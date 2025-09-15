Según explicaron desde Sbase, es por tareas integrales contempladas dentro del Plan de Renovación de Estaciones. Se suma a otras que están sin funcionamiento, como Carlos Gardel, Plaza Italia y Agüero.

El subte porteño continúa con obras contempladas dentro del Plan de Renovación de Estaciones , que implican el cierre momentáneo de algunas de sus paradas mientras duran los trabajos. Este lunes comienzan las tareas en Uruguay, de la Línea B, y se prolongarán por tres meses .

Atención usuarios del subte B: el lunes cierra la estación Uruguay por obras de renovación integral

Según informaron desde Subterráneos de Buenos Aires S.E. (Sbase) , los trabajos que van a llevarse adelante incluyen pintura, impermeabilización, nuevo revestimiento metálico de paredes y cielorrasos en material aluzinc, recambio de pisos, nuevas luces led, mobiliario, señalética, señalización braille, restauración de murales y puesta en valor de piezas patrimoniales.

Al respecto de las tareas de impermeabilización, desde Sbase aclararon que "se ejecutarán trabajos de inyección, tratamiento de juntas y utilización de productos de última generación". Además, en materia de "conservación patrimonial", el Gobierno porteño avisó que realizará restauraciones en "cuatro murales ubicados en zona de vestíbulo y andén".

Con estas obras, se buscará "garantizar una mejor circulación por la estación" y transformarla "en un espacio más cómodo, ordenado y con mayor iluminación".

Puesta en valor de once estaciones de subte

En los últimos meses, se realizaron tareas de renovación en once estaciones del subte porteño:

Castro Barros, Lima y Acoyte (Línea A),

Pueyrredón y Pasteur-AMIA (Línea B),

San Martín (Línea C),

Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo (Línea D),

Jujuy (Línea E).

Además, se renovaron trece paradores del Premetro (Ana María Janer, Cecilia Grierson, Mariano Acosta, Ana Díaz, Escalada, Presidente Illia, Parque de la Ciudad, Pola, Centro Cívico Lugano, Nuestra Señora de Fátima, Intendente Saguier, Somellera y Fernández de la Cruz).

Las obras continuarán en Loria, Río de Janeiro, Piedras y Congreso (Línea A); Malabia (Línea B); y Tribunales (Línea D). También se lanzaron licitaciones para la renovación de Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).

Qué estaciones del subte porteño están cerradas por obras