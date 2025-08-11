Cierran la estación Plaza Italia de la Línea D por refacciones: cuándo volverá a abrir La estación será renovada completamente en el marco del Plan Integral de Modernización. El plan incluye obras de infraestructura, mejoras de señalización y restauración de murales históricos. Por







Plaza Italia se suma a otras estaciones de la Línea D ya renovadas, como Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo

En el marco del plan de renovación integral, Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) informó que a partir de este lunes 11 de agosto la estación Plaza Italia de la Línea D permanecerá cerrada al público por los próximos tres meses.

Según se informó, la estación será renovada completamente e incluirá obras de infraestructura con mejoras en la señalización y restauración de murales históricos, entre otras. Esta se suma a una serie de estaciones ya intervenidas en los últimos meses como ocurrió con las paradas de Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo.

Cuáles son las refacciones que se tendrá la estación Plaza Italia de la Línea D Pintura general e impermeabilización con productos de última generación.

e impermeabilización con productos de última generación. Nuevo revestimiento metálico de paredes y cielorrasos en material aluzinc.

en material aluzinc. Recambio de pisos y revestimiento granítico de escaleras.

de escaleras. Nuevas luces LED , para mejorar la iluminación y reducir el consumo energético.

, para mejorar la iluminación y reducir el consumo energético. Renovación completa de la señalética , con inclusión de señalización braille.

, con inclusión de señalización braille. Nuevo mobiliario: bancos, cestos y apoyos isquiáticos en los andenes.

La intervención alcanzará todos los espacios de la estación: accesos, galerías de escaleras, vestíbulos y andenes, con el objetivo de mejorar la circulación, el confort y la seguridad de los usuarios.

Patrimonio histórico: restauran murales y mayólicas Además de las mejoras funcionales, el proyecto contempla la restauración de los ocho murales ubicados en vestíbulos y andenes, así como la puesta en valor de las mayólicas históricas de la estación. Estas tareas están a cargo de restauradores profesionales, en línea con los criterios de preservación del patrimonio cultural del subte porteño.

plaza italia Qué estaciones ya se renovaron y cuáles siguen Además de las estaciones de la Línea D, en total, ya se pusieron en valor 11 estaciones, las restantes son: Línea A: Castro Barros, Lima y Acoyte

Línea B: Pueyrredón y Pasteur-AMIA

Línea C: San Martín

Línea E: Jujuy Además, se renovaron 13 paradores del Premetro y están previstas nuevas obras en Loria, Río de Janeiro, Piedras y Congreso (Línea A); Uruguay, Gardel y Malabia (Línea B); Tribunales y Agüero (Línea D). También se lanzaron licitaciones para estaciones como Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E)