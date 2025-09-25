25 de septiembre de 2025 Inicio
Así se puede activar el "modo primavera" de WhatsApp

Con ayuda de una app es posible cambiar la apariencia del ícono de la plataforma de mensajería instantánea de Meta.

Por
Los launchers como Nova ofrecen un amplio abanico de posibilidades

Freepik

La llegada de la primaverano solo se celebra con flores o días más largos, también puede trasladarse al teléfono. Muchos usuarios buscan darle un estilo ligado a esta estación a sus aplicaciones, y una de las más elegidas es WhatsApp. A través de una simple personalización, es posible modificar el ícono de la app para que luzca con motivos primaverales.

Esta vía ofrece una manera sencilla de modificar la apariencia de la app sin alterar su funcionamiento interno.
Así se activa el "modo estudiante aplicado" de WhatsApp: pocos los conocen

Este cambio no forma parte de una función oficial de Meta, la empresa detrás de WhatsApp, Facebook e Instagram. Se trata de una modificación estética que se realiza con aplicaciones externas llamadas launchers, diseñadas para ajustar la apariencia del celular. Entre estas, la más popular es Nova Launcher, que permite reemplazar logotipos, fondos de pantalla, tipografías y widgets.

Con este recurso, el usuario puede descargar o crear un ícono con símbolos alusivos a la estación, aplicarlo desde el launcher y activar así el llamado “modo primavera”. Se trata de una opción muy fácil de usar que aporta un detalle visual distintivo sin afectar el funcionamiento de la aplicación de mensajería.

Primavera Whatsapp 2.png

Cómo se puede activar el "modo primavera" en WhatsApp

El primer paso es instalar Nova Launcher en el celular Android y configurarlo como aplicación predeterminada. Este sistema abre la posibilidad de personalizar la pantalla de inicio y reemplazar el logo de WhatsApp por una versión diseñada a gusto del usuario.

Luego es necesario conseguir una imagen en formato PNG y con fondo transparente. Puede descargarse desde Internet o generarse con herramientas de inteligencia artificial. Una vez obtenida, se mantiene presionado el ícono de WhatsApp durante unos segundos y se selecciona la opción “Editar”. En ese lugar se podrá sustituir el logo por la nueva imagen y ajustar su tamaño.

Nova Launcher
Nova Launcher es una aplicación que permite hacer cambios en la interfaz del celular

Una vez confirmado el cambio, el teléfono mostrará el nuevo ícono con temática primaveral en la pantalla principal. Si en algún momento se desea recuperar el diseño original, sólo alcanza con desinstalar Nova Launcher desde Play Store. Al hacerlo, se restablece la interfaz del dispositivo y desaparecen todas las personalizaciones aplicadas con la app.

Los launchers como Nova ofrecen un amplio abanico de posibilidades: desde ocultar aplicaciones hasta modificar el tamaño de los íconos o simular la apariencia de otras marcas de teléfonos. Gracias a estos, cada usuario puede diseñar una experiencia visual única, en este caso con un detalle que acompaña la llegada de la nueva estación.

