiales de la VTV en la provincia, lo que permite identificar rápidamente la más cercana.

vtv VTV web

Otro punto clave de esta iniciativa es la lucha contra el fraude. A través de la nueva plataforma, los usuarios pueden denunciar páginas falsas de manera anónima y seguir el estado de sus reclamos. En paralelo, el Ministerio informó que ya denunció ante la Justicia más de 220 sitios ilegales detectados en redes sociales como Facebook Marketplace.