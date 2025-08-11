En el marco del plan de renovación integral, Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) informó que a partir de este lunes 11 de agosto la estación Plaza Italia de la Línea D permanecerá cerrada al público por los próximos tres meses.
Según se informó, la estación será renovada completamente e incluirá obras de infraestructura con mejoras en la señalización y restauración de murales históricos, entre otras. Esta se suma a una serie de estaciones ya intervenidas en los últimos meses como ocurrió con las paradas de Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo.
La intervención alcanzará todos los espacios de la estación: accesos, galerías de escaleras, vestíbulos y andenes, con el objetivo de mejorar la circulación, el confort y la seguridad de los usuarios.
Además de las mejoras funcionales, el proyecto contempla la restauración de los ocho murales ubicados en vestíbulos y andenes, así como la puesta en valor de las mayólicas históricas de la estación. Estas tareas están a cargo de restauradores profesionales, en línea con los criterios de preservación del patrimonio cultural del subte porteño.
Además de las estaciones de la Línea D, en total, ya se pusieron en valor 11 estaciones, las restantes son:
Además, se renovaron 13 paradores del Premetro y están previstas nuevas obras en Loria, Río de Janeiro, Piedras y Congreso (Línea A); Uruguay, Gardel y Malabia (Línea B); Tribunales y Agüero (Línea D). También se lanzaron licitaciones para estaciones como Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E)