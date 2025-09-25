Qué famosa modelo argentina se separó pero arregló todo en 12 horas: ¿era verdad?

El vínculo entre Karina Jelinek y Florencia Parise atravesó numerosas idas y vueltas desde su encuentro en 2017.

La relación entre la mediática Karina Jelinek y Florencia Parise se desarrolló como una montaña rusa de emociones desde que se conocieron en 2017. Lo que en un principio fue una amistad terminó convirtiéndose en un romance formal, al punto de anunciar planes de casamiento. No obstante, su unión enfrentó numerosas crisis y conflictos que pusieron en duda la solidez del vínculo.

Uno de los aspectos más llamativos de esta pareja radica en la manera en que Karina Jelinek expone públicamente sus problemas privados . La modelo, reconocida por su carácter impulsivo, recurrió en distintas oportunidades a las redes sociales para mostrar las tensiones con su pareja. Esa dinámica mantuvo a sus seguidores atentos a cada cambio en la relación.

Un episodio reciente de esta conducta se dio cuando Jelinek comunicó su separación mediante una historia en Instagram, con la frase: “Sí, estoy súper soltera”. Sin embargo, pocos minutos más tarde, borró la publicación y la sustituyó por otra con el mensaje: “Okey, te perdono”. Este repentino cambio de actitud reflejó la inestabilidad de la relación y volvió a evidenciar el carácter turbulento de su vínculo con Florencia Parise.

La relación entre Karina Jelinek y Florencia Parise mostró una constante inestabilidad, marcada por idas y vueltas desde su encuentro en 2017. Aunque la amistad se convirtió en un romance formal con planes de boda, las recurrentes crisis siempre pusieron en jaque su unión. Recientemente, el drama de la pareja volvió a ser noticia, generando confusión entre sus seguidores sobre el estado actual de su vínculo.

El misterio sobre la separación o reconciliación de la pareja quedó resuelto por Karina Jelinek a través de sus redes sociales. La modelo publicó un contundente mensaje en Instagram que confirmaba el fin de su relación de seis años con Florencia Parise. En la publicación, Jelinek aclaraba a sus seguidores: “Para todas las personas que me preguntan, sí, estoy súper soltera”.

Esta confirmación llega luego de meses de especulaciones y rumores de crisis que circulaban en los medios. El mensaje no solo daba cuenta de la ruptura, sino que también implicaba la cancelación de los planes de boda que la pareja organizaba. Según fuentes cercanas, la decisión de Jelinek podría ser definitiva.

Karina Jelinek y Florencia Parise La modelo, reconocida por su carácter impulsivo, recurrió en distintas oportunidades a las redes sociales para mostrar las tensiones con su pareja. Instagram

Además de la publicación, la modelo tomó una drástica decisión en sus redes sociales: borró todas las fotos en las que aparecía junto a Florencia Parise. Este gesto, muy significativo en la era digital, fue interpretado por sus seguidores como el cierre de un ciclo y la confirmación total de la separación.

Este no es el primer conflicto de la pareja que se hace público. En junio de este mismo año, Jelinek utilizó sus redes para acusar a Parise de “tóxica” y de haber encerrado a su perro, aunque después se retractó y se reconciliaron. Esta impulsividad al gestionar sus conflictos resultó una característica definitoria de su romance.

Karina Jelinek y Florencia Parise Esa dinámica mantuvo a sus seguidores atentos a cada cambio en la relación. Instagram

Los planes de casamiento, que la pareja había anunciado para realizarse en Tulum, México, con una ceremonia simbólica, quedaron suspendidos. A lo largo de su relación, las idas y vueltas se mantuvieron constantes, e incluso la amiga de la pareja, Majo Martino, comentó que “con ellas todo puede pasar, son muy cambiantes”.

Finalmente, la confirmación de la separación por parte de Karina Jelinek parece poner un punto final a la historia de amor con Florencia Parise, al menos por ahora. La noticia dejó a muchos de sus seguidores a la expectativa de cualquier nuevo giro en esta mediática relación.