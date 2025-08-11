11 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Cierran la estación Plaza Italia de la Línea D por refacciones: cuándo volverá a abrir

La estación será renovada completamente en el marco del Plan Integral de Modernización. El plan incluye obras de infraestructura, mejoras de señalización y restauración de murales históricos.

Por
Plaza Italia se suma a otras estaciones de la Línea D yarenovadas

Plaza Italia se suma a otras estaciones de la Línea D ya renovadas, como Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo

En el marco del plan de renovación integral, Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) informó que a partir de este lunes 11 de agosto la estación Plaza Italia de la Línea D permanecerá cerrada al público por los próximos tres meses.

Atacaron con piedras a un colectivo.
Te puede interesar:

Apedrearon a un colectivo en la Autopista Buenos Aires-La Plata

Según se informó, la estación será renovada completamente e incluirá obras de infraestructura con mejoras en la señalización y restauración de murales históricos, entre otras. Esta se suma a una serie de estaciones ya intervenidas en los últimos meses como ocurrió con las paradas de Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo.

Cuáles son las refacciones que se tendrá la estación Plaza Italia de la Línea D

  • Pintura general e impermeabilización con productos de última generación.
  • Nuevo revestimiento metálico de paredes y cielorrasos en material aluzinc.
  • Recambio de pisos y revestimiento granítico de escaleras.
  • Nuevas luces LED, para mejorar la iluminación y reducir el consumo energético.
  • Renovación completa de la señalética, con inclusión de señalización braille.
  • Nuevo mobiliario: bancos, cestos y apoyos isquiáticos en los andenes.

La intervención alcanzará todos los espacios de la estación: accesos, galerías de escaleras, vestíbulos y andenes, con el objetivo de mejorar la circulación, el confort y la seguridad de los usuarios.

Patrimonio histórico: restauran murales y mayólicas

Además de las mejoras funcionales, el proyecto contempla la restauración de los ocho murales ubicados en vestíbulos y andenes, así como la puesta en valor de las mayólicas históricas de la estación. Estas tareas están a cargo de restauradores profesionales, en línea con los criterios de preservación del patrimonio cultural del subte porteño.

plaza italia

Qué estaciones ya se renovaron y cuáles siguen

Además de las estaciones de la Línea D, en total, ya se pusieron en valor 11 estaciones, las restantes son:

  • Línea A: Castro Barros, Lima y Acoyte
  • Línea B: Pueyrredón y Pasteur-AMIA
  • Línea C: San Martín
  • Línea E: Jujuy

Además, se renovaron 13 paradores del Premetro y están previstas nuevas obras en Loria, Río de Janeiro, Piedras y Congreso (Línea A); Uruguay, Gardel y Malabia (Línea B); Tribunales y Agüero (Línea D). También se lanzaron licitaciones para estaciones como Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E)

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El video se hizo viral.

Video viral: misterio por un supuesto fantasma en las vías del tren Roca

El servicio del Tren Mitre se verá afectado del 9 hasta el 17 de agosto por obras

El Tren Mitre funcionará con limitaciones e interrupciones: qué ramales afecta y a partir de cuándo

play

Protesta en el subte: metrodelegados levantaron molinetes y pararon el servicio dos horas

El servicio del Línea Roca circulará limitida desde este lunes 4 hasta el 31 de agosto

Recorrido limitado del Línea Roca en todo agosto: cuáles son las alternativas para viajar hasta La Plata

Las seis líneas de subte pararán este lunes en el mismo horario.

Confirmado el paro de subtes en la vuelta a clases de este lunes: a qué hora arranca

Los subtes vuelven a parar el lunes.

Anuncian un paro en todas las líneas del subte para el lunes

Rating Cero

La inusitada y dolorosa caída del cantante de Dale Q Va

La inusitada y dolorosa caída del cantante de Dale Q' Va

Esta película que forma parte del repertorio de Netflix está siendo muy comentada
play

Cuál es la película de venganza y espías que sorprendió con su estreno en Netflix y estuvo entre lo más visto

Una de las series de terror más aclamadas de los últimos tiempos, por su guion y actuaciones brillantes.
play

Está en Netflix, tiene 8 capítulos y te va a hacer morir del miedo

Desde looks intensos hasta propuestas minimalistas, cada etapa de la actriz madrileña refleja su versatilidad en el mundo de la moda y la interpretación.

La impresionante transformación física de Ester Expósito desde Elite: así es su antes y después

Gustavo Cerati, 66 años después: secretos, legado y la huella imborrable del líder de Soda Stereo.
play

Gustavo Cerati cumpliría hoy 66 años: secretos, legado y la huella imborrable del líder de Soda Stereo

Wanda Nara, en la cuerda floja: los nombres que evalúa Telefe para reemplazarla en Master Chef

Wanda Nara, en la cuerda floja: los nombres que evalúa Telefe para reemplazarla en Master Chef

últimas noticias

La inusitada y dolorosa caída del cantante de Dale Q Va

La inusitada y dolorosa caída del cantante de Dale Q' Va

Hace 2 minutos
Brenda Torres, de 24 años, la joven asesinada en el barrio Chateau Carreras.

Macabro hallazgo en Córdoba: encontraron más restos humanos e investigan si son de la joven descuartizada

Hace 7 minutos
play

Crimen en la excasa de Gustavo Cerati: el sospechoso visitó la vivienda donde hallaron a Diego

Hace 11 minutos
Los consejos de nutrición en las redes sociales están en boga.

Falsos consejos de nutrición en redes sociales: los 5 más comunes y cómo detectarlos

Hace 31 minutos
Plaza Italia se suma a otras estaciones de la Línea D yarenovadas, como Bulnes, Facultad de Medicina, ScalabriniOrtiz y Palermo

Cierran por tres meses la estación Plaza Italia de la Línea D por refacciones

Hace 46 minutos